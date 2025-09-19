  MENIU  
Ioana Ginghină, dezvăluiri din timpul divorțului de Alexandru Papadapol. Cine i-a fost aproape zi de zi

Amelia Matei
Ioana Ginghină a făcut dezvăluiri despre perioada dificilă prin care a trecut în timpul divorțului de Alexandru Papadopol. Ea a fost prezentă alături de foștii ei colegi din serialul Lacrimi de Iubire, unde a primit diploma de cea mai seducătoare femeie. Iată ce a dezvăluit actrița.

Ioana Ginghină, declarații sincere despre rolul din serialul Lacrimi de iubire

Ioana Ginghină s-a revăzut cu foștii colegi alături de care a jucat în Lacrimi de iubire, după 20 de ani de la debutul serialului fenomen. Actrița spune că rolul din serial a venit după ce a pozat în Playboy și a dezvăluit că nu și-a luat banii pe primele 40 de episoade. Ea a fost declarată cea mai seducătoare femeie și și-a ridicat diploma.

„Adevărul e că rolul acesta a venit după ce am pozat în Playboy, deci, cumva cred că merită de rolul de cea mai seducătoare. Acum vă spun sincer, pentru mine, ‘Lacrimi de iubire’ a fost cumva a fost cumva… după ‘Numai iubirea’-primul meu proiect și ‘Inimă de țigan’, care a fost un proiect de suflet… Deci, nu pot să spun că îl trec acum la cele mai… Știu că tu ești acum fan înfocat. Să nu plângi. (Alexandra, cea care a organizat întâlnirea, n.red). Nici nu mi-am luat banii pe primele 40 de episoade… N-am așa amintiri… Glumesc”, a declarat Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină, dezvăluire despre perioada divorțului. Cine i-a fost alături

Ea a continuat cu declarațiile sincere și a spus că rolul din Lacrimi de iubire nu a fost preferatul ei, însă s-a ales cu o prietenie, lucru care a ajutat-o să treacă peste perioada dificilă a divorțului de Alexandru Papadopol.

Citește și: Ce spune Alina Sorescu despre apariția lui Alexandru Ciucu alături de Ioana Ginghină în emisiunea lui Cătălin Măruță: „Știam că avea o altă părere despre situația noastră”

„Dar, asta spun, că nu pot să spun că este unul dintre rolurile mele preferate. Dar a legat prietenia mea cu Nicole. Pentru că, să știi, de câte ori am avut probleme cu capul, de-a lungul timpului, am apelat la Nicole, chiar și după divorț. I-am spus: ‘Fată, dă-mi și mie un psiholog’.(…) Datorită acestui proiect am câștigat o prietenă și uite că, după 20 de ani, să știți că ne înțelegem. De aceea apreciez acest proiect”, a spus actrița.

Și-a refăcut viața alături de un alt bărbat

Actrița a trecut peste divorț și și-a refăcut viața alături de alt bărbat. Ea nu s-a ferit să ofere detalii picante din dormitorul său și al soțului ei.

Ginghină a povestit și despre faptul că soțul ei, Cristi Pitulice, a avut tentative de a călca strâmb.

Citește și: Ioana Ginghină, adevărul despre fosta relație cu Cove. De ce s-au despărțit, de fapt: „Mi-e greu să spun”

”M-am trezit cu o doamnă – divorțată și cu doi copii – care i-a trimis niște poze deocheate soțului meu. La început s-a pozat îmbrăcată, ei cumva vorbeau despre afaceri, așa l-a abordat ea pe el. Încet, încet, a început să îi trimită poze în costum și poze intime. Acum e disperat. Și-a pus pe rețelele de socializare că este căsătorit cu mine, a postat un mesaj cu ”la mulți ani” înainte cu o lună de ziua mea și așa mai departe.

Evident că i-am reproșat că nu își asumă relația nici pe Instagram, nici pe Facebook. Nu m-am despărțit, încă. (…) Glumesc, dar e un sâmbure de adevăr. Încerc să fiu cât se poate de autentică, pentru ca doamnele să înțeleagă despre ce este vorba. Bărbații care nu își asumă relațiile pe Facebook, de obicei, lasă undeva o portiță. Eu țin cu femeile, am văzut-o pe femeia asta că e disperată, cu doi copii, dar nu găsea și ea unul neînsurat? Mă vede la televizor că sunt nebună. Te pui cu mine?!”, a spus Ioana Ginghină.

Ea a recunoscut că relația cu soțul ei nu este perfectă, însă tensiunile din ultimul timp i-au făcut să pună mai mult accent pe relația din dormitor.

„Nu suntem bine, dar facem amor mai bine ca niciodată. Dacă despre asta e vorba, ne-am luat și jucării noi. Dacă e să vorbim de partidele de amor, nu mai e doar marți, e zilnic, chiar și de trei ori pe zi. (…) Vrei să îți zic care este stadiul? Fii-mea vine de obicei târziu acasă, pe la 9 și jumătate – 10.

Citește și: Ioana Ginghină a mărturisit că face dragoste de trei ori pe zi: „Ne-am luat și jucării noi”. Reacția lui Cătălin Măruță

Într-o zi, pe la 7, auzim că intră cineva în casă. Cristi fuge în baie, eu trag repede ceva pe mine și mă duc la ușă: «De când ești acasă?». Se uită Ruxi la mine și zice: «Mă bucur că vă merge relația». Deci, asta e zona. Cred că e de împăcare”, a mărturisit actrița.

