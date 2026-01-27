  MENIU  
Zodii trădate de parteneri în februarie. Le așteaptă dezamăgiri uriașe pe plan sentimental!

Zodii trădate de parteneri în februarie. Le așteaptă dezamăgiri uriașe pe plan sentimental!

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Februarie 2026 este o lună încărcată de tensiuni emoționale, revelații neașteptate și schimbări bruște în viața de cuplu. Tranzitele astrale aduc la suprafață adevăruri ascunse, iar trecerea de la energia mentală a Vărsătorului la sensibilitatea profundă a Peștilor creează un climat în care relațiile fragile sunt puse la încercare.

Venus în Pești amplifică emoțiile, dar și iluziile, iar Uranus, aflat la final de tranzit în Taur, provoacă rupturi neașteptate și situații imprevizibile. În acest context, câteva zodii sunt mai expuse riscului de infidelitate sau dezamăgiri în dragoste.

Berbec

Pentru Berbeci, februarie 2026 este o lună intensă, marcată de intrarea lui Saturn în semnul lor. Această schimbare astrală aduce lecții dure, responsabilități și confruntări directe cu realitatea. Dacă în relație existau tensiuni sau suspiciuni, acum totul iese la suprafață.

Berbecii pot descoperi că partenerul a ascuns ceva important sau că a depășit limitele acceptabile ale relației. Energia lunii îi împinge să ia decizii ferme, chiar dacă sunt dureroase. Deși impulsivi, acum sunt obligați să analizeze situația cu maturitate. Trădarea, dacă apare, nu îi doboară, ci îi întărește.

Gemeni

Pentru Gemeni, februarie 2026 este o lună în care realitatea lovește direct în zona relațiilor. Jupiter retrograd în semnul lor îi obligă să privească în profunzime, să analizeze fiecare gest și fiecare cuvânt al partenerului. Deși încearcă să rămână raționali, tranzitele din Vărsător le activează dorința de libertate, iar acest lucru îi face mai sensibili la semnele de trădare.

Pe plan sentimental, Gemenii pot descoperi mesaje ascunse, discuții neclare sau comportamente ale partenerului care nu se potrivesc cu ceea ce li s-a spus. În unele cazuri, infidelitatea poate fi emoțională, nu neapărat fizică, dar impactul este la fel de puternic. Luna aceasta îi forțează să decidă dacă rămân într-o relație care îi consumă sau dacă aleg să se elibereze.

Fecioară

Fecioarele sunt printre cele mai intuitive zodii în februarie 2026, chiar dacă nu își dau seama imediat. Tranzitele din Pești, semnul lor opus, activează zona secretelor, a lucrurilor ascunse și a adevărurilor care nu mai pot fi ignorate. Deși încearcă să rămână raționale, emoțiile le trădează și simt că ceva nu este în regulă.

În această lună, Fecioarele pot descoperi conversații ascunse, întâlniri neexplicate sau schimbări de comportament ale partenerului. Deși nu sunt genul care să reacționeze impulsiv, acum simt nevoia să clarifice totul. Infidelitatea, dacă există, este dezvăluită prin detalii mici, dar imposibil de ignorat.

Citeşte şi: Zodii care își găsesc marea dragoste în februarie. Luna iubirii vine cu surprize colosale pentru ele!

Citeşte şi: Zodii care primesc vești cumplite la final de ianuarie. Le așteaptă zile negre!

Citeşte şi: Zodii care dau lovitura pe plan financiar în februarie! E luna lor norocoasă

Pești

Peștii intră în februarie cu inima larg deschisă, mai sensibili ca oricând datorită intrării lui Venus în semnul lor. Această energie îi face romantici, visători și dispuși să creadă în promisiuni frumoase, chiar și atunci când realitatea spune altceva. Din păcate, această predispoziție la idealizare îi poate face să ignore semnele evidente ale unei trădări.

Conjuncțiile karmice din această perioadă pot scoate la lumină secrete pe care partenerul le-a ascuns mult timp. Peștii pot simți că lumea lor se clatină, dar această lună le oferă și o lecție importantă: să nu mai pună pe piedestal oameni care nu le oferă aceeași sinceritate. Deși dureros, adevărul îi ajută să se reconstruiască.

