Andreea Merișan a fost agresată de soț. Interpreta de muzică populară a fost atacată în fața copilului

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Interpreta de muzică populară Andreea Merișan a cerut ajutorul autorităților după ce soțul său, Claudiu, a agresat-o violent în fața copilului lor. Instanța a emis un ordin de protecție și l-a evacuat pe bărbat din locuința comună.
Momente de coșmar pentru îndrăgita cântăreață de muzică populară Andreea Merișan, care a trecut printr-o experiență traumatizantă în propria locuință. Artista a fost agresată de soțul său, Claudiu Merișan, într-un episod de violență domestică, petrecut sub privirile îngrozite ale unuia dintre cei doi copii minori ai familiei.
Totul a început cu o discuție aparent banală despre încălțămintea fiului lor de 7 ani și jumătate. Potrivit mărturiilor Andreei, soțul său a început să țipe, să tremure de furie și să arunce cuvinte de o violență verbală extremă.
Conflictul a escaladat rapid atunci când bărbatul a pătruns în baie și a atacat-o fizic.
„Pârâtul începe să o lovească cu brutalitate «unde apucă», aplicându-i lovituri violente peste față, smulgându-i părul și provocându-i răni grave”, se arată în declarația artistei, obținută de Cancan.
Conform raportului medical prezentat în instanță, cântăreața a suferit o arcadă tumefiată, o ureche vânătă și leziuni la spate, după ce a fost proiectată violent peste cadă. În urma agresiunii, aceasta a acuzat și tulburări neurologice, medicii recomandând un examen RMN de urgență.
Interpreta de muzică populară a obținut ordin de protecție
În ciuda rănilor fizice și a traumei psihice, Andreea Merișan a găsit puterea de a acționa. Într-un moment de luciditate, profitând de o clipă de neatenție a soțului, care o amenința cu un microfon, artista și-a luat copilul de mână și a fugit din casă, cerând imediat ajutorul autorităților.
„Am fost cuprinsă de o teamă extremă pentru viața mea și a copilului meu”, a mărturisit ea.
În fața instanței, Claudiu Merișan a admis parțial agresiunea, recunoscând că și-a pierdut cumpătul și a scuipat-o pe soția sa, dar a negat că ar fi intenționat să-i provoace răni grave.
„O îmbrâncesc de două ori, iar ea alunecă pe gresia umedă din baie”, a declarat el, subliniind că nu consideră acțiunile sale drept violență cronică, ci o „ieșire de moment”.
Cu toate acestea, judecătorii au considerat că atât Andreea Merișan, cât și copiii săi sunt în pericol.
Astfel, instanța a emis un ordin de protecție pe o durată de 12 luni. Claudiu Merișan a fost obligat să părăsească locuința familiei, să păstreze distanța față de soția și copiii săi și să urmeze ședințe de consiliere psihologică.
Pentru Andreea Merișan, acest moment reprezintă începutul unui nou capitol. Decizia de a pune capăt mariajului vine ca o măsură necesară pentru a asigura un mediu sigur și sănătos pentru ea și copiii săi.
„Fiecare femeie merită să trăiască în siguranță, fără frică, și să fie respectată”, a spus cântăreața, oferind un exemplu puternic de curaj și determinare pentru toate femeile care se confruntă cu situații similare.