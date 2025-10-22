Cabral joacă rolul părintelui autoritar în casă. Andreea Ibacka a dat detalii despre familia ei: „Namiko și Tiago ascultă mai mult de tatăl lor”

Andreea Ibacka a vorbit despre faptul că în familia ei, Cabral este cel care are autoritate mai multă în fața copiilor. Actrița a povestit cum stau lucrurile în familia ei, cum se împart responsabilitățile, dar și despre felul în care fiecare părinte relaționează cu cei doi copii, Namiko și Tiago.

Cum se înțelege Cabral cu cei doi copii. De el ascultă copiii

Andreea Ibacka a vorbit despre relația celor doi copii cu tatăl lor și a spus că soțul ei este părintele mai autoritar. Mai mult, copiii ascultă de el mai mult decât de ea. Actrița a vorbit despre faptul că cei doi copii sunt foarte diferiți.

„Sunt foarte diferiți, așa cum cred că se întâmplă în foarte multe familii, minunat fiecare în felul lui. Și dacă fizic asemănarea este izbitoare – fiica mea cu soțul și fiul meu cu mine – caracterul lor este fix opus. Mă regăsesc foarte mult în fetița mea, iar fii-miu, care ne dă tuturor de furcă și probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri, este ta-su gol”.

Actrița a recunoscut că ea și Cabral joacă rolul polițistului cel bun și al celui rău, iar ea este părintele îngăduitor.

„Cred că e o tehnică bună. Copiii sunt mai disciplinați cu tatăl lor, ceea ce uneori mă supără, dar am înțeles că e firesc cumva să fie așa. Avem zone unde eu îmi impun mai clar punctul de vedere, cum ar fi partea de cursuri de formare, educație, pe care le urmăresc eu, și atunci părerea mea e mai fermă și mai strictă.

Soțul meu se pricepe mai bine pe zona sportivă și… facem cu schimbul. Nu sunt foarte clar definite rolurile, dar, în general, da, copiii sunt mai disciplinați cu el și nu înțeleg de ce el le spune ceva o singură dată și ascultă, iar eu trebuie să le zic de trei ori”, a povestit actrița.

Cum își mențin cei doi căsnicia fericită

Andreea Ibacka și Cabral formează un cuplu de mult timp și lucrează constant la căsnicia lor. Vedeta a povestit cum reușesc să își găsească timp pentru cuplu.

„Am reușit să plecăm totuși noi doi, la un concert, trei zile. Stă și el cu copiii când am eu treabă. Acum sunt în pădure, cu rulota, eu nu am putut să merg pentru că aveam deja angajamente luate.

Suntem flexibili, nu ne certăm, suntem conștienți că nu putem să ne aliniem agendele cu totul.

Fiica mea are o agendă cu activități extracurriculare de care trebuie să ținem cont mereu, așa că am acceptat că uneori mergem în concedii în patru, alteori în trei sau câteodată chiar în doi. Uneori chiar simt nevoia să merg doar cu unul dintre copii în vacanțe, să mă concentrez pe el”, a explicat actrița.

