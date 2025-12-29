Brigitte Bardot și cele patru căsnicii ale sale. De ce actrița a ales să nu își crească fiul

Brigitte Bardot a murit duminică, 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani. Celebra actriță franceză, devenită un sex-simbol în apogeul carierei sale, a fost căsătorită de patru ori și a avut un fiu ce a fost crescut în mare parte de familia fostului ei soț.

Brigitte Bardot și căsnicia cu Roger Vadim

Brigitte Bardot a fost căsătorită de patru ori, ultimul ei soț fiind cel cu care și-a petrecut cea mai mare parte din viață. Acesta i-a fost alături până la decesul său care a survenit duminică, 28 decembrie 2025.

Pe Roger Vadim, primul ei soț, l-a cunoscut la audiția filmului „Les Lauriers sont coupés”. Nu a obținut rolul, care acolo viața i l-a adus în cale pe cel care avea să o lanseze și în cinematografie.

Brigitte Bardot și-a început cariera de actriță cu roluri în „Crazy for Love”, în „Manila, the Girl in the Bikini” din 1953, precum și în „The Long Teeth” și „His Father’s Portrait”.

Până în 1956, cariera lui Brigitte Bardot era în ascensiune. A apărut în musicalul „Naughty Girl”, co-scris de Vadim și care s-a dovedit a fi un succes de box office. Aceasta a jucat și în acel an în „Plucking the Daisy”, un alt film scris de soțul ei, care a avut succes în Franța. De asemenea, a jucat în „The Bride Is Much Too Beautiful”.

După ce a scris roluri de succes pentru soția sa, Vadim și-a făcut debutul regizoral cu „Și Dumnezeu a creat femeia”, pe care l-a și co-scris, iar Bardot a jucat rolul unei adolescente dintr-un orășel care provoacă o ruptură între trei frați.

Filmul a fost un succes, catapultând-o pe Brigitte Bardot în lumea vedetelor internaționale și transformând-o într-un simbol al „pisicuței sexuale” la acea vreme. În același an, Bardot și Vadim au divorțat, dar au continuat să lucreze împreună profesional.

Actrița și relațiile cu Jacques Charrier și Gunter Sachs

După divorțul de Vadim, Brigitte Bardot a început o relație cu actorul Jacques Charrier în 1958. Cei doi s-au căsătorit în 1959. Au avut un fiu, Nicolas-Jacques Charrier, care s-a născut pe ianuarie 1960. Cei doi au divorțat în 1962, iar fiul lor a fost crescut în principal de familia lui Charrier.

„Nu l-am crescut pe Nicolas pentru că aveam nevoie de sprijin, de rădăcini”, avea să spună Bardot mai târziu într-un interviu.

„Nu puteam fi rădăcinile lui Nicolas pentru că eram complet dezrădăcinată, dezechilibrată, pierdută în acea lume nebună”, a mai spus ea.

Căsătoria cu Bernard d’Ormale

A treia căsătorie a avut loc în iulie 1966 cu milionarul german Gunter Sachs. Cei doi au divorțat în octombrie 1969.

În 1992, activista s-a căsătorit cu Bernard d’Ormale, fost consilier al politicianului francez Jean-Marie Le Pen, o figură controversată din politica franceză, condamnată pentru rasism și incitare la ură rasială de cel puțin șase ori, potrivit AP.

Cei doi au rămas împreună până la decesul actriței, pe 28 decembrie 2025.

Brigitte Bardot și problemele de sănătate mintală

Brigitte Bardot s-a luptat cu problemele de sănătate mintală de-a lungul vieții, iar în 1960, în timp ce lucra la producțiile pentru drama judiciară „Adevărul”, a încercat să se sinucidă. Actrița a vorbit despre lupta cu faima într-un interviu din 2010 acordat revistei FRANCE, spunând: „Am fost cu adevărat în pragul sinuciderii de mai multe ori – este un miracol că sunt încă în viață.”

A continuat să joace în anii ’60 și ’70, jucând în primul ei film de la Hollywood, „Dragă Brigitte”, în 1965, alături de James Stewart.

Brigitte Bardot s-a retras din actorie în 1973, la vârsta de 39 de ani, moment în care s-a aventurat într-o nouă carieră: activismul pentru drepturile animalelor. A lansat Fundația Brigitte Bardot pentru Bunăstarea și Protecția Animalelor în 1986.

În septembrie 1983, la împlinirea a 49 de ani, Brigitte Bardot a luat o supradoză de pastile și vin roșu. A fost dusă de urgență la spital, unde i s-a efectuat o pompare gastrică. În același an, actrița a fost tratată pentru cancer la sân.

Brigitte Bardot a murit

Fundația Brigitte Bardot a anunțat moartea actriței într-un comunicat distribuit agenției franceze de știri AFP.

„Fundația Brigitte Bardot anunță cu imensă tristețe moartea fondatoarei și președintelui său, Madame Brigitte Bardot, o actriță și cântăreață de renume mondial, care a ales să renunțe la prestigioasa sa carieră pentru a-și dedica viața și energia bunăstării animalelor și fundației sale”, se arată în comunicat.

Agenția de știri nu a specificat ora sau locul morții celebrei actrițe.

Vestea morții sale vine după ce au apărut rapoarte conform cărora actrița ar fi fost supusă unei intervenții chirurgicale în urma unei „boli grave” în octombrie 2025.

