Ce nemulțumiri a avut un turist care s-a cazat cu soția și cei doi copii la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: „Cu siguranță nu mai revin aici”

Simona Halep deține de mai mulți ani un hotel în stațiunea Poiana Brașov. Până acum, majoritatea turiștilor s-au declarat satisfăcuți de sejurul petrecut în hotelul fostei sportive. Există însă și recenzii mai puțin favorabile. Iată ce nemulțumiri a avut un turist care a petrecut trei zile cu familia în hotelul lui Halep.

Ce nemulțumiri a avut un turist care s-a cazat cu soția și cei doi copii la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Un turist cu doi copii mici s-a declarat dezamăgit de serviciile hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov. În primul rând, bărbatul a fost nemulțumit de curățenie. „Bună ziua! Un mare minus la curățenie. În afară de schimbat prosoape și lenjerie nu se făcea nimic. Având în vedere că am fost cu doi copii de 2 și 4 ani se mai făceau firimituri etc. În trei zile nu s-a dat deloc cu aspiratorul, nu mai zic de mop”, și-a început mesajul.

Nici micul dejun nu a fost satisfăcător pentru acest turist, care a concluzionat că hotelul nu-și merită costurile ridicate. „Mic dejun foarte slab cu produse ieftine (foetaje, salam, fără o șuncă să avem ce da la copii). În rest a fost totul ok, dar părerea mea este că nu merită prețul. Butonul clean (curățenie – n.red.) nu funcționa. Chiar dacă am anunțat recepția, nu s-a rezolvat. Trebuia să anunț de fiecare dată când plecam din cameră ca să se schimbe lenjeria. Cu siguranță nu mai revin aici”, și-a încheiat bărbatul recenzia.

Ce i-a deranjat pe alți turiști

O altă recenzie, de acum trei luni de la un turist străin, menționează „condescendența, aroganța, abilitățile foarte slabe de ascultare și abilitățile teribile de servicii pentru clienți” ale uneia dintre angajate. Bărbatul menționează că i-a adresat o scrisoare directă Simonei Halep în acest sens, dar că nu a primit răspunsul la care spera.

Un alt turist, din Turcia, a spus că mâncarea a fost „foarte proastă” și susține că „a pățit furturi”. Un alt turist, de această dată român, susține că a uitat ceva în cameră și nu a fost contactat să i se aducă la cunoștință, așa cum s-ar fi așteptat.

Alt turist a acuzat angajații că i-au folosit numărul de telefon în interes personal. „Personalul este top! Curățenia pe măsură. Un hotel de nota 10”, a scris bărbatul inițial. Apoi, și-a completat mesajul cu: „Mare atenție că au probleme legate de respectarea GDPR și pentru asta o să primească doar 3 stele, deși merită doar 1. Angajații folosesc numerele de telefon ale clienților în interes personal”.

Majoritatea recenziilor rămân pozitive

În ciuda acestor recenzii, experiența a fost pozitivă pentru mult mai mulți alți vizitatori. Hotelul Simonei Halep are nota 9,6 din 10 pe Booking.ro din 151 de recenzii și nota 4,9 din 5 pe Google din 106 recenzii.

„Cel mai frumos hotel la care am fost până în prezent. Personal foarte amabil. Curățenie exemplară. Mic dejun excelent. Restaurant elegant și cu cea mai bună mâncare din Poiana Brașov. Vom reveni cu drag!”, a transmis o turistă.

Majoritatea celor care au trecut pragul hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov s-au declarat mulțumiți de experiență.

