Emmanuel Macron și soția lui, interziși la înmormântarea lui Brigitte Bardot. Care este motivul

Președintele Franței, Emmanuel Macron, nu a participat la funeraliile lui Brigitte Bardot, care au avut loc la Saint-Tropez pe 7 ianuarie, în timp ce lidera de extremă dreapta Marine Le Pen a fost prezentă, după ce familia actriței a respins ideea unui omagiu oficial de stat. Iată de ce nu a avut voie președintele francez să participe la înmormântarea actriței.
Emmanuel Macron, interzis la funeraliile lui Brigitte Bardof
Brigitte Bardot a murit pe 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani. Ea a fost înmormântată pe 7 ianuarie 2026, iar la funeralii nu au participat Emmanuel Macron și soția lui.
Ulterior, s-a aflat că actrița a cerut explicit ca familia Macron să nu fie primită la funeraliile sale. Brigitte Bardot a criticat lipsa de acțiune a șefului de stat francez în domeniul protecției animalelor.
Palatul Élysée a declarat că a fost în contact cu familia lui Bardot după anunțul morții sale și că a fost propus un omagiu național, însă acesta nu a fost acceptat. Președinția a precizat că propunerea a urmat „obiceiul republican”, adăugând că astfel de omagii sunt „decise sistematic de comun acord cu rudele persoanei decedate”, conform RFI.
În acest caz, nu s-a ajuns la un acord. Întrebarea dacă Franța ar trebui să onoreze oficial una dintre cele mai cunoscute vedete ale sale a divizat clasa politică. De la anunțarea morții lui Bardot, dezbaterea a urmat în mare parte liniile de separație dintre dreapta și stânga.
Eric Ciotti, președintele UDR, un partid de dreapta aliat cu Adunarea Națională, a lansat o petiție pentru un omagiu național. Bardot a avut legături de lungă durată cu extrema dreaptă și a fost deschis apropiată de acest partid.
În stânga, reacțiile au fost mai rezervate. Olivier Faure, liderul Partidului Socialist, a descris-o pe Bardot drept „o actriță emblematică”, dar a spus că onorurile naționale sunt rezervate celor care au adus „servicii excepționale națiunii”.