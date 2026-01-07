Cine este dr. Cezar Amititeloaie de la Desafio: Aventura. Are 45 de ani și este un fost medic cardiolog ce s-a dedicat medicinei holistice

Dr. Cezar Amititeloaie, fost medic cardiolog din Iași, își testează limitele în reality show-ul Desafio: Aventura. Membru al echipei Luptătorii, acesta își îmbină înțelepciunea cu pasiunea pentru provocări și evoluție personală.

Cine este dr. Cezar Amititeloaie de la Desafio: Aventura

În vârstă de 45 de ani, originar din Iași, dr. Cezar Amititeloaie este acum unul dintre concurenții show-ului Desafio: Aventura de la PRO TV, unde face parte din echipa Luptătorii.

După ce a absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași în 2006, dr. Cezar a urmat o carieră impresionantă în cardiologie. În 2015, a devenit medic specialist și a lucrat în centre renumite din Timișoara și Iași, unde a participat la intervenții complexe precum operații pe cord deschis și implanturi de stent. Totodată, a fost prezent la congrese internaționale în orașe precum Paris, Roma și Amsterdam, pentru a-și perfecționa cunoștințele medicale.

Cu toate acestea, Dr. Cezar a simțit că menirea sa merge dincolo de medicina tradițională. Într-un moment de introspecție, a luat decizia curajoasă de a părăsi domeniul cardiologiei pentru a se dedica sănătății holistice. Astfel, a devenit un ghid pentru cei care doresc să își îmbunătățească sănătatea fizică, emoțională și mentală.

Dr. Cezar Amititeloaie a fondat un club de sănătate

Astăzi, Dr. Cezar Amititeloaie este fondatorul clubului de sănătate și sport Vivertine Iași, un proiect care promovează un stil de viață activ și conștient. Pasiunile lui pentru nutriție, psihologie și dezvoltare personală l-au transformat într-un adevărat mentor pentru mii de oameni care îl urmăresc și îl consideră un model de echilibru.

„Toată viața am căutat aventura, provocarea, să fiu pus în situații inconfortabile. Iubesc disconfortul, mă ajută să evoluez”, a spus concurentul.

Participarea sa la Desafio: Aventura este o extensie naturală a filozofiei sale. Concurenții trebuie să supraviețuiască în condiții extreme, fără confort, demonstrând nu doar forță fizică, ci și reziliență mentală.

Cine este soția concurentului de la Desafio: Aventura

Dincolo de scena competiției, Cezar trăiește o poveste de iubire cu Manuela Alexuc, femeia care i-a devenit soție în 2021.

Cei doi au avut o nuntă de vis pe plajele însorite din Thassos, un eveniment care a durat o săptămână și a reflectat personalitățile lor spontane și libere. Această relație este pentru Cezar o sursă constantă de inspirație și energie.

Dr. Cezar, membru al echipei Luptătorii, vrea ca publicul să-l vadă nu doar ca medic, ci ca pe un om autentic, care crede în evoluție și în echilibrul interior.

