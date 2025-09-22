Silviu Mircescu a fost prins de socru că-și înșela soția. Familia Laurei susține că actorul a fost violent cu fosta parteneră: „A schimbat trei femei într-un an. Devenea violent când consuma alcool”

Silviu Mircescu a fost prins de socru că-și înșela soția. Familia Laurei susține că actorul a fost violent cu fosta parteneră și că și-a lăsat copilul să treacă printr-o perioadă dificilă. Socrul și cumnatul actorului au vorbit despre motivele divorțului dintre cei doi foști parteneri de viață. Iată ce declarații au făcut cei doi recent!

Viața privată a lui Silviu Mircescu atrage din nou atenția publicului. După zvonurile legate de o relație cu o prezentatoare de la Meteo, familia fostei sale soții vorbește pentru prima dată despre motivele despărțirii și despre felul în care se comporta actorul.

Silviu Mircescu a fost prins de către socru că-și înșela soția

Silviu Mircescu este implicat într-un scandal de familie. Familia fostei sale soții, Laura, susține că actorul a avut o relație extraconjugală și că a fost violent cu fosta parteneră în timpul căsniciei. Potrivit declarațiilor făcute de familia Laurei, cei doi sunt separați din anul trecut, după ce au aflat că el întreținea o relație cu o tânără model, fiica unui preot din Arad.

Familia acesteia mai spune că actorul a continuat să locuiască împreună cu tânăra model după separare și că situația l-a afectat și pe copilul lor, care a trebuit să cunoască mai multe partenere ale tatălui său într-un interval scurt de timp.

„Ei sunt separați de anul trecut, pentru că am descoperit că el avea o relație extraconjugală cu domnişoara model. Noi am vorbit cu ea la telefon și i-am spus că va avea aceeași soartă. Am stat de vorbă cu dumneaei și i-am spus că nu este OK să despartă o familie cu un copil de trei ani. Și nu este OK, mai ales că părintele domnișoarei este preot prin Arad, cu care am și discutat. I-am explicat situaţia şi l-am întrebat: „Ce educație i-ai dat dumneata copilului să despartă o familie cu un copil minor de trei ani?”. Și a zis că nu cunoaște.

Și am discutat și cu domnișoara și mi-a spus că are o relație de trei ani cu actorul Silviu Mircescu. Zic: „Cum așa, domnișoară? Acest individ este ginerele meu, vine la mine în casă, știți?”. Și domnișoara îmi spune că nu, că pe ea a mințit-o. I-a spus că, de fapt, relația între ei doi este decât pe hârtie, nu și în fapt, dar ei locuiau împreună. Și am întrebat-o pe domnișoara: „Dar când pleca de la dumneavoastră la 12 noaptea, nu vă spunea și nu vă întrebați unde se ducea?”.

Ei au fost împreună din perioada în care s-a născut cel mic. Adică avea cel mic vreo șase luni. Adică au fost împreună foarte, foarte mult timp. O perioadă lungă, efectiv. Silviu chiar s-a mutat la ea în casă după ce s-a produs separarea propriu-zisă.

În momentul în care noi am văzut că este o căsnicie duplicitară, eu nu am putut să-mi las copilul să trăiască în această mizerie. M-am dus și mi-am luat copilul de unde stăteau cu chirie, undeva prin București, pe lângă lacul Plumbuita. Mi-am luat copilul și nepotul, evident. Și fostul, actorul Silviu Mircescu, s-a mutat la domnișoara model pe care am înțeles, ulterior, că a înșelat-o”, a declarat familia fostei soţii pentru cancan.ro.

Familia Laurei susține că actorul a fost violent cu fosta parteneră

Mai mult decât atât, familia Laurei susține că Silviu Mircescu a avut un comportament violent, mai ales atunci când consuma alcool. Membrii familiei acesteia au spus că au încercat să îi ofere copilului acces la tatăl său, dar au fost îngrijorați de instabilitatea relațiilor acestuia și de modul în care afecta întreaga familie.

„Avea un limbaj nu colorat. Colorat este puțin spus. De față cu mine, de față cu părinții mei și, cel mai grav, de față cu copilul lui. Devenea violent în momentul în care consuma alcool. Eu personal a trebuit să intervin între el și sora mea, pentru că a înfipt mâna în ea, a lăsat-o cu vânătăi de față cu copilul.

Și chestia care pe mine mă frustrează cel mai mult este faptul că cel mic, de când ei doi s-au separat, a cunoscut trei partenere de-ale tatălui său. Silviu a schimbat trei femei în decurs de un an, pe care cel mic a trebuit să le cunoască și la una din ele a stat și în casă. Adică noi, în urma divorțului și până în divorț, nu i-am interzis să aibă acces la copilul lui. Am considerat că este normal ca cel mic să stea cu tatăl lui, dar apoi am zis, stă, dar unde stă? Vă dați seama cât de bulversat este cel mic”, au mai adăugat membrii familiei acesteia.

Povestea de dragoste dintre Silviu Mircescu și Laura

Silviu Mircescu și Laura s-au întâlnit pentru prima dată în urmă cu cinci ani, iar între ei a fost dragoste la prima vedere. Actorul, cu 10 ani mai mare decât ea, a recunoscut că a folosit puțin farmec actoricesc ca să o cucerească. Prima lor întâlnire a avut loc la Teatrul Național, unde el juca în „Regele Lear”.

În luna octombrie a anului 2020, cei doi au devenit părinți pentru prima dată. Pe atunci, el a împărtășit vestea pe rețelele de socializare, iar Laura a postat o fotografie cu micuțul în spital, însoțită de un mesaj emoționant.

În decembrie 2023, Silviu a spus că fiul lor, atunci în vârstă de 3 ani, pare să aibă talent pentru dans și actorie și este „foarte bun actor” când vrea ceva.

Cu toate că păreau mai uniți ca niciodată, cei doi s-au separat și au apărut zvonuri că actorul a fost infidel. El și-ar fi înșelat partenera de viață cu știrista de la Meteo.

