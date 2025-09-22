Corina Caciuc, gest emoționant de ziua de naștere a lui Laurențiu Reghecampf. Ce mesaj i-a transmis logodnicului ei: „Un toast pentru visele tale, pentru bucuria ta, pentru liniștea…”

Corina Caciuc a făcut un gest emoționant de ziua de naștere a lui Laurențiu Reghecampf. Ea și-a surprins fanii cu mai multe fotografii postate pe rețelele de socializare, imagini în care apare alături de logodnicul ei și de cei doi băieți ai lor, Liam și Landon Abram. Partenera de viață a antrenorului de fotbal a arătat în mediul online câteva momente frumoase de familie. Iată ce mesaj i-a transmis iubitului său!

Gestul său a strâns rapid foarte multe aprecieri și comentarii de felicitare. Fanii celor doi parteneri de viață au fost impresionați de relația frumoasă și apropiată dintre cei patru.

„Băieții te adoră. Eu te ador. Iar astăzi, te sărbătorim. Un toast pentru visele tale, pentru bucuria ta, pentru liniștea ta și pentru multe alte aniversări împreună”, a scris Corina Caciuc la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Instagram.

Cu ce probleme se confruntă antrenorul de fotbal în această perioadă

După ce a văzut că nu primește multe oferte în domeniul profesional, Laurențiu Reghecampf a preluat Al-Hilal Omdurman, campioana Sudanului, una dintre cele mai bune echipe din Africa, prezentă des în Liga Campionilor. Situația echipei e complicată și mai mult din cauza războiului civil din Sudan.

Mai mult decât atât, antrenorul de fotbal se confruntă cu critici în presa locală pentru decizii controversate și vrea să-l concedieze pe secundul său, Khaled Bakhit. Fanii cer demiterea lui și spun că echipa merge prost.

Un articol din presa sudaneză arată că el nu e prea apreciat, mai ales după doar două victorii în ultimele șase meciuri care au avut loc.

Povestea de dragoste dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc s-au cunoscut în urmă cu cinci ani, iar între ei a fost dragoste la prima vedere. Antrenorul de fotbal a observat-o la un eveniment și a căutat apoi să o cunoască mai bine. Deși el era căsătorit atunci cu Anamaria Prodan, relația cu Corina Caciuc a evoluat rapid și au devenit un cuplu stabil din toate punctele de vedere.

După cinci ani împreună și doi copii minunați, el a cerut-o în căsătorie pe Corina Caciuc de ziua ei de naștere, pe data de 16 februarie 2025, într-un moment romantic, la un restaurant frumos.

Cei doi parteneri de viață au împreună doi băieți, Liam și Landon Abram, și preferă să fie discreți cu privire la viața personală, dar împărtășesc ocazional momente pe rețelele de socializare.

