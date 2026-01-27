Ramona Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, prima reacție după ce artistul a ajuns de urgență la spital: „A tăcut toată viața și nu m-a ajutat, numai ca să nu îi supere pe alții”

Ramona Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, a făcut primele declarații după ce artistul a fost transportat de urgență la spital pe 24 ianuarie.

Ramona Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, prima reacție după ce artistul a ajuns la spital

Ioniță de la Clejani a fost transportat de urgență la spital pe 24 ianuarie după ce i s-a făcut rău în timpul unui eveniment privat la Timișoara, unde se afla cu soția lui, Viorica de la Clejani, și taraful lor. După ce a aflat din presă despre problemele de sănătate ale tatălui, Ramona Manole și-a manifestat îngrijorarea într-un interviu pentru Click!. Ramona este prima fiică a lui Ioniță de la Clejani. Deși a recunoscut-o în acte, relația lor a fost dintotdeauna distantă, iar el nu s-ar fi implicat deloc în creșterea ei.

„Când l-am văzut în fotografie acolo, jos, leșinat, am crezut că îmi stă inima. Mi-aș dori să se sprijine de mine, să am grijă de el. Plâng și mă rog pentru el. Tata a tăcut toată viața și nu m-a ajutat, numai ca să nu îi supere pe alții, a fost îndepărtat de mine, așa că, din păcate, nu am nicio putere, nici să-l văd, nici să întreb de el, mai aflu de la televizor cum se simte. Tată, îți doresc multă sănătate!”, a spus Ramona Manole, pentru Click!.

Ioniță de la Clejani își păstrează optimismul în ciuda problemelor de sănătate. Artistul și-a asigurat admiratorii că se simte bine, dar că mai are nevoie de investigații. „După ce mă fac bine, o să vorbesc despre asta”, a declarat Ioniță de la Clejani la Spynews Live, potrivit Spynews.ro.

Ramona Manole a pierdut a patra sarcină

Problemele de sănătate ale lui Ioniță de la Clejani au venit la scurt timp după ce și-a pierdut mama, în decembrie 2025. La rândul ei, la finalul anului trecut, Ramona Manole a trecut printr-o tragedie. Solista a pierdut cea de-a patra sarcină.

„În seara de Ajun am ajuns la Spitalul Matei Balș. Eram foarte răcită, făceam febră, frisoane. Acolo nu mi-au făcut nimic, am primit un paracetamol și m-au trimis acasă. Au zis că sunt însărcinată și că nu au ce să-mi facă, nu prezint pericol. Am ajuns acasă, tot cu febră și frisoane, și am rugat fetele să-mi pună apă fierbinte cu sare într-un lighean, pentru că îmi era foarte frig, doar așa mai scăpam de frisoane.

Apoi, în ziua de Crăciun, m-am simțit și mai rău, tot mai rău. Aproape inconștientă, din cauză că aveam febră mare, am ajuns din nou la spital, ca să-mi vadă sarcina. Mi-au zis că sarcina nu este bine, că nu voi mai avea un bebeluș. De urgență m-au băgat în sala de operație și au făcut ce trebuia făcut…”, a povestit Ramona, pentru Click!.

