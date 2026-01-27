Cât costă o porție de mâncare la hotelul Simonei Halep. Turiștii din Poiana Brașov care se opresc aici trebuie să fie pregătiți financiar

Simona Halep deține un hotel în Poiana Brașov, care atrage mulți turiști dispuși să plătească pentru lux și rafinament. De la camere extrem de confortabile și luxoase până la preparatele fine ale restaurantului din cadrul hotelului, oaspeții care calcă pragul unității de cazare trebuie să fie pregătiți financiar pentru serviciile premium de aici.
Ce prețuri are mâncarea de la restaurantul din cadrul hotelului deținut de Simona Halep
Simona Halep a devenit o antreprenoare de succes, după ce s-a retras din sport. Ea a investit sume mari în domeniul imobiliar și deține mai multe pensiuni și hoteluri. La Poiana Brașov, hotelul care îi poartă numele, atrage turiștii dispuși să plătească orice preț pentru confort și lux.
În plus, hotelul are un restaurant care promite preparate deosebite, însă prețurile sunt pe măsură. Unitatea de cazare este un punct de atracție pentru turiștii români și străini care vin pentru servicii de patru stele, peisaje de poveste și facilități premium.
O porție de carne la garniță cu mămăligă și usturoi ajunge la 65 de lei. Selecția de supe reprezintă o opțiune mai ieftină: supele și ciorbele au prețuri sub 40 de lei. De exemplu, supa cremă de dovleac copt cu pere, nuci și crocant aromatizat costă 37 de lei, în timp ce un borș de găină cu tăiței de casă are prețul de 38 de lei.
Cât costă deserturile și preparatele de lux
Deserturile au prețuri cuprinse între 39 și 55 de lei. Pe de altă parte, preparate de lux precum un antricot Black Angus costă 179 de lei, în timp cu mușchiul de vită cu sos din șapte tipuri de piper, sfeclă coaptă și cartofi cu broccoli gratinat ajunge la 175 de lei. O porție de cotlete de berbecuț cu cartof zdrobit și piure de mazăre costă 139 de lei per porție.