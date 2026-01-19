  MENIU  
Home > Vedete > Dr. Cezar s-a întors în țară mușcat de căpușă, după Desafio: Aventura. „Mi-aș fi dorit concurenți puțin mai în formă, ca să am provocări mai dure” / Exclusiv

Dr. Cezar s-a întors în țară mușcat de căpușă, după Desafio: Aventura. „Mi-aș fi dorit concurenți puțin mai în formă, ca să am provocări mai dure” / Exclusiv

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Unica.ro
.  Actualizat 19.01.2026, 18:00

Dr. Cezar Amititeloaie, concurent la Desafio: Aventura, în echipa Luptătorii, show-ul difuzat la Pro Tv, a fost mușcat de căpușă chiar înainte să plece spre România.

Dr Cezar Amititeloaie, unul din concurenții Desafio: Aventura, emisiunea prezentată de Daniel Pavel, și difuzată la Pro Tv luni și marți, de la 20.30, ne-a dezvăluit cum a trăit experiența în Thailanda. Doctorul spune că a fost o competiție în care a trecut de la agonie la extaz și că regretă că nu a apucat să trăiască și în condiții dure, asta pentru că a câștigat din probe, se pare.

Dr. Cezar, concurent la Desafio: Aventura: „Mi-aș fi dorit concurenți puțin mai în formă, ca să am provocări mai dure”

Concurentul ne-a lăsat de înțeles că s-a accidentat destul de rău la una dintre probe și că n-ar mai fi putut juca la capacitatea maximă. În cadrul aceluiași interviu, Dr Cezar mai dezvăluie faptul că a fost mușcat de o căpușă și că ar fi descoperit abia când a ajuns acasă.

Cum a fost Desafio: Aventura?

„Andreea Bălan a vorbit urât despre mine. Aș vrea să-i amintesc că...” Ilona Brezoianu i-a dat replica Andreei Bălan, după ce cântăreața a atacat-o, în direct, la TV. Cum „a pus-o la punct” actrița
„Andreea Bălan a vorbit urât despre mine. Aș vrea să-i amintesc că...” Ilona Brezoianu i-a dat replica Andreei Bălan, după ce cântăreața a atacat-o, în direct, la TV. Cum „a pus-o la punct” actrița
Recomandarea zilei

A fost intensă, provocatoare și a fost un rollercoaster emoțional. Agonie și extaz. Asta a trăit-o fiecare dintre noi.

Pentru mine… eu aș fi vrut mai mult, adică mi-aș fi dorit concurenți puțin mai în formă, în general, ca să am provocări mai dure. Asta mi-aș fi dorit.

Anunțul momentului în România. Vin și vești bune pentru pensionari! Florin Manole, ministrul Muncii, tocmai a făcut publică decizia. Ce urmează să se întâmple
Anunțul momentului în România. Vin și vești bune pentru pensionari! Florin Manole, ministrul Muncii, tocmai a făcut publică decizia. Ce urmează să se întâmple
Recomandarea zilei
Daniel Pavel, prezentator Desafio Aventura (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

În ce condiții ai stat acolo, bune sau rele?

Am stat în condiții bune și medii. N-am stat în condițiile cele mai rele. Dar mi-aș fi dorit. Mi-aș fi dorit, n-am apucat, că am mai câștigat.

Citește și – Cine este Aurora Ghinoiu de la Desafio: Aventura. A descoperit muzica la vârsta de 5 ani, iar acum este artistă și compozitoare

Citește și – Cine este Lucian Vasile de la Desafio: Aventura. „Leopardul” a jucat fotbal profesionist, inclusiv la AC Milan

Citește și – Cine este Luiza Condrea de la Desafio: Aventura. Este supranumită „Prințesa cu volănașe” și vrea să devină cunoscută în lumea televiziunii

Citește și – Cine este Rafael Szabo de la Desafio: Aventura. Este gimnast și visează să devină campion olimpic

Dr. Cezar s-a accidentat la Desafio: Aventura: „A fost dureros”

Insecte te-au mușcat sau ai scăpat?

M-au mușcat la venire, încoace. Am descoperit când am ajuns acasă, o căpușă, după 3 zile. M-a mușcat acolo. Am scos-o bine, știu cum se face.

În rest, vânătăi, julituri. În rest nu pot să zic, dar a fost dureros.

Codruța ne-a zis că i-a sărit antebrațul și ca și l-a pus la loc singură. La tine a fost ceva mai dureros de atât?

Da. Dar nu am cum să spun, o să vedeți.

Dar acum ești bine sau ai nevoie de recuperare medicală?

Acum sunt bine, da. M-am recuperat singur, cu asta mă ocup.

E bine să fii doctor…

Da, da, m-a ajutat în viață (râde – n.r.).

Dar în competiție au fost situații în care ai putut să-ți ajuți colegii, medical vorbind?

