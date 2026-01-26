Michael Schumacher nu mai este imobilizat la pat. Primele detalii despre starea fostului pilot F1, la 12 ani de la accidentul de schi

La 12 ani de la accidentul care i-a schimbat viața, Michael Schumacher nu este țintuit la pat, dar depinde de un scaun cu rotile și îngrijire medicală continuă. Fostul pilot este în continuare pasionat de Formula 1 și urmărește cursele alături de Jean Todt.

Michael Schumacher nu mai este imobilizat la pat

Michael Schumacher, legenda Formula 1, continuă să inspire milioane de fani din întreaga lume, chiar și la 12 ani după accidentul de schi care i-a schimbat viața. Potrivit primelor informații privind starea sa de sănătate, acesta nu mai este imobilizat la pat, dar depinde de un scaun cu rotile și de sprijinul permanent al unei echipe de medici, asistente și terapeuți.

Accidentul grav din 2013, care i-a provocat o leziune cerebrală severă, l-a ținut în comă indusă timp de șase luni. Astăzi, la 57 de ani, fostul campion mondial locuiește într-o reședință spectaculoasă din Las Brisas, Mallorca, a cărei valoare este estimată la 30 de milioane de lire sterline. Familia sa, condusă de soția sa, Corinna, menține o discreție absolută asupra stării lui de sănătate.

„Familia a decis să nu răspundă întrebărilor despre sănătatea lui Michael, o alegere pe care o respect», a declarat Jean Todt, fostul șef al echipei Ferrari”, citat de Express.co.uk.

Jean Todt, printre puținele persoane care îl vizitează pe Schumacher

Todt, unul dintre puținii prieteni apropiați care îl vizitează regulat pe Michael Schumacher, a dezvăluit că cei doi încă urmăresc împreună cursele de Formula 1.

„Îl văd în mod regulat și cu afecțiune, pe el și pe familia lui. Legătura noastră depășește relația profesională din trecut”, a precizat el.

Cu toate acestea, rămâne incert dacă Schumacher poate înțelege pe deplin ce se întâmplă în jurul său.

„Nu poți fi sigur dacă înțelege totul, pentru că nu poate comunica. Sentimentul este că înțelege anumite lucruri, dar probabil nu pe toate”, a mărturisit o sursă anonimă.

Chiar dacă Schumacher nu a fost prezent la nunta fiicei sale Gina, în 2024, familia sa continuă să fie unită și să-i fie alături în fiecare moment.

Tratamentul său medical zilnic implică costuri semnificative, estimate la zeci de mii de lire sterline pe săptămână, dar familia Schumacher rămâne devotată în a-i oferi cele mai bune condiții.

Fostul mecanic de Formula 1, Richard Hopkins, a vorbit recent despre impactul pe care Schumacher l-a avut asupra comunității sportului.

„Campania „Keep Fighting Michael” este încă vie. Nu putem să nu ne gândim la el și la situația lui. Chiar dacă familia alege să păstreze discreția, cred că presupunerile noastre despre starea lui sunt destul de aproape de realitate”, a spus Hopkins.

