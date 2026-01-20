Cum a reușit Vladimir Drăghia de la Desafio: Aventura să nu fie mușcat de insecte, în Thailanda. „Nici măcar țânțarii nu mă pișcă” / Exclusiv

Vladimir Drăghia se numără printre concurenții Desafio: Aventura, emisiunea de la Pro Tv, prezentată de Daniel Pavel.

În comparație cu ceilalți colegi ai săi de la Desafio: Aventura, Vladimir Drăghia se poate considera norocos. Actorul, concurent și el în noul show marca Pro Tv, difuzat în fiecare luni și marți, de la 20.30, spune că în Thailanda nu l-a pișcat nici măcar un țânțar, darămite păianjeni, purici sau furnici.

Vladimir Drăghia de la Desafio: Aventura: „A fost ceva cu totul nou, deși nu mă așteptam, mă așteptam să semene cu celelalte experiențe”

Secretul? Ei bine, Vladimir spune că experiențele din trecut, la astfel de show-uri, l-au „imunizat”, cum s-ar spune.

Codruța Sanfira ne-a dezvăluit, recent, că a rămas cu multe semne de la mușcăturile insectelor, la filmările din Thailanda. „Deși am venit acasă cu vânătăi, mușcături de păianjeni, mi-a sărit și antebrațul în competiție, mi l-am pus singură la loc, o să vedeți. Am trecut prin momente grele. Pot să zic că niciunul din lucrurile astea nu m-a făcut să regret tot ce s-a întâmplat.

Au fost cazuri în care fetele au fost mușcate de păianjeni și situația lor a fost mult mai rea decât a mea. Adică au avut nevoie de antidot. La mine e ok, într-adevăr au durut, dar cumva au trecut și au rămas doar semne, vânătăi”, ne-a declarat concurenta, recent.

Ce faci, Vladimir? Mai slab sau cu kilograme în plus după Desafio: Aventura?

Exact cum am plecat. Doar că, uite, mi-a crescut puțin părul, facial (râde – n.r. ).

Cum a fost Desafio: Aventura pentru tine?

A fost ceva cu totul nou, deși nu mă așteptam, mă așteptam să semene cu celelalte experiențe. Este mult mai complex jocul, se pleacă pe echipe, se termină la individual. Jocurile sunt mult mai nostime decât cele cu care le comparam eu, iar echipa a fost extraordinară, atât echipa din care am făcut parte, cât și echipa de filmare.

„Am noroc și nici măcar țânțarii nu mă pișcă”

Te-ai luptat cu mușcăturile de țânțari, furnici, păianjeni, ca alți colegi de-ai tăi?



Eu nu am probleme din astea, cumva am noroc și nici măcar țânțarii nu mă pișcă. Nu știu, poate și experiențele din trecut m-au făcut să am așa un fel de vaccin pentru genul ăsta de probleme.

Ai trăit la sărăcie sau la lux?

O să vedeți. Ce pot să văd este că am trăit bine. Nu mă pot plânge.

Ce planuri ai pentru 2026?

Nu mi-am făcut niciodată planuri, nici n-o să-mi fac. Sunt bine așa, fără planuri. Mereu mă las surprins și până acum am fost surprins plăcut de cele mai multe ori.

Cât de greu a fost de suportat dorul de casă?

Nu atât de greu, am simțit dor, mai ales spre final, dar perioada nu a fost atât de lungă și până la urmă… am 40 de ani, am mai trecut prin asta. Există dor, dar e undeva în spate acolo și suntem pe supraviețuire.

Foto: Pro Tv

