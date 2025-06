Alina Sorescu reacționează după ce Alexandru Ciucu a spus că a fost victima abuzului emoțional din cauza ei și a părinților ei: „Mă deranjează este bășcălia cu care el tratează un subiect foarte serios”

Alina Sorescu a reacționat după ce Alexandru Ciucu a spus că a fost victima abuzului emoțional din cauza ei și a părinților ei.

Alina Sorescu reacționează după ce Alexandru Ciucu a spus că a fost victima abuzului emoțional din cauza ei și a părinților ei

Divorțul dintre Alina Sorescu (38 de ani) și Alexandru Ciucu (49 de ani) s-a pronunțat la finalul anului 2024, respectiv la doi ani după ce cântăreața a depus actele de divorț. În aceeași perioadă, creatorul de modă a declarat despărțirea lor s-a produs din senin, că fosta lui soție a decis dintr-odată să-l părăsească. Văzând acest lucru, artista a decis să-și spună propria versiune.

Alina Sorescu susține că a fost umilită, manipulată și amenințată pe tot parcursul fostei căsnicii. Creatorul de modă spune că dimpotrivă, el este cel care a fost victima abuzului emoțional din cauza solistei și a părinților ei.

„A spus că eu am plecat peste noaptea și că lucrurile erau ok. Aș pune o întrebare retorică, dacă totul era bine, așa cum spune el, ce motiv aveam să plec? Miza lui era că eu tac, pentru că am tăcut mulți ani. Nu îmi mai este frică! Din păcate, observ că situația de abuz emoțional continuă și după ce divorțul s-a pronunțat, asupra fetițelor. Din păcate lucrurile nu s-au liniștit. Este aceeași stare de frică și intimidare indusă asupra fetelor”, a spus cântăreața, în emisiunea „Viața fără filtru”, de la Antena Stars.

Fiica cea mare a perechii, Carolina, nu înțelege de ce judecătorul nu a ținut cont de părerea ei

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au doi copii, două fiice, Carolina, de 11 ani, și Raisa, de 9 ani. După ce s-au separat, creatorul de modă a cerut domiciliul fetelor la el, solicitare care nu s-a aprobat de către instanță. Apoi, Alexandru a cerut ca fetele să locuiască o săptămână la el și una la Alina, program după care au funcționat o perioadă, până când decizia finală a fost ca Raisa și Carolina să locuiască, într-o lună, o săptămână și două weekenduri la tatăl lor. În plus, vacanțele și zilele de naștere se împart în mod egal între părinți.

Fiica cea mare a perechii, Carolina, a fost audiată în proces, în cadrul căruia a spus că își dorește să locuiască alături de mama ei.

„Acum nu înțelege de ce judecătorul a mai întrebat-o, dacă nu s-a ținut cont de părerea ei. Îi spune și tatălui ei, având în vedere că le este greu din punctul de vedere al activității școlare (să se mute câte o săptămână la tatăl lor – n.red.). De-asta spun că lucrurile nu s-au încheiat, din păcate”, a mai spus Alina.

„Fetițele i-au spus: «Tata de ce minți?»”

Cântăreața susține că fiicele ei sunt mari și văd ce declarații face tatăl lor.

„Fetițele i-au spus: «Tata de ce minți?». I-au spus telefonic, legat de prezența părinților mei. Mereu vina trebuie să fie a altuia. Este o atitudine tipică abuzului emoțional.

El spune că părinții mei ar fi fost de vină. Alexandru a fost cel care a solicitat părinților mei să ne ajute pentru a putea pleca în continuare în plimbări cu prietenii lui. El este cel care a solicitat ca tatăl meu să-și dea demisia pentru a fi disponibil. Am avut o bonă timp de câteva luni, dar pentru că a văzut cât costă o bonă, a renunțat. Și-a dat seama că părinții mei sunt mult mai la îndemână. Plus că o bonă nu stă tot timpul”, a mai povestit Alina Sorescu, la Antena Stars.

„Ce mă deranjează este bășcălia cu care el tratează un subiect foarte serios”

Pe cântăreață cel mai tare o deranjează lejeritatea cu care fostul ei soț tratează un subiect foarte sensibil și dureros. Totodată, Alina a fost dezamăgită să urmărească apariția lui Alexandru în emisiunea „La Măruță”, alături de Ioana Ginghină, care l-a începutul anului îi transmitea mesaje de susținere.

„Draga mea, mă bucur că ai terminat cu toată povestea asta. Mi-au dat lacrimile citind. Vă doresc liniște și să vă bucurați unele de altele”, îi transmitea Ioana Ginghină Alinei Sorescu în ianuarie 2025, după apariția ei în podcastul „Acasă la Măruță”.

„Ce mă deranjează este bășcălia cu care el tratează un subiect foarte serios. Vorbim de viața și viitorul a două fetițe de 11 și de 9 ani. Mă deranjează că lucrurile sunt luate în râs și că sunt folosite și alte persoane în tot felul de rubrici. Văd că apare alături de Ioana Ginghină, despre care știam că avea o altă părere despre situația noastră la început. N-o să vorbesc despre ea acum. Importantă este relația noastră, n-are niciun alt terț legătură cu noi. Dar el se leagă de terți, de un buchet de flori, pentru a atrage atenția. De ce nu are o discuție serioasă? De fapt, el își dorește atenție. Mă deranjează ironia cu care el tratează acest subiect”, a mai spus Alina.

În încheierea interviului, artista a dezvăluit că fiicele ei nu-și doresc adesea să petreacă acea săptămână obligatorie la tatăl lor.

„Eu sunt cea care le conduce și le convinge să se urce în mașină deși acest proces este, câteodată, destul de anevoios. Ele nu înțeleg de ce nu s-a ținut cont de ce au spus ele”, a explicat Alina.

