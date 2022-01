Motivul pentru care Brigitte Bardot refuză vaccinarea împotriva COVID-19

Actrița Brigitte Bardot a mărturisit că nu vrea să se vaccineze împotriva COVID-19, deși are 87 de ani și se află în categoria vulnerabilă.

Într-un interviu pentru revista franceză Gala, Brigitte Bardot a dezvăluit că nu vrea să se vaccineze împotriva COVID-19 din cauza alergiilor la produsele chimice. Totodată, actrița a mărturisit că pentru o călătorie în Africa, în loc să se vaccineze, a mers cu un certificat fals.

Sunt alergică la toate produsele chimice. Chiar dacă am călătorit în Africa, am refuzat să-mi fac vaccin contra febrei galbene. Medicul meu de atunci mi-a dat un certificat fals. Am plecat şi am revenit în formă bună!, a mărturisit celebra actriță franceză, potrivit news.ro .

Deși se confruntă cu unele probleme de sănătate, Brigitte Bardot spune că se simte bine la 87 de ani.

Citește și: Accidentul în care a murit prima logodnică a lui Mihai Mitoșeru. El a susținut că nu se afla la volan

Laurențiu Reghecampf, atacat de fiica cea mare a Anamariei Prodan, Rebecca

George Burcea: „De față cu fetele, Andreea ne spune cuvinte urâte mie și Vivianei. Ce pot să fac?”

Giulia Anghelescu și familia sa, testați pozitiv pentru COVID-19

Am 87 de ani, dar nu par să-i am. Nu am fire de păr albe, sunt foarte slabă. Am o dublă artroză de şold, merg cu cârje, dar, dacă îmi cer să dansez rumba, cha-cha sau flamenco, vă jur că am chef să mă mişc… (…) Moartea trebuie să vină într-o zi. Este ca îmbătrânirea, nu avem scăpare, a mai spus actrița.