Soția lui Helmut Duckadam, dezvăluiri dureroase la un an de la decesul fotbalistului: „A fost un an cumplit”

Helmut Duckadam a încetat din viață pe 2 decembrie 2024, în urma mai multor probleme de sănătate, lăsând-o în urmă pe soția lui Alexandra, și trei copii. Alexandra Duckadam a dezvăluit acum că nu îi va organiza un parastas regretatului fotbalist, după ce în ultimul an a încercat să îi ducă amintirea mai departe.

Alexandra Duckadam dezvăluiri dureroase, la un an de la decesul lui Helmut Duckadam

Helmut Duckadam s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Alexandra Duckadam, a dezvăluit acum cum a trecut ultimul an fără cel care i-a fost partener de viață aproape două decenii.

„A fost un an cumplit, un an foarte greu și, în continuare, mă lupt și încerc să învăț să trăiesc fără el. După anii petrecuți împreună, categoric, a fost altfel, iar acum efectiv trebuie să învăț să trăiesc fără el. Din păcate, moartea nu ne oferă alternative, trebuie să iei lucrurile așa cum sunt și să mergem mai departe”, a afirmat soția regretatului fotbalist pentru SpyNews.

De asemenea, Alexandra Duckadam a mărturisit că Helmut i-a apărut de mai multe ori în vise și îi simte prezența aproape de ea și de fiica lor, Julliane, în vârstă de 18 ani.

„Îmi apare în vise destul de des, au fost situații în care efectiv l-am simțit lângă noi. L-am visat în diverse situații, dar nu aș putea spune că mi-a transmis un mesaj”, a menționat ea.

Citește și: Imagine de colecție cu fiica lui Helmut Duckadam în prima zi de școală. Julianne a împlinit 17 ani

Citește și: Alexandra, soția lui Helmuth Duckadam, dezvăluiri despre ultimele zile din viața portarului de legendă. „S-a internat pentru o durere de spate. Ne-a luat prin surprindere!”

De ce nu îi organizează Alexandra un parastas regretatului fotbalist

Pe 2 decembrie se va împlini un an de la trecerea în neființă a unui dintre cei mai mari fotbaliști din România. Cu toate acestea, Alexandra Duckadam a decis să nu îi organizeze un parastas în mod tradițional. Pe de altă parte va avea loc un eveniment restrâns, în familie.

„Nu, nu o să facem nimic. Cel mai probabil nu vom face nimic. Le am eu pe ale mele, eu cu mine. O să fim doar noi, familia”, a precizat ea pentru publicația menționată anterior.

Citește și: Gina Pistol și Smiley își construiesc casă la munte: „Visul meu de când eram mică și săracă”

Citește și: Monica Gabor, apariție spectaculoasă la un eveniment monden din București. În compania cui a fost surprinsă

Alexandra Duckadam a vorbit și despre fiica ei, care a reușit să depășească momentele dificile, deși are doar 17 ani.

„Ea este o forță. Mă uimește în fiecare zi cât de puternică este. Îi seamănă tatălui ei. E puternică și cerebrală, cu capul pe umeri și reușește…Durerea este a ei și doar ea o știe. Are 17 ani! Frații ei sunt departe de noi. Unul este în SUA, celălalt este în Germania. În decembrie au fost și ei aici…Fiecare cu durerea lui”, a povestit soția lui Helmut Duckadam pentru Cancan.

„Sunt convinsă că ar fi foarte mândru și știu că și-a dorit să putem merge mai departe fără el. Asta îmi dă o motivație în plus să fiu puternică și să fac în continuare ceea ce mi-am promis”, a mai spus Alexandra Duckadam.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News