Cât costă o porție de mâncare la hotelul Simonei Halep. Turiștii din Poiana Brașov care se opresc aici trebuie să fie pregătiți financiar

Simona Halep deține un hotel în Poiana Brașov, care atrage mulți turiști dispuși să plătească pentru lux și rafinament. De la camere extrem de confortabile și luxoase până la preparatele fine ale restaurantului din cadrul hotelului, oaspeții care calcă pragul unității de cazare trebuie să fie pregătiți financiar pentru serviciile premium de aici.

Ce prețuri are mâncarea de la restaurantul din cadrul hotelului deținut de Simona Halep

Simona Halep a devenit o antreprenoare de succes, după ce s-a retras din sport. Ea a investit sume mari în domeniul imobiliar și deține mai multe pensiuni și hoteluri. La Poiana Brașov, hotelul care îi poartă numele, atrage turiștii dispuși să plătească orice preț pentru confort și lux.

Citește și: Prețuri controversate la hotelul Simonei Halep pentru Revelion 2026. Câte mii de euro costă patru nopți de cazare hotelul ei de lux din Poiana Brașov

În plus, hotelul are un restaurant care promite preparate deosebite, însă prețurile sunt pe măsură. Unitatea de cazare este un punct de atracție pentru turiștii români și străini care vin pentru servicii de patru stele, peisaje de poveste și facilități premium.

În plus, restaurantul din cadrul hotelului are un meniu diverse în care se găsesc preparate tradiționale, opțiuni vegetariene, aperitive rafinate și o selecție largă de băuturi.

De exemplu, un șnițel de pui cu cartofi prăjiți costă 54 de lei. Același preț îl au și pulpele de pui la ceaun, servite cu sos de usturoi și mămăligă.

Citește și: Simona Halep, noua victimă a hărțuitorului Andrei Măruță. Ce mesaje îi trimite bărbatul

O porție de carne la garniță cu mămăligă și usturoi ajunge la 65 de lei. Selecția de supe reprezintă o opțiune mai ieftină: supele și ciorbele au prețuri sub 40 de lei. De exemplu, supa cremă de dovleac copt cu pere, nuci și crocant aromatizat costă 37 de lei, în timp ce un borș de găină cu tăiței de casă are prețul de 38 de lei.

Cât costă deserturile și preparatele de lux

Deserturile au prețuri cuprinse între 39 și 55 de lei. Pe de altă parte, preparate de lux precum un antricot Black Angus costă 179 de lei, în timp cu mușchiul de vită cu sos din șapte tipuri de piper, sfeclă coaptă și cartofi cu broccoli gratinat ajunge la 175 de lei. O porție de cotlete de berbecuț cu cartof zdrobit și piure de mazăre costă 139 de lei per porție.

Citește și: Simona Halep, surprinsă în compania fiului unui milionar celebru de la noi. Cei doi s-au afișat la mai multe evenimente publice

Cu toate că prețurile nu sunt ieftine, acestea nu sunt departe de media restaurantelor din București. În plus, restaurantul hotelului Simonei Halep oferă preparate variate pentru toate gusturile.

Urmărește-ne pe Google News