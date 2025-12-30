Brigitte Bardot a avut peste 100 de relații, cu bărbați și femei. Viața amoroasă tumultuoasă a actriței

Brigitte Bardot a fost o actriță emblematică a filmului franțuzesc și a cinematografiei mondiale. Sex-simbolul anilor ’60 are o poveste de viață epică, precum scenariile filmelor în care a jucat roluri memorabile.

De-a lungul existenței, Brigitte Bardot a trecut prin patru căsnicii, tot atâtea tentative de suicid, numeroase depresii, a avut sute de iubiți – bărbați și femei -, dar și un copil pe care nu și l-a dorit niciodată.

A încercat să-și pună capăt zilelor încă din adolescență

Prima ei tentativă de sinucidere a fost la vârsta de 16 ani, potrivit celei mai recente biografii a actriței, „Brigitte Bardot: The Life, The Legend, The Movies“, scrisă de Ginette Vincendeau. Tocmai se îndrăgostise de Roger Vadim, pe atunci asistent de regie ce urma să devină regizor. L-a întâlnit la un casting de film și era cu șase ani mai mare decât ea.

Citeşte şi: Brigitte Bardot îi donează periodic 5.000 de euro unui român, pentru o cauză nobilă

„L-am văzut ca pe un “lup sălbatic”: s-a uitat la mine, m-a speriat, m-a sedus, nu mai ştiam unde sunt şi ce e cu mine“, povestea Brigitte Bardot despre prima întâlnire cu Vadim.

Cei doi au avut o aventură pasională. Dar când părinții bogați ai actriței au aflat de relație, au amenințat-o că o vor trimite în Marea Britanie. Pentru a se răzbuna pe ei, Brigitte, a cărei primă apariție pe coperta unei reviste a fost la 15 ani, pentru publicația Elle, a încercat să-și pună capăt zilelor.

A dat drumul cuptorului și și-a băgat capul în el. Doar că părinții săi au găsit-o la timp și au salvat-o. În cele din urmă, părinții i-au acceptat relația cu asistentul de regie. Dar nu i-au permis să se căsătorească până când ea nu a împlinit 18 ani. În 1952, cei doi s-au căsătorit.

Citeşte şi: Motivul pentru care Brigitte Bardot refuză vaccinarea împotriva COVID-19

Roger Vadim era și fotograf și jurnalist, așa că a promovat-o pe tânăra lui soție Bardot în industria filmului. La început, Bardot s-a făcut remarcată mai mult prin frumusețe și puterea de seducție, dar nu și prin talentul actoricesc. Ulterior, în 1956, cu filmul „Et Dieu… créa la Femme/Şi Dumnezeu… a creat femeia“, regizat chiar de Roger Vadim, în care Bardot a jucat rolul principal, alături de actorul Jean-Louis Trintignant, lucrurile s-au schimbat complet.

Ea a devenit instant un superstar și s-a bucurat de faimă la nivel internațional. Succesul actoricesc de atunci a venit odată cu finalul mariajului cu Vadim, când actrița s-a îndrăgostit nebunește de Trintignant. Vadim bănuia că între cei doi se aprinsese flacăra pasiunii.

„Știam ce se întâmplă și mă așteptam la asta”, a spus Vadim, citat de Vincendeau, în carte.

„Prefer să am o astfel de soție, să știu că îmi este infidelă, decât să am o femeie care mă iubește doar pe mine și pe nimeni altcineva. Mi-am dorit o femeie pasională, care știe să se bucure de viață… o femeie ce are simțul aventurii și curiozitatea sexuală.”

Și Brigitte Bardot se încadra, cu siguranță, în descrierea lui Vadim.

După aventura cu Trintignant, Bardot a trecut prin patul a zeci de persoane, bărbați și femei, “mai bine de 100”, mai scrie în carte, potrivit publicațiilor internaționale.

În cele din urmă, și-a întâlnit cel de-al doilea soț al ei, actorul francez Jacques Charrier, cu care a avut singurul ei copil – Nicolas. Actrița a născut în 1960, la vârsta de 26 de ani.

Bardot a vorbit des despre faptul că nu a vrut să fie mamă. Dar a fost convinsă să păstreze sarcina de părinții lui Charrier.

A încercat să avorteze lovindu-se cu pumnii în pântec

În memoriile ei, Bardot a descries îngrozită experiența sarcinii.

“Mă uitam la abdomenul meu plat și suplu în oglindă ca la un prieten drag căruia urma să-i închid capacul sicriului”

Ea a mai dezvăluit că a încercat să avorteze lovindu-și, în mod repetat, cu pumnii, pântecul în care se afla fătul și implorându-și doctorul să-i dea morfină. Nicolas a fost crescut de Charrier, după încheierea căsniciei care a durat trei ani.

Citeşte și: Cum să-ţi faci o coadă superbă a la Brigitte Bardot

Bardot a fost obligată să-i plătească fiului ei despăgubiri pentru vătămarea provocată în timpul sarcinii, perioadă în care se referea la fiul ei nenăscut ca fiind o „tumoare canceroasă” și despre care spunea că ar „prefera să nască un câine”.

„Nu sunt făcută să fiu mamă!”

La scurt timp după nașterea lui Nicolas, actrița a încercat din nou să se sinucidă. Ea a luat atunci un flacon cu somnifere și și-a tăiat încheieturile mâinilor, în vila ei din Franța.

„Nu sunt făcută să fiu mama. Nu sunt suficient de matură – știu că este oribil să recunosc asta, dar nu sunt suficient de matură pentru a avea grijă de un copil.” a mărturisit Bardot ani mai târziu.

Au mai urmat alte tentative de sinuidere și alte a avut relaţii pasagere cu Mike Sarne, Warren Beatty, Serge Gainsbourg şi Nino Ferrer. Cel e-al treilea soț, playboy-ul german Gunter Sach, s-a împușcat în 2011.

Brigitte Bardot și-a îndrepat apoi atenția către activismul pentru drepturile animalelor și a înființat o fundație pentru “animalele care suferă”, în 1986.

„Mi-am dat tinerețea și frumusețea bărbaților, acum îmi ofer înțelepciunea și experiența, tot ce e mai bun din mine, animalelor”, a spus Bardot.

În 1992, Brigitte s-a căsătorit cu a patrulea soț, politicianul Bernard d’Ormale, cu care locuiește într-o vilă în St. Tropez.

„Nu mai pot merge. Nu mai pot înota. Dar realizez cât sunt de norocoasă în comparație cu animalele care suferă. Deodată descopăr că nu am de ce să mă plâng”. – a mai spus actrița.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News