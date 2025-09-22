  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce Toto, fiul lui, se află în arest în urma accidentului din București. Giovanni Becali: „E un copil crescut în puf. Știau că are probleme cu cocaina"

Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce Toto, fiul lui, se află în arest în urma accidentului din București. Fostul fotbalist își păstrează calmul și continuă să-și urmeze rutina zilnică, mergând la sală, făcând cumpărături și salutând trecătorii, în timp ce familia lui trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Iată ce a comentat Giovanni Becali cu privire la această situație!

În timp ce Toto, fiul său, este arestat după accidentul din cartierul Primăverii, în care o femeie a fost rănită, Ilie Dumitrescu își continuă viața cotidiană, mergând la sală, făcând cumpărături și salutând trecătorii cu zâmbetul pe buze. Iată cum a fost surprins fostul internațional recent!

Ilie Dumitrescu încearcă să își păstreze echilibrul în public, deși familia lui trece printr-un moment foarte greu, conform cancan.ro. Toto, fiul său, a ajuns în arest după ce a fost implicat într-un accident rutier în cartierul Primăverii din Capitală. În urma impactului, o femeie a fost rănită și transportată de urgență la spital, iar anchetatorii au descoperit ulterior că actorul consumase substanțe interzise.

Incidentul rutier s-a petrecut pe data de 14 septembrie, iar două zile mai târziu, polițiștii l-au ridicat pe Toto de acasă, din Voluntari. Pe 17 septembrie, magistrații au decis ca acesta să fie reținut pentru o lună. El este acuzat că a părăsit locul accidentului și că a încercat să ascundă urmele accidentului, fapte pentru care legea prevede pedepse de până la cinci ani de închisoare.

În tot acest timp, Ilie Dumitrescu a ales să își continue programul zilnic. Ziua trecută a mers la sală, unde a stat aproximativ două ore, apoi a trecut pe la un supermarket și a intrat într-un magazin de ochelari.

Mai mult decât atât, fostul internațional i-a salutat cu zâmbetul pe buze pe cei pe care i-a întâlnit, ca și cum ar fi încercat să nu lase să se vadă povara pe care o poartă în suflet.

Cum a comentat Giovanni Becali această situație

Despre cazul lui Toto Dumitrescu a vorbit și Giovanni Becali. Impresarul de fotbal a explicat cât de complicată este situația băiatului lui Ilie Dumitrescu, dar și ce urmări poate avea pentru viitorul său.

„Îl văd pe Ilie la televizor, e distrus! Doar în pielea lui să nu fi. E un copil crescut în puf. Un copil făcut cu o nevastă, și ea mare fotomodel al anilor respectivi. Au un băiat și o fată. Îți dai seama. A fost ținut bine. Crescut în puf. Actor, telenovele.

Anturajul distruge tot. Dacă nu îți urmărești copiii, i-ai pierdut. De la 15 ani începe anturajul. Dacă pleci de la locul faptei, e de la 2 la 7 ani. Știau că are probleme cu cocaina. Poate a plecat și, după ce a făcut accidentul, a consumat cocaină. La accident nu are nicio vină. Să mulțumească lui Dumnezeu că nu a fost mai grav. El avea viteză. Putea să intre în plin. Și omorârea era din culpă, dacă era. S-a speriat. Eu stau și mă gândesc că poate după a luat cocaina, ca să uite. Poate să fie și asta. S-a speriat. Nici nu a văzut ce e acolo. A văzut că nu sunt morți și a plecat. Probabil a dat telefoane. Probabil taică-su i-a spus să meargă la poliție. Am auzit că a mers pe la vreun prieten: „Ia, trage două linii, să te calmezi”.

Când a văzut poliția, atunci și-a dat seama că a greșit. Copiii te ridică și te coboară. Dacă ai niște copii educați, ești fericit. Dacă ai bani și ai copii care îți fac doar probleme, ce fericire mai ai? De la 13-14 ani încep. Îl știu de mic pe Toto. Victor a botezat-o pe fata lui Ilie. Ce să faci… Ilie e terminat. Ce să mai… Asta e. Să nu fi în situația lor. Ilie nu cred că știa în ce anturaj era. În lumea cinematografului… întotdeauna e o suspiciune”, a declarat Giovanni Becali, la Fanatik.

Și Rică Răducanu a reacționat după accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu

Și Rică Răducanu a reacționat după accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Fostul jucător de fotbal a explicat ce părere are despre situația în care se află fiul fostului său coleg.

„În general, copiii de bani gata, chiar și de fotbaliști, se apucă de nenorociri. Dacă nu ești atent cu ei, tu, ca părinte, să-i supraveghezi, încă de mici, dacă-i scapi din mână, copiii o iau razna, se iau după anturaj. Se gândesc că tata-i baroson, își permit cam multe, se dau boieri. Ilie Dumitrescu a fost un sportiv foarte serios, îl cunosc bine, a jucat și prin străinătate, a strâns bani pentru familie. Probabil că n-a avut și prea mult timp pentru educația lui Toto, fiind departe de casă. Îmi pare sincer rău pentru Ilie.

Eu n-am avut banii lui Ilie Dumitrescu, am fost pinguin sărac, așa că fiul meu nu a avut bani, ca să-și facă de cap. A muncit, a învățat, ca să aibă banul lui. Sunt tare mândru de el, e cuminte, nu a avut apucături de rebel, nici în adolescență, așa că nu bea, nu fumează. A jucat fotbal, e și antrenor. Păi, credeți că eu trăiesc numai din pensia aia mică? Cătălin ne ține, și pe mine și pe soția mea, suntem părinții lui, ne ajută lunar cu bani. Am avut șansa vieții să mă bucur de o familie frumoasă și unită”, a declarat Rică Răducanu pentru Click.

