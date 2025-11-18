Mihaela Rădulescu, din nou pe platourile de filmare. În ce emisiune va putea fi văzută fosta prezentatoare

Mihaela Rădulescu (56 ani) revine pe micile ecrane, la aproape cinci luni de la moartea partenerului ei, Felix Baumgartner. Fosta prezentatoare tv va apărea într-o ediție specială filmată de PRO TV pentru 1 decembrie, alături de alte vedete precum Andreea Esca și Iulia Vântur.
Andreea Raicu și Andreea Esca, superbe la ediția specială de 1 decembrie
Andreea Raicu și Andreea Esca vor fi și ele prezente la petrecerea Pro TV de 1 decembrie, moment în care postul de televiziune sărbătorește 30 de ani de activitate.
„Anul acesta, pe 1 decembrie, PRO TV aniversează 30 de ani. Și m-am bucurat enorm să iau parte la aniversarea postului de televiziune unde a început călătoria mea. Acum 30 de ani, la PRO TV, în emisiunea Ora 7, Bună dimineață, alături de Andi Moisescu, Neti Sandu și o echipa incredibilă, am pășit pentru prima dată în această lume. A fost locul care mi-a schimbat viață și care m-a format, profesional și uman. A fost atât de emoționant să mă reîntâlnesc cu oameni dragi, cu colegi care mi-au rămas în suflet și cu care am împărțit unele dintre cele mai frumoase momente. O seară absolut minunată, plină de bucurie și nostalgie. Abia aștept să împărtășim cu voi emisiunea specială care se va difuza pe 1 decembrie, pe PRO TV”, a transmis Andreea Raicu în mediul online, după terminarea filmărilor pentru petrecerea aniversară a postului tv.
Andreea Esca a fost și ea o adevărată apariție, mai ales că jurnalista este imaginea postului de televiziune încă din prima zi a lansării PRO TV-ului, pe 1 decembrie 1995.
Întrebată în urmă cu ceva timp dacă va părăsi vreodată pupitrul știrilor, aceasta a răspuns: „Eu cred că până te dau afară sau îți găsesc un înlocuitor. În America am văzut că au emisiuni și la 90 de ani. În alte țări mult mai mult preț pe… să fii tânără, să arăți bine. Depinde și de emisiune. Dacă e vorba de știri, cred că poți să prezinți până mai târziu, pentru că este vorba despre credibilitate, despre ceea ce spui și nu neapărat de cât de frumoasă ești”.
