Emmanuel Macron și soția lui, interziși la înmormântarea lui Brigitte Bardot. Care este motivul

Președintele Franței, Emmanuel Macron, nu a participat la funeraliile lui Brigitte Bardot, care au avut loc la Saint-Tropez pe 7 ianuarie, în timp ce lidera de extremă dreapta Marine Le Pen a fost prezentă, după ce familia actriței a respins ideea unui omagiu oficial de stat. Iată de ce nu a avut voie președintele francez să participe la înmormântarea actriței.

Brigitte Bardot a murit pe 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani. Ea a fost înmormântată pe 7 ianuarie 2026, iar la funeralii nu au participat Emmanuel Macron și soția lui.

Ulterior, s-a aflat că actrița a cerut explicit ca familia Macron să nu fie primită la funeraliile sale. Brigitte Bardot a criticat lipsa de acțiune a șefului de stat francez în domeniul protecției animalelor.

Palatul Élysée a declarat că a fost în contact cu familia lui Bardot după anunțul morții sale și că a fost propus un omagiu național, însă acesta nu a fost acceptat. Președinția a precizat că propunerea a urmat „obiceiul republican”, adăugând că astfel de omagii sunt „decise sistematic de comun acord cu rudele persoanei decedate”, conform RFI.

În acest caz, nu s-a ajuns la un acord. Întrebarea dacă Franța ar trebui să onoreze oficial una dintre cele mai cunoscute vedete ale sale a divizat clasa politică. De la anunțarea morții lui Bardot, dezbaterea a urmat în mare parte liniile de separație dintre dreapta și stânga.

Eric Ciotti, președintele UDR, un partid de dreapta aliat cu Adunarea Națională, a lansat o petiție pentru un omagiu național. Bardot a avut legături de lungă durată cu extrema dreaptă și a fost deschis apropiată de acest partid.

În stânga, reacțiile au fost mai rezervate. Olivier Faure, liderul Partidului Socialist, a descris-o pe Bardot drept „o actriță emblematică”, dar a spus că onorurile naționale sunt rezervate celor care au adus „servicii excepționale națiunii”.

El a amintit și condamnările repetate ale acesteia pentru declarații rasiste și homofobe, afirmând că, în cele din urmă, „a întors spatele valorilor republicane”.

Relații tensionate

Relațiile dintre Bardot și președinte au fost tensionate de mult timp. În 2023, ea i-a trimis o scrisoare deschisă în care îl acuza că nu acționează în domeniul protecției animalelor.

„Sunt furioasă din cauza inacțiunii dumneavoastră, a lașității și a disprețului față de poporul francez, care, este adevărat, vă tratează bine în schimb”, scria ea.

Relațiile au fost mult mai apropiate cu Marine Le Pen, care a fost invitată la funeralii și va participa „într-o capacitate personală și amicală”, potrivit anturajului său.

Bardot a fost apropiată de tatăl lui Le Pen, Jean-Marie Le Pen, și a fost căsătorită timp de trei decenii cu un fost consilier al fondatorului Frontului Național.

Ea a împărtășit multe dintre opiniile mișcării, inclusiv opoziția față de ceea ce a numit cândva „creșterea înfricoșătoare a imigrației”.

Sprijinul ei nu s-a limitat la simpatie privată. În 2012, ea i-a îndemnat public pe primari să o susțină pe Marine Le Pen în prima sa candidatură la alegerile prezidențiale.

