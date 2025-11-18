Mihaela Rădulescu, din nou pe platourile de filmare. În ce emisiune va putea fi văzută fosta prezentatoare

Mihaela Rădulescu (56 ani) revine pe micile ecrane, la aproape cinci luni de la moartea partenerului ei, Felix Baumgartner. Fosta prezentatoare tv va apărea într-o ediție specială filmată de PRO TV pentru 1 decembrie, alături de alte vedete precum Andreea Esca și Iulia Vântur.

Mihaela Rădulescu, pe micile ecrane la cinci luni de la moartea lui Felix Baumgartner

La aproape cinci luni de la trecerea în neființă a lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu revine pe micile ecrane, într-o ediție specială realizată de Pro TV pentru data de 1 decembrie.

Alături de ea au participat la filmări Amalia Enache, Andi Moisescu, Andreea Raicu, Neti Sandu, Iulia Vântur, Monica Bîrlădeanu, Andra și Loredana Groza.

Aceasta este prima apariție tv a vedetei, care poate fi văzută purtând o rochie alb cu negru. Aceasta urcă pe scenă și spune câteva cuvinte, potrivit imaginilor publicate de vedete în mediul online.

„Mă bucur să o văd pe Mihaela zâmbind”, a comentat un fan pe Facebook.

Citește și: Mihaela Rădulescu, gest surprinzător la trei luni de la moartea lui Felix Baumgartner. „S-au întâmplat multe în viața mea!”

Citește și: Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după revenirea în România. „E greu de explicat caruselul de emoții văzând elicopterul lui Felix!” Gestul făcut în memoria regretatului sportiv

Andreea Raicu și Andreea Esca, superbe la ediția specială de 1 decembrie

Andreea Raicu și Andreea Esca vor fi și ele prezente la petrecerea Pro TV de 1 decembrie, moment în care postul de televiziune sărbătorește 30 de ani de activitate.

„Anul acesta, pe 1 decembrie, PRO TV aniversează 30 de ani. Și m-am bucurat enorm să iau parte la aniversarea postului de televiziune unde a început călătoria mea. Acum 30 de ani, la PRO TV, în emisiunea Ora 7, Bună dimineață, alături de Andi Moisescu, Neti Sandu și o echipa incredibilă, am pășit pentru prima dată în această lume. A fost locul care mi-a schimbat viață și care m-a format, profesional și uman. A fost atât de emoționant să mă reîntâlnesc cu oameni dragi, cu colegi care mi-au rămas în suflet și cu care am împărțit unele dintre cele mai frumoase momente. O seară absolut minunată, plină de bucurie și nostalgie. Abia aștept să împărtășim cu voi emisiunea specială care se va difuza pe 1 decembrie, pe PRO TV”, a transmis Andreea Raicu în mediul online, după terminarea filmărilor pentru petrecerea aniversară a postului tv.

Citește și: De ce au divorțat Andreea Bălan și George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei: „Avea vicii”

Citește și: Antonia, mesaj dur după ce copiii ei au fost postați fără acordul său, în mediul online: „Nu sunt decor pentru nimeni”

Andreea Esca a fost și ea o adevărată apariție, mai ales că jurnalista este imaginea postului de televiziune încă din prima zi a lansării PRO TV-ului, pe 1 decembrie 1995.

Întrebată în urmă cu ceva timp dacă va părăsi vreodată pupitrul știrilor, aceasta a răspuns: „Eu cred că până te dau afară sau îți găsesc un înlocuitor. În America am văzut că au emisiuni și la 90 de ani. În alte țări mult mai mult preț pe… să fii tânără, să arăți bine. Depinde și de emisiune. Dacă e vorba de știri, cred că poți să prezinți până mai târziu, pentru că este vorba despre credibilitate, despre ceea ce spui și nu neapărat de cât de frumoasă ești”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini cu Mihaela Rădulescu și alte vedete la petrecerea de 1 decembrie a postului Pro TV

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News