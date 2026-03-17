Autoare pentru copii, găsită vinovată de crimă. Kouri Richins și-a ucis soțul și apoi a scris o carte despre gestionarea pierderilor

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Autoarea de cărți pentru copii din Utah, Kouri Richins, a fost găsită vinovată de uciderea soțului ei, Eric. Femeia i-a pus fentanyl în băutură, dorind să beneficieze de asigurarea sa de viață.

Scriitoarea de cărți pentru copii din Utah, Kouri Richins, în vârstă de 35 de ani, a fost găsită vinovată de crimă agravată pentru uciderea soțului său, Eric Richins. Verdictul a fost pronunțat pe 16 martie 2026, după ce juriul a deliberat timp de trei ore.

Ancheta a dezvăluit detalii șocante: în martie 2022, scriitoarea i-ar fi pus soțului său o doză letală de fentanyl în băutura sa preferată, un Moscow Mule, doza fiind de cinci ori mai mare decât cea letală.

Procurorii au susținut că motivul crimei a fost unul financiar. Kouri Richins, mamă a trei copii și antreprenoare în domeniul imobiliar, era înglodată în datorii de milioane de dolari. Femeia credea că va putea beneficia de polițele de asigurare de viață ale soțului pentru a-și acoperi pierderile financiare, relatează Associated Press.

Dovezile prezentate în instanță

Un martor-cheie al acuzării, Becky Lloyd, prietenă apropiată a lui Kouri Richins, a declarat că aceasta i-ar fi mărturisit, cu doar trei luni înainte de moartea soțului său, că „se simțea prinsă” în căsnicie și că nu vedea „o cale ușoară de ieșire”. Mai mult, scriitoarea ar fi spus că „din multe puncte de vedere, ar fi mai bine dacă el ar fi mort”, conform aceleiași surse.

Mesajele text dintre Kouri Richins și fostul său iubit, Robert Josh Grossman, au fost de asemenea prezentate în instanță. Grossman, cu care Kouri a început o relație romantică în 2020, a mărturisit că aceasta i-a propus căsătoria în mod virtual, înainte de moartea lui Eric.

Într-un mesaj citat de KSL, Kouri îl întreba: „Dacă aș fi divorțată acum și te-aș cere să te căsătorești cu mine mâine, ai face-o?” La care bărbatul a răspuns: „Da. Sunt îndrăgostit de TINE! Bineînțeles că aș face-o”.

Cercetările digitale au dezvăluit și căutări suspecte făcute de Richins pe internet, inclusiv „care este o doză letală de fentanyl”, „închisori de lux pentru bogați în America” și „dacă cineva este otrăvit, ce apare pe certificatul de deces?”, conform unui analist digital citat de Associated Press.

Avocații apărării au contestat acuzațiile, susținând că Eric Richins ar fi avut acces la droguri în timpul unei călătorii anterioare în Mexic și că nu s-au găsit urme de fentanyl în locuința cuplului, potrivit The Salt Lake Tribune.

Kouri Richins a scris o carte despre gestionarea pierderilor

Kouri Richins publicase anterior o carte pentru copii despre gestionarea pierderilor, inspirată din moartea soțului său. Acum, această poveste capătă o turnură dramatică, iar cazul său devine un exemplu al complexității relațiilor și al impactului pe care lăcomia și disperarea îl pot avea asupra vieților noastre.

În timpul procesului, care a început pe 23 februarie și a durat câteva săptămâni, au fost audiați 40 de martori din partea acuzării. Apărarea, în schimb, nu a prezentat niciun martor, a transmis CBS News.

Sentința finală prevede o pedeapsă de 25 de ani până la închisoare pe viață, iar decizia oficială cu privire la condamnare este programată pentru 13 mai 2026, chiar în ziua în care Eric ar fi împlinit 44 de ani, conform The Salt Lake Tribune.

Sursă foto:

Urmărește-ne pe Google News