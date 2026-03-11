Reguli noi pentru pasagerii care zboară din București. Aeroporturile au făcut schimbări importante. Ce să știi înainte de a pleca la drum

Noi reguli importante intră în vigoare pe principalele aeroporturi din București. Schimbările intră în vigoare începând cu 11 martie 2026. Este vorba despre principalele aeroporturi din București: Băneasa și Henri Coandă, iar modificările se referă la transportul lichidelor în bagajele de mână. Iată ce trebuie să știe pasagerii.

Noi reguli pe aeroporturile din București

Pasagerii care pleacă de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă și de la Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, trebuie să știe că regulile privind lichidele s-au schimbat. Dacă până acum lichidele, gelurile, cremele și aerosolii trebuiau transportate în bagajul de cabină și trebuiau să fie în recipiente de maximum 100 de mililitri, noile reguli permite recipiente mai mari.

Mai exact, fiecare recipient poate să aibă de acum o capacitate de până la doi litri, lucru mult mai confortabil pentru pasagerii care își pot aduce lichidele la bord.

”Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti face un pas important în creşterea calităţii serviciilor oferite pasagerilor care au originea zborului pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – „Aurel Vlaicu”. Începând de miercuri, 11 martie, ora 00.00, au intrat în vigoare noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor şi gelurilor (LAGs) în bagajele de cabină”, conform CNAB.

Pasagerii care pleacă de pe aeroporturile din București pot transporta în bagajul de mână lichide aflate în recipiente individuale de până la 2 litri.

”Măsura este posibilă ca urmare a investiţiilor realizate de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti în tehnologii moderne, de ultimă generaţie, dedicate controlului de securitate al bagajelor de cabină, aliniind astfel aeroporturile administrate de CNAB la cele mai bune practici internaţionale în domeniu. Prin această investiţie, compania îşi consolidează obiectivul de a îmbunătăţi constant experienţa pasagerilor, asigurând în acelaşi timp menţinerea celor mai înalte standarde de securitate”, a precizat Bogdan Mîndrescu, Directorul General al CNAB.

Măsura nu îi vizează pe cei care sunt în tranzit

Măsura este valabilă doar pentru pasagerii care au originea zborului pe unul dintre cele două aeroporturi din București și nu se aplică pasagerilor aflați în tranzit sau transfer.

Avantajele călătorilor sunt evidente, pentru că mulți întâmpinau probleme cu privire la sticlele de apă, băuturi produse cosmetice pe care trebuiau să le arunce la controlul de securitate.

Acum, oamenii pot intra cu sticle de apă, suc, recipiente și produse cosmetice lichide de până la 2 litri, ceea ce înseamnă mai puține griji față de restricții.

