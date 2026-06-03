Ce salariu are Cristi Chivu la Inter Milano, după ce echipa a câștigat cupa Italiei

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Cristi Chivu, antrenorul Inter Milano, va semna un nou contract până în 2028, cu un salariu impresionant. După un sezon spectaculos, românul își acordă o binemeritată vacanță alături de familie.

Ce salariu are Cristi Chivu la Inter Milano

După un sezon spectaculos în care a cucerit atât campionatul, cât și cupa Italiei, conducerea clubului i-a pregătit lui Cristian Chivu un nou contract, valabil până în vara lui 2028, cu posibilitatea extinderii până în 2029, conform Libertatea.

Potrivit presei italiene, noul acord ar urma să îi aducă lui Chivu un salariu anual de aproximativ 4 milioane de euro brut, inclusiv bonusuri de performanță. Acesta ar încasa 3,2 milioane de euro pe an. O creștere considerabilă față de actualul său salariu de 2,5 milioane de euro, stabilit în vara lui 2025, când a semnat contractul valabil până în 2027.

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Vacanță cu familia după ce Inter Milano a câștigat cupa Italiei

Deși negocierile par să fi ajuns la un acord, semnătura finală mai întârzie, deoarece Chivu a ales să-și acorde timp pentru familie.

„Ai mei merită o lună din timpul meu. În ultimul an și trei luni am fost ca într-o centrifugă între Parma și Inter, fără să am timp să fiu alături de familia mea, așa că ei sunt prioritatea în această vară. Voi fi nevoit să mă opresc din muncă, după ce am consumat atâta energie pentru a ne atinge obiectivele. Voi încerca, dacă este posibil, să nu fiu constant la telefon”, a declarat Cristi Chivu, citat de Libertatea.

Foto: Profimediaimages.ro; Instagram

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