Amenzi de 12.000 lei în 2026 pentru românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală

Amenzi record de 12.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală. Noile reglementări din 2026 vizează reducerea conflictelor și încurajează respectul între vecini, cu sancțiuni dure pentru abateri repetate.

În 2026, liniștea din blocuri a devenit o prioritate națională. Autoritățile au introdus măsuri drastice pentru a combate zgomotul excesiv, stabilind amenzi ce ajung până la 12.000 de lei pentru tulburarea ordinii publice. Potrivit Cancan, aceste schimbări vin pe fondul numeroaselor plângeri din partea locatarilor, exasperați de gălăgia constantă din jur.

Amenzi usturătoare pentru petreceri și zgomote puternice

Fie că este vorba despre petreceri zgomotoase sau despre muzică la volum ridicat, aceste comportamente pot atrage sancțiuni severe. În special, tulburarea liniștii în intervalele dedicate odihnei – de obicei între orele 22.00 și 8.00 – poate duce la amenzi considerabile. Este o măsură necesară pentru a reduce conflictele dintre vecini și a asigura o conviețuire mai armonioasă.

Toleranță zero la recidivă: amendă dublată sau muncă în folosul comunității

Un alt aspect important introdus în 2026 este extinderea termenului pentru recidivă. Dacă până acum o abatere era considerată repetată în decurs de 24 de ore, noua legislație extinde acest interval la 72 de ore. Astfel, orice comportament care deranjează liniștea în acest timp poate fi sancționat mai dur, iar amenzile pot fi chiar dublate.

Pentru cei care refuză să plătească amenda sau continuă să încalce regulile, există și alte măsuri punitive. De exemplu, autoritățile pot impune muncă în folosul comunității pentru o perioadă de 50 până la 100 de ore. Aceste măsuri vizează atât descurajarea recidivelor, cât și educarea celor care ignoră normele de conviețuire civilizată.

De ce era nevoie de aceste schimbări?

Cartierele aglomerate din marile orașe, unde locuințele sunt lipite una de alta, au devenit un adevărat câmp de bătălie pentru liniște și respect reciproc. Pereții subțiri și distanțele mici dintre apartamente fac ca orice zgomot puternic să devină un motiv de conflict. În plus, tot mai mulți locatari au raportat situații neplăcute, în special legate de petreceri zgomotoase care durează până târziu în noapte.

Lipsa odihnei poate avea efecte negative asupra stării de bine, iar măsurile adoptate în 2026 au fost gândite să combată acest fenomen. Prin înăsprirea sancțiunilor, autoritățile speră să creeze un mediu mai liniștit și mai plăcut pentru toți locuitorii din blocuri.

