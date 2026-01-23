Andreea Ibacka, dezvăluiri cutremurătoare despre accidentul de motocicletă: „Am avut imaginea clară a copiilor mei în cap și gândul clar că nu o să-i mai văd niciodată”

Andreea Ibacka a oferit detalii rare despre accidentul de motocicletă în care ea și soțul ei, Cabral Ibacka, au fost implicați în vara anului 2025.

Andreea Ibacka, dezvăluiri rare despre accidentul de motocicletă

Andreea și Cabral Ibacka au fost implicați într-un accident rutier de motocicletă în centrul Capitalei, în vara anului 2025. Cei doi circulau regulamentar când o mașină a intrat fără să se asigure pe banda lor și le-a tăiat calea.

În urma impactului, Andreea Ibacka a fost aruncată de pe motocicletă la 5 metri distanță de coliziune, în timp ce Cabral a căzut pe asfalt. „Am avut un cot fracturat fără deplasare. El a avut tibia un pic julită. El a căzut cu motor cu tot pe partea dreaptă pe loc”, a spus Andreea, în emisiunea „La Măruță”.

„Am zburat peste mașină fără să o ating”

Actrița a explicat că impactul nu a putut fi evitat, deși soțul ei a frânat. Andreea nu-l învinovățește pe șoferul care a provocat accidentul, fiind convinsă că nici el nu și l-a dorit. Tot ea spune că a realizat că urma să facă accident, dar că nu a fost pregătită să fie aruncată de pe motocicletă.

„Eram împreună pe motocicletă. Ne-am trezit cu o mașină că face dreapta de pe banda trei, cred. Nu s-a putut evita impactul. Am intrat în portiera lui dreapta. Mi-am dat seama înainte de impact că vom face accident. Cabral a frânat cât a putut, dar n-a avut distanța suficientă. Nu mi-am dat seama că voi sări de pe motocicletă. Am zburat de pe locul din spate. M-a aruncat la vreo 5 metri în față și la 3 metri înălțime. Nu am filmarea, polițiștii s-au uitat pe camerele de supraveghere. Îmi imaginez că a fost la înălțime pentru că am zburat peste mașină fără să o ating. Am aterizat în mijlocul străzii, pe asfaltul fierbinte”, a povestit.

S-a ridicat de pe șosea ca să nu fie lovită de o altă mașină

Deși a avut un timp extrem de scurt de reacție, în timp ce se afla în aer, Andreea s-a gândit să-și protejeze capul, pe care avea casca, și așa a ajuns să-și rupă cotul. În plus, a avut forța și tenacitatea de a se ridica de pe șosea ca să nu fie lovită de un alt autoturism care circula regulamentar.

„De la impact până când am aterizat eu am trăit un film întreg. Zici că am avut accidentul în reluare. Am avut niște gânduri fixe, clare. Să-mi protejez capul, deși aveam desigur cască. De-aia mi-am fracturat mâna, pentru că am pus mâna și m-am rostogolit. Mi-au spus polițiștii că am fost ninja. (râde) Și imediat cum m-am izbit m-am gândit să fug din stradă să nu mă lovească altă mașină. Putea un alt șofer nevinovat să mă lovească”, a mai mărturisit.

„M-am panicat pentru că am avut imaginea clară a copiilor mei în cap și gândul clar că nu o să-i mai văd niciodată”

În acest interval foarte scurt de timp, Andreea Ibacka s-a gândit la copiii ei de 7 și 5 ani care s-a temut că vor rămâne fără mamă. După impactul cu asfaltul, din cauza durerilor, actrița a crezut că și-a rupt coastele și că acestea i-au perforat plămânii.

„De la izbitură am simțit o durere puternică în zona coastelor și șoldul stâng mă durea foarte tare. Aveam mâna ruptă, dar durerea mai pregnantă a fost la coaste. Mi-am imaginat că am coastele rupte și că îmi vor perfora plămânul și că probabil mai am câteva minute. În momentul acela m-am panicat pentru că am avut imaginea clară a copiilor mei în cap și gândul clar că nu o să-i mai văd niciodată. Grija mea principală asta a fost. Că am doi copii mici și că pentru ei e foarte nedrept. Nevinovați, ziua, fără viteză, în mijlocul orașului. A fost un moment de cotitură în viața noastră. Mi-am propus să petrec mai mult timp de calitate cu copiii”, a mai spus Andreea.

Din fericire, coastele actriței nu au fost rupte, nici plămânii ei perforați, ambulanța a ajuns în 10 minute la ea și s-a recuperat cu bine. De atunci, Andreea nu a mai urcat pe motocicletă, însă nu exclude să o facă în viitor.

Andreea și Cabral Ibacka sunt căsătoriți din anul 2011 și împreună au doi copii, o fiică și un fiu, Namiko și Tiago. Din prima căsnicie cu Luana Mitran, prezentatorul TV mai are o fiică, Inoke Ibacka, în vârstă de 23 de ani.

