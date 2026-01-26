Ema Oprișan de la Insula Iubirii, sezonul 7, primele declarații despre despărțirea de Răzvan Kovacs: „Important e să fim eu și copiii mei bine”

Ema Oprișan de la Insula Iubirii, sezonul 7, a oferit primele declarații despre despărțirea de Răzvan Kovacs. Bărbatul a fost cel care a anunțat despărțirea pe rețelele sociale.

Ema Oprișan de la Insula Iubirii, sezonul 7, primele declarații despre despărțirea de Răzvan Kovacs

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, sezonul 7, s-au despărțit după o relație tumultuoasă și patru ani plini de încercări. După ce Răzvan a anunțat despărțirea pe Instagram, Ema Oprișan a fost contactată de jurnaliști pentru o reacție.

„A postat el, deci puteți să-l întrebați pe el. Eu nu am postat nimic și nu am simțit că trebuie să lămuresc oamenii din jurul meu ce se întâmplă în familia mea. Pentru mine contează cum sunt eu și copiii mei. Dacă pentru el e important ce spune lumea, atunci să dea el interviuri, să scrie sau să vorbească ce vrea. Eu în prezent sunt foarte bine. Important e să fim eu și copiii mei bine”, a spus Ema Oprișan, pentru Spynews.ro.

Totodată, fosta concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 7, contrazice declarațiile lui Răzvan Kovacs, afirmând că nu a pretins niciodată că aveau o relație perfectă. Ea neagă spusele lui Răzvan Kovacs, subliniind că fiecare cuplu are propriile provocări.

„La descrierile mele am spus mereu că nu suntem un cuplu perfect și nu mimăm asta. Suntem un cuplu care, ca toate cuplurile, are probleme. Dacă aș fi postat ceva și aș fi știut că ajunge la foarte multă lume, atunci aș fi avut datoria să dau explicații. Până atunci însă, el trebuie să ofere explicații”, a mai spus Ema, pentru sursa citată.

Răzvan Kovacs a plecat de acasă

Răzvan Kovacs, care este DJ, a anunțat că el și Ema Oprișan s-au despărțit după patru ani plini de provocări. Cei doi s-au cunoscut pe TikTok și au avut o relație la distanță la început, el fiind în Turcia, iar ea în Anglia.

În anunțul despărțirii, Răzvan a precizat că „a dat-o de gard rapid” în relația cu Ema, iar experiența de la Insula Iubirii a fost picătura care a umplut paharul. În timpul emisiunii, Răzvan a călcat strâmb cu ispita Daria, dar Ema a ales să treacă peste episodul dureros.

Fetița cuplului, Luna, s-a născut când sezonul 7 Insula Iubirii încă se difuza pe micile ecrane. „Sarcina a fost una grea, dar nu din cauze medicale, ci din cauza presiunii mediatice“, a explicat Răzvan.

Răzvan Kovacs a decis să plece de acasă din cauza neînțelegerilor cu Ema. „Postarea asta nu are scopul de o face pe Ema o femeie rea. Știu că iubirea ei pentru copii și idealurile ei de familie sunt bune. Din păcate, noi am realizat greu că nu suntem atât de compatibil precum credeam. EMA, știu că vei citi asta. Ești un om minunat și sunt convins că ceea ce ai tu de oferit este mult peste ceea ce am văzut eu. Îmi doresc atât de mult ca EI (Noah și Luna) să crească în armonie încât eu o să mă sacrific … O să dispar din viață voastră. Nu e cea mai bună variantă și cu siguranță nici cea mai ușoară, din păcate toate celelalte nu au funcționat. Noah și Luna: Tati, vă iubește!“, a mai scris fostul concurent de la Insula Iubirii.

