Dr. Cezar s-a întors în țară mușcat de căpușă, după Desafio: Aventura. „Mi-aș fi dorit concurenți puțin mai în formă, ca să am provocări mai dure” / Exclusiv

Dr. Cezar Amititeloaie, concurent la Desafio: Aventura, în echipa Luptătorii, show-ul difuzat la Pro Tv, a fost mușcat de căpușă chiar înainte să plece spre România.

Dr Cezar Amititeloaie, unul din concurenții Desafio: Aventura, emisiunea prezentată de Daniel Pavel, și difuzată la Pro Tv luni și marți, de la 20.30, ne-a dezvăluit cum a trăit experiența în Thailanda. Doctorul spune că a fost o competiție în care a trecut de la agonie la extaz și că regretă că nu a apucat să trăiască și în condiții dure, asta pentru că a câștigat din probe, se pare.

Dr. Cezar, concurent la Desafio: Aventura: „Mi-aș fi dorit concurenți puțin mai în formă, ca să am provocări mai dure”

Concurentul ne-a lăsat de înțeles că s-a accidentat destul de rău la una dintre probe și că n-ar mai fi putut juca la capacitatea maximă. În cadrul aceluiași interviu, Dr Cezar mai dezvăluie faptul că a fost mușcat de o căpușă și că ar fi descoperit abia când a ajuns acasă.

Cum a fost Desafio: Aventura?

A fost intensă, provocatoare și a fost un rollercoaster emoțional. Agonie și extaz. Asta a trăit-o fiecare dintre noi.

Pentru mine… eu aș fi vrut mai mult, adică mi-aș fi dorit concurenți puțin mai în formă, în general, ca să am provocări mai dure. Asta mi-aș fi dorit.

În ce condiții ai stat acolo, bune sau rele?

Am stat în condiții bune și medii. N-am stat în condițiile cele mai rele. Dar mi-aș fi dorit. Mi-aș fi dorit, n-am apucat, că am mai câștigat.

Dr. Cezar s-a accidentat la Desafio: Aventura: „A fost dureros”

Insecte te-au mușcat sau ai scăpat?

M-au mușcat la venire, încoace. Am descoperit când am ajuns acasă, o căpușă, după 3 zile. M-a mușcat acolo. Am scos-o bine, știu cum se face.

În rest, vânătăi, julituri. În rest nu pot să zic, dar a fost dureros.

Codruța ne-a zis că i-a sărit antebrațul și ca și l-a pus la loc singură. La tine a fost ceva mai dureros de atât?

Da. Dar nu am cum să spun, o să vedeți.

Dar acum ești bine sau ai nevoie de recuperare medicală?

Acum sunt bine, da. M-am recuperat singur, cu asta mă ocup.

E bine să fii doctor…

Da, da, m-a ajutat în viață (râde – n.r.).

Dar în competiție au fost situații în care ai putut să-ți ajuți colegii, medical vorbind?

Nu prea, nici nu am avut instrumentele la îndemână, și oricum este echipa medicală acolo.

Nu am vrut să joc rolul ăsta, de doctorul echipei. Le-am mai dat sfaturi cu alimentația, cu una cu alta, dar nu prea s-a ținut cont că era alt context. N-a venit nimeni acolo să le țină o predică morală.

Dr. Cezar: „Am spălat și mâncarea că era atât de picantă, atât de necomestibilă, dar aveam nevoie să mănânc și atunci am trecut-o prin jet de apă”

Dar tu? Ce ai făcut cu alimentația? Ți-a dat bătăi de cap?

Eu, paradoxal, am mâncat mult mai mult decât m-aș fi așteptat. Mi-am dat seama asta… din cauza stresului. Oamenii, când sunt în condiții speciale, în funcție de stres, au tendința să mănânce mult mai mult.

Eu de obicei mănânc foarte puțin, mănânc o masă, două pe zi și cât am stat în satul pescăresc și la vilă a fost mâncare în abundență. Nu sunt mofturos la masă. Eu am nevoie de calorii, de proteine, eu mănânc orice.

Am ajuns și am spălat și mâncarea că era atât de picantă, atât de necomestibilă, dar aveam nevoie să mănânc și atunci am trecut-o prin jet de apă.

Deci, din punctul ăsta de vedere, eu nu am probleme, mă adaptez foarte bine, dar ce-am observat că, în cadrul emisiunii, am mâncat mult mai mult decât o fac de obicei.

Și mă gândeam că eu le zic oamenilor acasă că „mâncăm puțin, facem post intermitent și, ia uite aici, eu mănânc de sparg”. Și, totuși, am slăbit 3‑4 kilograme. Ceea ce rezultă că efortul fizic și psihic… M-am și decondiționat puțin fizic. Unele jocuri erau foarte, foarte intense și nu-mi permiteam să-mi fac antrenamentele, ca să mă epuizez. Cumva mi-am pierdut din antrenament, mai ales pe ultima parte.

Ce ai mâncat prima oară când ai venit acasă?

Ciorbă. Eu nu am suferit de foame. Eu aș rezista la o astfel de experiență și pe mai multe luni de zile, sunt pregătit pentru asta. Mi-am pus în cap să resist, am fost pregătit să am răbdare și să rezist cât mai mult.

Foto: Pro TV

