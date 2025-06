Ce spune Alina Sorescu despre apariția lui Alexandru Ciucu alături de Ioana Ginghină în emisiunea lui Cătălin Măruță: „Știam că avea o altă părere despre situația noastră”

Alina Sorescu a comentat apariția lui Alexandru Ciucu alături de Ioana Ginghină, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Alina Sorescu (38 de ani) a fost surprinsă să-l vadă pe fostul soț, Alexandru Ciucu (49 de ani), alături de Cătălin Măruță (47 de ani) și Ioana Ginghină (47 de ani) la Pro TV. Uimirea vine în contextul în care, la începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit, în podcastul lui Măruță, abuzul emoțional prin care a trecut din cauza fostului soț. Deși, la acel moment, Ioana i-a transmis Alinei un mesaj de susținere, acum, actrița a purtat un dialog vesel cu fostul ei soț, în emisiunea „La Măruță”.

„Draga mea, mă bucur că ai terminat cu toată povestea asta. Mi-au dat lacrimile citind. Vă doresc liniște și să vă bucurați unele de altele”, îi transmitea Ioana Ginghină Alinei Sorescu în ianuarie 2025, după apariția ei în podcastul „Acasă la Măruță”.

„Ce mă deranjează este bășcălia cu care el tratează un subiect foarte serios”

După apariția lui Alexandru Ciucu alături de Cătălin Măruță și Ioana Ginghină la Pro TV, Alina Sorescu a răspuns la toate acuzațiile pe care fostul soț i le-a adus, în emisiunea „Viața fără filtru”, de la Antena Stars.

„Ce mă deranjează este bășcălia cu care el tratează un subiect foarte serios. Vorbim de viața și viitorul a două fetițe de 11 și de 9 ani. Mă deranjează că lucrurile sunt luate în râs și că sunt folosite și alte persoane în tot felul de rubrici. Văd că apare alături de Ioana Ginghină, despre care știam că avea o altă părere despre situația noastră la început. N-o să vorbesc despre ea acum. Importantă este relația noastră, n-are niciun alt terț legătură cu noi. Dar el se leagă de terți, de un buchet de flori, pentru a atrage atenția. De ce nu are o discuție serioasă? De fapt, el își dorește atenție. Mă deranjează ironia cu care el tratează acest subiect”, a spus Alina Sorescu, pentru sursa citată.

Cum se apără Ioana Ginghină

Alexandru Ciucu a intrat în platoul emisiunii de la Pro TV cu un buchet mare de flori pentru Ioana. După ce i l-a oferit, actrița l-a întrebat dacă este singur, având în vedere gestul, concluzionând că ei nu i-ar plăcea ca soțul ei să-i ofere un astfel de buchet unei alte femei.

Telespectatorii emisiunii „La Măruță” s-au declarat dezamăgiți de Cătălin Măruță și de Ioana Ginghină.

„Măruță, ești de toată jenă și punct!!!”, a comentat cineva pe YouTube.

„Eu ți-am dat unfollow, pentru că e imoral, nedrept și penibil, față de Alina și de toată suferința și umilința prin care a trecut. Să validezi un astfel de individ monstruos, prin asocierea cu el la emisiune, mi se pare jenant și nedrept față de orice femeie care a trecut sau trece printr-o suferință asemănătoare”, a fost un comentariu primit de Ioana Ginghină pe Instagram.

„Eu am un job acolo, nu vin când vreau eu”

Actrița s-a apărat spunând că jobul ei nu are nicio legătură cu viața personală a invitatului pe care îl are.

„Am citit aceste mesaje și nu îmi vine să cred ce citesc… și știți de ce? Pentru că jobul nu are nicio legătură cu problemele de cuplu. E ca și când eu m-aș supără pe toți actorii care joacă cu Alexandru Papadopol. Chiar oare lor le-ați scris pe rând la fiecare? E ușor să judecăm, însă e greu să fim obiectivi, să nu ne pierdem principiile și să nu confundăm o poveste de viață cu jobul…”, a scris Ioana Ginghină.

„Nu te mai scuza atât, refuzi invitația când știi cu cine apari în emisiune”, a spus cineva.

„Eu am un job acolo, nu vin când vreau eu. Plus că am 47 de ani, nu sunt un copil mic să-mi fie frică de un invitat. Și nu mă scuz, mă intrigă ipocrizia…”, a fost replica actriței.

