Cristian Tudor Popescu crede că Nicușor Dan l-ar putea „sacrifica” pe premierul Ilie Bolojan: „Nu m-ar mira deloc să facă un compromis cu PSD”

Cristian Tudor Popescu a lansat o ipoteză care a atras atenția opiniei publice: Nicușor Dan ar putea să-l sacrifice pe Ilie Bolojan pentru a menține relațiile bune cu PSD.

Într-o intervenție din 27 ianuarie, la B1TV, gazetarul a declarat: „Nu m-ar mira deloc ca Nicușor Dan să facă un compromis cu PSD. Domnul Grindeanu se înțelege foarte bine cu domnul Nicușor Dan, i-a dat și dreptate, a spus că foarte bine a făcut când a spus că nu trebuie mărit TVA. Deci e de partea domnului Nicușor Dan, așa a spus. Domnul Băluță a fost, de asemenea, de partea domnului Nicușor Dan”.

Cu toate acestea, Popescu a subliniat că susținerea față de Bolojan lipsește: „Cu domnul Ilie Bolojan eu nu l-am văzut niciodată ieșind pur și simplu să-l susțină explicit, arătând de ce e necesar ce face Bolojan, deși este crud, este dureros, dar este necesar, și să spună că el, în calitate de președinte, îl susține pe domnul Ilie Bolojan, pe care l-a numit prim-ministru. Niciodată n-a făcut lucrul ăsta și nici n-are de gând s-o facă”.

În acest context, gazetarul a concluzionat: „Și poate să vină momentul în care îl va sacrifica pe Ilie Bolojan domnul Nicușor Dan. Păstrează asta în mânecă”.

Bolojan, atacat de colegii de partid

PSD este principalul opozant al premierului. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a și spus că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil și nu ține cont de propunerile primite în coaliție. În acest context, pe 27 ianuarie, Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD.

Bolojan are adversari și în propriul partid. Hubert Thuma, lider influent în PNL, a acuzat Guvernul Bolojan pe 9 ianuarie în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale. Totodată, pe 19 ianuarie, Libertatea a anunțat că Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, i-a cerut premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, să corecteze două măsuri luate de Guvern contra celor vulnerabili:

Prima zi de concediu medical fără plată în cazul bolnavilor cronici, în special pentru pacienții oncologici

Eliminarea oricărei prevederi care permite reținerea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale.

Ilie Bolojan i-a replicat că el nu mai face excepții și că „preferă să fie omul rău”. Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

