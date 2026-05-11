Când are loc finala Desafio: Aventura. Șase concurenți luptă pentru premiul de 150.000 de euro

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

După mai bine de patru luni de competiție sportivă intensă, provocări extreme și momente tensionate, primul sezon al emisiunii Desafio: Aventura se apropie de marele final.

Când are loc finala Desafio: Aventura

Pe 19 mai, telespectatorii vor afla cine va câștiga trofeul competiției și marele premiu în valoare de 150.000 de euro, în finala care va fi difuzată la PRO TV și pe VOYO.

24 de concurenți, împărțiți în trei echipe, au pornit la începutul sezonului în aventura vieții lor, într-o competiție bazată exclusiv pe performanță sportivă, rezistență și strategie. De-a lungul competiției, Desafio: Aventura aceștia au trecut prin probe dificile, confruntări spectaculoase și eliminări dramatice, iar acum doar cei mai puternici au rămas în cursa pentru victorie.

În ediția din această seară, difuzată de la ora 21:30, la PRO TV, tensiunile ating un nou nivel. O nouă luptă pentru salvare îi pune față în față pe concurenți, iar conflictele și strategiile devin tot mai evidente. Lena îi răspunde lui Vladimir, Coco și Rafael, în timp ce Dumbo și Valentin încearcă să își securizeze locul în competiție. Seara va culmina cu votul decisiv și duelul eliminatoriu, la finalul căruia unul dintre concurenți va părăsi definitiv competiția.

„Fie ca cel mai bun să meargă mai departe!”, spune Daniel Pavel înaintea uneia dintre cele mai importante confruntări ale sezonului.

Citește și: Cătălin Măruță, din nou în platoul PRO TV! Cum a fost surprins prezentatorul după despărțirea de trust

Citește și: Dan Negru, atac acid la adresa lui Cristian Boureanu, după ipostazele controversate de la „Survivor”: „Omul era dezbrăcat și se certa cu unii pe acolo. După ce a condus țara!”

Șase concurenți luptă pentru marele premiu

Cu doar trei ediții înainte de finală, șase concurenți au mai rămas în lupta pentru marele premiu: Lena, Vladimir, Coco, Rafael, Dumbo și Valentin. Pentru ei, drumul spre victorie devine din ce în ce mai dificil. Obstacolele fizice sunt dublate de oboseală, foame și presiunea psihică acumulată după luni întregi de competiție. În această etapă, sacrificiul nu mai este o alegere, ci o condiție esențială pentru a merge mai departe.

„Pe lângă obstacole, ei luptă cu oboseala, cu foamea și își ard ultimele resurse pentru a merge mai departe către victoria finală. Desafio: Aventura a intrat in cea mai incendiară etapă a sa”, spune prezentatorul emisiunii.

Citește și: Marian Godină, eliminat de la Survivor România. Câți bani a primit polițistul pentru cele 15 săptămâni petrecute în competiție

Citește și: Ioana Ginghină, replică acidă după ce mai mulți urmăritori i-au spus că e „mamaie” și că i-a trecut vremea: „Vă cam place”

Fiecare probă poate schimba complet clasamentul, iar fiecare decizie poate face diferența dintre victorie și eliminare. Concurenții își consumă ultimele resurse într-o cursă contracronometru pentru marele trofeu, demonstrând că limitele pot fi depășite atunci când miza este uriașă.

Desafio: Aventura a intrat în cea mai intensă și spectaculoasă etapă a sa, iar finala promite momente pline de adrenalină, emoție și confruntări decisive. Cine va reuși să își depășească limitele și să devină câștigătorul primului sezon? Răspunsul va veni pe 19 mai, la PRO TV și pe VOYO.

Sursă foto: PR

Urmărește-ne pe Google News