Nu prea, nici nu am avut instrumentele la îndemână, și oricum este echipa medicală acolo.

Nu am vrut să joc rolul ăsta, de doctorul echipei. Le-am mai dat sfaturi cu alimentația, cu una cu alta, dar nu prea s-a ținut cont că era alt context. N-a venit nimeni acolo să le țină o predică morală.

Dr. Cezar: „Am spălat și mâncarea că era atât de picantă, atât de necomestibilă, dar aveam nevoie să mănânc și atunci am trecut-o prin jet de apă”

Dar tu? Ce ai făcut cu alimentația? Ți-a dat bătăi de cap?

Eu, paradoxal, am mâncat mult mai mult decât m-aș fi așteptat. Mi-am dat seama asta… din cauza stresului. Oamenii, când sunt în condiții speciale, în funcție de stres, au tendința să mănânce mult mai mult.

Eu de obicei mănânc foarte puțin, mănânc o masă, două pe zi și cât am stat în satul pescăresc și la vilă a fost mâncare în abundență. Nu sunt mofturos la masă. Eu am nevoie de calorii, de proteine, eu mănânc orice.

Am ajuns și am spălat și mâncarea că era atât de picantă, atât de necomestibilă, dar aveam nevoie să mănânc și atunci am trecut-o prin jet de apă.

Deci, din punctul ăsta de vedere, eu nu am probleme, mă adaptez foarte bine, dar ce-am observat că, în cadrul emisiunii, am mâncat mult mai mult decât o fac de obicei.

Și mă gândeam că eu le zic oamenilor acasă că „mâncăm puțin, facem post intermitent și, ia uite aici, eu mănânc de sparg”. Și, totuși, am slăbit 34 kilograme. Ceea ce rezultă că efortul fizic și psihic… M-am și decondiționat puțin fizic. Unele jocuri erau foarte, foarte intense și nu-mi permiteam să-mi fac antrenamentele, ca să mă epuizez. Cumva mi-am pierdut din antrenament, mai ales pe ultima parte.

Ce ai mâncat prima oară când ai venit acasă?

Ciorbă. Eu nu am suferit de foame. Eu aș rezista la o astfel de experiență și pe mai multe luni de zile, sunt pregătit pentru asta. Mi-am pus în cap să resist, am fost pregătit să am răbdare și să rezist cât mai mult.

Foto: Pro TV

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile, pentru Ilie Bolojan, după tăierea facilităților pentru persoanele cu dizabilități: „Are dorința de a face lucruri bune în țară”
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile, pentru Ilie Bolojan, după tăierea facilităților pentru persoanele cu dizabilități: „Are dorința de a face lucruri bune în țară”
Fanatik
FANATIK a vorbit cu Cristi Cenușe, românul închis în Venezuela de forțele lui Maduro și eliberat pe 15 ianuarie: „Ne-au umilit”. Dezvăluiri în premieră
FANATIK a vorbit cu Cristi Cenușe, românul închis în Venezuela de forțele lui Maduro și eliberat pe 15 ianuarie: „Ne-au umilit”. Dezvăluiri în premieră
GSP.ro
A dus România pe culmile gloriei și deplânge starea actuală a țării: „Să învățăm de la ei, nu e o rușine! Altfel o să ne bată și Insulele Madagascar”
A dus România pe culmile gloriei și deplânge starea actuală a țării: „Să învățăm de la ei, nu e o rușine! Altfel o să ne bată și Insulele Madagascar”
Click.ro
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
TV Mania
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Citește și...
Dinamo a primit ofertă de 1,2 milioane de euro pe Karamoko: „Valoarea lui se va dubla”
Traian Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Imaginile de necrezut au fost date la TV, ce se întâmplă cu fostul preşedinte
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Când va fi prima zi cu 20 de grade în București. Prognoza meteo Accuweather nu aduce vești bune
Cine este Aurora Ghinoiu de la Desafio: Aventura. A descoperit muzica la vârsta de 5 ani, iar acum este artistă și compozitoare
Cine este Rafael Szabo de la Desafio: Aventura. Este gimnast și visează să devină campion olimpic
Andreea Boldeanu, eliminată de la Desafio: Aventura: "Începusem să amorțesc de la gât în jos, nu îmi mai puteam folosi mâinile și picioarele" / Exclusiv
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Asta da bombă! Cătălin Măruță și-a găsit de lucru și se duce la concurență. Își va prelua noul job de la 1 martie: Da, e adevărat. O să fie colegul nostru aici

