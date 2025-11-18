  MENIU  
Home > Vedete > Mihaela Rădulescu, din nou pe platourile de filmare. În ce emisiune va putea fi văzută fosta prezentatoare

Mihaela Rădulescu, din nou pe platourile de filmare. În ce emisiune va putea fi văzută fosta prezentatoare

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Mihaela Rădulescu (56 ani) revine pe micile ecrane, la aproape cinci luni de la moartea partenerului ei, Felix Baumgartner. Fosta prezentatoare tv va apărea într-o ediție specială filmată de PRO TV pentru 1 decembrie, alături de alte vedete precum Andreea Esca și Iulia Vântur.

Mihaela Rădulescu, pe micile ecrane la cinci luni de la moartea lui Felix Baumgartner

La aproape cinci luni de la trecerea în neființă a lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu revine pe micile ecrane, într-o ediție specială realizată de Pro TV pentru data de 1 decembrie.

Alături de ea au participat la filmări Amalia Enache, Andi Moisescu, Andreea Raicu, Neti Sandu, Iulia Vântur, Monica Bîrlădeanu, Andra și Loredana Groza.

mihaela radulescu cu vedetele proIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 14)

Aceasta este prima apariție tv a vedetei, care poate fi văzută purtând o rochie alb cu negru. Aceasta urcă pe scenă și spune câteva cuvinte, potrivit imaginilor publicate de vedete în mediul online.

„Mă bucur să o văd pe Mihaela zâmbind”, a comentat un fan pe Facebook.

Citește și: Mihaela Rădulescu, gest surprinzător la trei luni de la moartea lui Felix Baumgartner. „S-au întâmplat multe în viața mea!”

Citește și: Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după revenirea în România. „E greu de explicat caruselul de emoții văzând elicopterul lui Felix!” Gestul făcut în memoria regretatului sportiv

Andreea Raicu și Andreea Esca, superbe la ediția specială de 1 decembrie

Andreea Raicu și Andreea Esca vor fi și ele prezente la petrecerea Pro TV de 1 decembrie, moment în care postul de televiziune sărbătorește 30 de ani de activitate.

„Anul acesta, pe 1 decembrie, PRO TV aniversează 30 de ani. Și m-am bucurat enorm să iau parte la aniversarea postului de televiziune unde a început călătoria mea. Acum 30 de ani, la PRO TV, în emisiunea Ora 7, Bună dimineață, alături de Andi Moisescu, Neti Sandu și o echipa incredibilă, am pășit pentru prima dată în această lume. A fost locul care mi-a schimbat viață și care m-a format, profesional și uman. A fost atât de emoționant să mă reîntâlnesc cu oameni dragi, cu colegi care mi-au rămas în suflet și cu care am împărțit unele dintre cele mai frumoase momente. O seară absolut minunată, plină de bucurie și nostalgie. Abia aștept să împărtășim cu voi emisiunea specială care se va difuza pe 1 decembrie, pe PRO TV”, a transmis Andreea Raicu în mediul online, după terminarea filmărilor pentru petrecerea aniversară a postului tv.

Citește și: De ce au divorțat Andreea Bălan și George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei: „Avea vicii”

Citește și: Antonia, mesaj dur după ce copiii ei au fost postați fără acordul său, în mediul online: „Nu sunt decor pentru nimeni”

Andreea Esca a fost și ea o adevărată apariție, mai ales că jurnalista este imaginea postului de televiziune încă din prima zi a lansării PRO TV-ului, pe 1 decembrie 1995.

Întrebată în urmă cu ceva timp dacă va părăsi vreodată pupitrul știrilor, aceasta a răspuns: „Eu cred că până te dau afară sau îți găsesc un înlocuitor. În America am văzut că au emisiuni și la 90 de ani. În alte țări mult mai mult preț pe… să fii tânără, să arăți bine. Depinde și de emisiune. Dacă e vorba de știri, cred că poți să prezinți până mai târziu, pentru că este vorba despre credibilitate, despre ceea ce spui și nu neapărat de cât de frumoasă ești”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini cu Mihaela Rădulescu și alte vedete la petrecerea de 1 decembrie a postului Pro TV

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Fanatik
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat prime, nu și jucătorii!”
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat prime, nu și jucătorii!”
Click.ro
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
Redactia.ro
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Citește și...
Video șocant! Un nou scandal de proporții în gimnastica românească: Camelia Voinea și-a abuzat verbal fiica în sala de antrenament. ”Du-te dracului! Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?!”
Ce salariu are un soldat român fără Bacalaureat, cu doi ani vechime în armată. Cât câștigă lunar în 2025
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Mihai Dedu, cel mai greu an din viața sa: Pe rând s-au prăpădit tata, mama și soacra mea
Radu Vâlcan, primele detalii despre noul sezon Insula Iubirii: "Din fericire, am parte și de prezența Adelei" / Exclusiv
Primele imagini de la Desafio: Aventura. Filmările show-ului au început în Thailanda
Asia Express 9 noiembrie 2025. Karmen Simionescu și Dan Alexa au avut probleme în timpul unei probe: „Mi s-a făcut rău”

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Dani Oțil a spus care a fost cea mai mare provocare de la filmările Power Couple, sezonul 3: „Am ajuns să mă încarc cu lucrurile astea” / Exclusiv
Dani Oțil a spus care a fost cea mai mare provocare de la filmările Power Couple, sezonul 3: „Am ajuns să mă încarc cu lucrurile astea” / Exclusiv
Cine ar putea fi prezentatorul Survivor România de la Antena 1. Numele mari luate în calcul de producătorii emisiunii
Cine ar putea fi prezentatorul Survivor România de la Antena 1. Numele mari luate în calcul de producătorii emisiunii
Gina Pistol și Smiley, planuri mari în 2026: „Trebuie să ne apucăm”
Gina Pistol și Smiley, planuri mari în 2026: „Trebuie să ne apucăm”
Horoscop 19 noiembrie 2025. Mercur retrograd revine în Scorpion. O zodie are probleme grave. Luminița de la capătul tunelului nu se întrevede pentru ea
Horoscop 19 noiembrie 2025. Mercur retrograd revine în Scorpion. O zodie are probleme grave. Luminița de la capătul tunelului nu se întrevede pentru ea
Ilona Brezoianu a născut. Actrița a devenit mama unui băiețel
Ilona Brezoianu a născut. Actrița a devenit mama unui băiețel
Ce relație au Tily Niculae și fostul soț, Dragoș Popescu, după divorț: „E mare treabă chestia asta în viață, să te poți adapta”
Ce relație au Tily Niculae și fostul soț, Dragoș Popescu, după divorț: „E mare treabă chestia asta în viață, să te poți adapta”
Redactia.ro
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum îți afectează tensiunea arterială funcția cerebrală pe măsură ce îmbătrânești. Legătura dintre hipertensiune și declinul cognitiv
Cum îți afectează tensiunea arterială funcția cerebrală pe măsură ce îmbătrânești. Legătura dintre hipertensiune și declinul cognitiv
Șuncă sau curcan? Ce carne este mai sănătoasă pentru tensiunea arterială. Explicațiile nutriționiștilor
Șuncă sau curcan? Ce carne este mai sănătoasă pentru tensiunea arterială. Explicațiile nutriționiștilor
Probleme urinare la diabetici: semnele care îți arată că nervii și rinichii sunt afectați
Probleme urinare la diabetici: semnele care îți arată că nervii și rinichii sunt afectați
Leguma ignorată care poate susține regenerarea ficatului. Secretul ei stă în compușii naturali
Leguma ignorată care poate susține regenerarea ficatului. Secretul ei stă în compușii naturali
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton