Dan Negru, revoltat de prețul unei sticle de apă, în aeroport: „Pentru o viață sănătoasă un om are nevoie de minim 200 de euro/zi”

Dan Negru a ajuns zilele trecute în Aeroportul Otopeni, unde a descoperit, cu stupoare, cât costă o sticlă de apă de jumătate de litru. Revoltat, prezentatorul tv a precizat că, în România, apa potabilă a devenit un lux.

Dan negru s-a arătat revoltat de prețul uriaș al unei sticle de apă de 500 ml, în aeroportul Otopeni.

Potrivit unui proiect analizat de Profit.ro, prețul apei îmbuteliate în spațiile cu opțiuni limitate pentru consumatori ar putea fi plafonat la 3 lei pentru sticla de 500 ml. Măsura vizează aeroporturile, gările, autogările, stațiile de metrou și porturile, unde în prezent prețurile sunt de aproximativ trei ori mai mari.

„Vreo 20 de lei am dat pe sticla asta de apă în aeroport. Statul îmi tot recomandă la TV și la radio să beau cel puțin 2 litri de apă pe zi. În România, una dintre țările europene cu cele mai multe izvoare naturale, unde apa țâșnește din pământ, apa potabilă e un lux! Schimbați anunțul de la tv: pentru o viață sănătoasă un om are nevoie de minim 200 de euro/zi. Aia cu apa e pentru rațe”, a afirmat Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Vlad Petreanu, despre prețul apei

Dan Negru nu este singurul care a observat prețul uriaș al unei sticle de apă, în aeroport. În urmă cu câteva săptămâni, Vlad Petreanu posta pe pagina sa de Facebook o fotografie cu o sticlă de jumătate de litru de apă.

Acesta dezvăluia, la momentul respectiv, că a dat 16,5 lei. Acesta a postat și o fotografie cu bonul fiscal, pentru a demonstra cele spuse.

„La Otopeni. Eram îngrijorat c-o să dau 15 lei p-o apă. M-am îngrijorat degeaba. E 16.50. #dezamăgit”, a spus el în postarea publicată în mediul online.

În acest context, zeci de persoane au reacționat la postare și unii dintre ei au spus că la aparatele vending, sticlele de apă sunt mai ieftine.

„Sunt aparate vending care au preț mai ok. Dacă ai vrut să te servească cineva, ai plătit suplimentar”, se arată într-un comentariu lăsat la postarea lui Vlad Petreanu.

Sursă foto: Facebook