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Câte medalii de aur are în palmares și în ce film a apărut
Cine este Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Câte medalii de aur are în palmares și în ce film a apărut
Dan Negru, mesaj tăios după gafa Paulei Seling la Eurovision. "Îl provoc pe Satoshi, câștigătorul din Moldova, să se înscrie și la preselecția românească!"
Dan Negru, mesaj tăios după gafa Paulei Seling la Eurovision. "Îl provoc pe Satoshi, câștigătorul din Moldova, să se înscrie și la preselecția românească!"
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Poftiți acasă la familia Bucălae! Cum arată apartamentul modern în care comediantul locuiește cu soția lui! Mult roz, mult verde și o surpriză în dormitor
Poftiți acasă la familia Bucălae! Cum arată apartamentul modern în care comediantul locuiește cu soția lui! Mult roz, mult verde și o surpriză în dormitor
Elle
Cătălina Grama, o mamă foarte mândră! Actrița a dezvăluit imagini de colecție cu fiica ei, Zora, care a împlinit recent 9 ani: „Multe amintiri frumoase...”
Cătălina Grama, o mamă foarte mândră! Actrița a dezvăluit imagini de colecție cu fiica ei, Zora, care a împlinit recent 9 ani: „Multe amintiri frumoase...”
Andreea Bălan și Ilona Brezoianu, schimb de replici acide. De la ce a pornit conflictul dintre cele două: „A venit în locul meu și degeaba...”
Andreea Bălan și Ilona Brezoianu, schimb de replici acide. De la ce a pornit conflictul dintre cele două: „A venit în locul meu și degeaba...”
Imagini Virale! Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, își arată talentul de DJ și mișcările de dans. Cum a apărut la Disneyland Paris. Video
Imagini Virale! Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, își arată talentul de DJ și mișcările de dans. Cum a apărut la Disneyland Paris. Video
DailyBusiness.ro
Palatul Parlamentului, fără apă timp de 3 zile. Lucrări urgente la rețeaua internă
Palatul Parlamentului, fără apă timp de 3 zile. Lucrări urgente la rețeaua internă
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
A1.ro
Gabriela Cristea, transformare ce i-a lăsat mască pe fani! A slăbit enorm și toți o întreabă cum a reușit! Cum arată acum
Gabriela Cristea, transformare ce i-a lăsat mască pe fani! A slăbit enorm și toți o întreabă cum a reușit! Cum arată acum
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a ținut: „Mănânc ori de câte ori simt nevoia”
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a ținut: „Mănânc ori de câte ori simt nevoia”
Cum a ajuns Viorica Dăncilă să adopte un copil. Mama ei a influențat-o să renunțe la gândul de a avea copii biologici
Cum a ajuns Viorica Dăncilă să adopte un copil. Mama ei a influențat-o să renunțe la gândul de a avea copii biologici
Mihai Trăistariu, grav afectat de mărirea impozitelor. Are 8 apartamente în Mamaia. Cât a plătit anul trecut: „Mă tot gândesc de unde să fac rost de un milion de euro”
Mihai Trăistariu, grav afectat de mărirea impozitelor. Are 8 apartamente în Mamaia. Cât a plătit anul trecut: „Mă tot gândesc de unde să fac rost de un milion de euro”
Când se mută Gabriela Cristea definitiv în Italia, în casa pe care a cumpărat-o: „Acesta este planul familiei pentru prima jumătate a anului 2026”
Când se mută Gabriela Cristea definitiv în Italia, în casa pe care a cumpărat-o: „Acesta este planul familiei pentru prima jumătate a anului 2026”
Observator News
Nu au avut căldură, dar au de plătit o factură de 23.000 de lei. Paradox într-un bloc din Bucureşti
Nu au avut căldură, dar au de plătit o factură de 23.000 de lei. Paradox într-un bloc din Bucureşti
Libertatea pentru Femei
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
REMEDII NATURALE. Experții au dat verdictul: acest tip de ceai scade tensiunea arterială și glicemia
REMEDII NATURALE. Experții au dat verdictul: acest tip de ceai scade tensiunea arterială și glicemia
Guvernul Bolojan le pregătește românilor o nouă lovitură. Decizie de ultimă oră a coaliției de guvernare!
Guvernul Bolojan le pregătește românilor o nouă lovitură. Decizie de ultimă oră a coaliției de guvernare!
Un medic gastroenterolog dezvăluie ce alimente ar trebui evitate pentru a avea o digestie sănătoasă
Un medic gastroenterolog dezvăluie ce alimente ar trebui evitate pentru a avea o digestie sănătoasă
Analizele medicale care pot depista cancerul, înainte să devină prea târziu
Analizele medicale care pot depista cancerul, înainte să devină prea târziu
TV Mania
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Dani Oțil a transformat complet subsolul casei din Corbeanca într-un spațiu neașteptat: detaliul la care puțini s-ar fi gândit și cum arată locuința prezentatorului în interior
Dani Oțil a transformat complet subsolul casei din Corbeanca într-un spațiu neașteptat: detaliul la care puțini s-ar fi gândit și cum arată locuința prezentatorului în interior
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton