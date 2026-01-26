Ce s-a întâmplat cu asigurarea de viață a lui Felix Baumgartner. La cine au ajuns cei 500 de milioane de euro

Felix Baumgartner a murit în vara anului 2025 într-un accident de parapantă produs în Italia. Sportivul în vârstă de 56 de ani a pierdut controlul parapantei și s-a prăbușit într-o piscină a unui hotel din orașul de coastă Porto Sant’Elpidio. Aparatul a lovit o femeie, care nu a fost rănită grav. Fostul iubit al Mihaelei Rădulescu avea o asigurare de viață în valoare de 500 de milioane de euro. Iată ce s-a întâmplat cu ea.

La cine au ajuns banii din asigurarea de viață a lui Felix Baumgartener

La scurt timp după ce Felix Baumgartner a murit, în presă s-a vorbit despre averea impresionantă a acestuia. S-a spus că fostul iubit al Mihaelei Rădulescu ar avea o avere estimată la 82 de milioane de dolari, apoi s-a discutat despre sume care ating 250 de milioane de dolari. Mai târziu, jurnaliștii au scris că averea netă a acestuia s-ar ridicat la aproximativ 5 milioane de dolari.

Pe lângă această sumă, sportivul deținea și câteva mașini de lux pe care familia a decis să le scoată la vânzare la câteva luni după moartea lui Felix.

La jumătate de an de la tragedie, presa din străinătate vorbește despre adevărată avere a lui Baumgartnert, care s-ar ridica la aproximativ 5 milioane de dolari și care a rămas la mama și fratele austriacului.

Mai mult, cei doi au moștenit și cei 500 de milioane de dolari, sumă provenită din asigurarea de viață a sportivului.

Întreaga sumă va fi moștenită, conform legislației austriece, de părinții săi și de rudele apropiate, inclusiv de fratele său mai mic, Gerard. Baumgartner nu era căsătorit și nu avea copii.

Felix Baumgartner a construit un parteneriat solid cu Red Bull de-a lungul deceniilor, începând de la sfârșitul anilor 1980. În 2012, Red Bull a investit aproximativ 50 de milioane de dolari în misiunea Stratos. Deși partea exactă care i-a revenit nu este cunoscută, acesta a beneficiat de venituri din sponsorizări, utilizări media și câștiguri asociate brandului.

De asemenea, a obținut venituri din contracte cu Audi, Zenith Watches și alte branduri, prin parteneriate comerciale care au continuat și după salt.

Mihaela Rădulescu nu primește nimic

Mihaela Rădulescu, cea cu care Felix avut o relație în ultimii ani, nu este va primi nicio sumă de bani, pentru că nu era căsătorită legal cu sportivul. Aceasta a moștenit doar obiecte cu valoare emoțională și simbolică, medalii, echipamente sportive și ceasuri de colecție.

Mihaela Rădulescu este profund afectată de pierderea partenerului său, mai ales că aceștia urmai să își sărbătorească aniversarea, în doar două zile.

