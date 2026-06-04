Andreea Merișan a fost agresată de soț. Interpreta de muzică populară a fost atacată în fața copilului

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Interpreta de muzică populară Andreea Merișan a cerut ajutorul autorităților după ce soțul său, Claudiu, a agresat-o violent în fața copilului lor. Instanța a emis un ordin de protecție și l-a evacuat pe bărbat din locuința comună.

Andreea Merișan, agresată de soț

Momente de coșmar pentru îndrăgita cântăreață de muzică populară Andreea Merișan, care a trecut printr-o experiență traumatizantă în propria locuință. Artista a fost agresată de soțul său, Claudiu Merișan, într-un episod de violență domestică, petrecut sub privirile îngrozite ale unuia dintre cei doi copii minori ai familiei.

Totul a început cu o discuție aparent banală despre încălțămintea fiului lor de 7 ani și jumătate. Potrivit mărturiilor Andreei, soțul său a început să țipe, să tremure de furie și să arunce cuvinte de o violență verbală extremă.

Conflictul a escaladat rapid atunci când bărbatul a pătruns în baie și a atacat-o fizic.

„Pârâtul începe să o lovească cu brutalitate «unde apucă», aplicându-i lovituri violente peste față, smulgându-i părul și provocându-i răni grave”, se arată în declarația artistei, obținută de Cancan.

Conform raportului medical prezentat în instanță, cântăreața a suferit o arcadă tumefiată, o ureche vânătă și leziuni la spate, după ce a fost proiectată violent peste cadă. În urma agresiunii, aceasta a acuzat și tulburări neurologice, medicii recomandând un examen RMN de urgență.

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Interpreta de muzică populară a obținut ordin de protecție

În ciuda rănilor fizice și a traumei psihice, Andreea Merișan a găsit puterea de a acționa. Într-un moment de luciditate, profitând de o clipă de neatenție a soțului, care o amenința cu un microfon, artista și-a luat copilul de mână și a fugit din casă, cerând imediat ajutorul autorităților.

„Am fost cuprinsă de o teamă extremă pentru viața mea și a copilului meu”, a mărturisit ea.

În fața instanței, Claudiu Merișan a admis parțial agresiunea, recunoscând că și-a pierdut cumpătul și a scuipat-o pe soția sa, dar a negat că ar fi intenționat să-i provoace răni grave.

„O îmbrâncesc de două ori, iar ea alunecă pe gresia umedă din baie”, a declarat el, subliniind că nu consideră acțiunile sale drept violență cronică, ci o „ieșire de moment”.

Cu toate acestea, judecătorii au considerat că atât Andreea Merișan, cât și copiii săi sunt în pericol.

Astfel, instanța a emis un ordin de protecție pe o durată de 12 luni. Claudiu Merișan a fost obligat să părăsească locuința familiei, să păstreze distanța față de soția și copiii săi și să urmeze ședințe de consiliere psihologică.

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Andreea Merișan a decis să divorțeze

Pentru Andreea Merișan, acest moment reprezintă începutul unui nou capitol. Decizia de a pune capăt mariajului vine ca o măsură necesară pentru a asigura un mediu sigur și sănătos pentru ea și copiii săi.

„Fiecare femeie merită să trăiască în siguranță, fără frică, și să fie respectată”, a spus cântăreața, oferind un exemplu puternic de curaj și determinare pentru toate femeile care se confruntă cu situații similare.

Sursă foto: Facebook

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