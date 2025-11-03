  MENIU  
Home > Vedete > Soția lui Helmut Duckadam, dezvăluiri dureroase la un an de la decesul fotbalistului: „A fost un an cumplit”

Soția lui Helmut Duckadam, dezvăluiri dureroase la un an de la decesul fotbalistului: „A fost un an cumplit”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 03.11.2025, 12:46

Helmut Duckadam a încetat din viață pe 2 decembrie 2024, în urma mai multor probleme de sănătate, lăsând-o în urmă pe soția lui Alexandra, și trei copii. Alexandra Duckadam a dezvăluit acum că nu îi va organiza un parastas regretatului fotbalist, după ce în ultimul an a încercat să îi ducă amintirea mai departe.

Alexandra Duckadam dezvăluiri dureroase, la un an de la decesul lui Helmut Duckadam

Helmut Duckadam s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Alexandra Duckadam, a dezvăluit acum cum a trecut ultimul an fără cel care i-a fost partener de viață aproape două decenii.

helmut duckadam 2IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 5)

„A fost un an cumplit, un an foarte greu și, în continuare, mă lupt și încerc să învăț să trăiesc fără el. După anii petrecuți împreună, categoric, a fost altfel, iar acum efectiv trebuie să învăț să trăiesc fără el. Din păcate, moartea nu ne oferă alternative, trebuie să iei lucrurile așa cum sunt și să mergem mai departe”, a afirmat soția regretatului fotbalist pentru SpyNews.

De asemenea, Alexandra Duckadam a mărturisit că Helmut i-a apărut de mai multe ori în vise și îi simte prezența aproape de ea și de fiica lor, Julliane, în vârstă de 18 ani.

Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți pentru tâlhărie, după ce au agresat un cuplu de vârstnici și le-au luat telefoanele. Ce spune Poliția
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți pentru tâlhărie, după ce au agresat un cuplu de vârstnici și le-au luat telefoanele. Ce spune Poliția
Recomandarea zilei

„Îmi apare în vise destul de des, au fost situații în care efectiv l-am simțit lângă noi. L-am visat în diverse situații, dar nu aș putea spune că mi-a transmis un mesaj”, a menționat ea.

Citește și: Imagine de colecție cu fiica lui Helmut Duckadam în prima zi de școală. Julianne a împlinit 17 ani

"Facem tot ce putem". Pacienții doctoriței Ștefania Szabo rup tăcerea! Cum se purta cu ei, de fapt, în spital. Mama unei fetițe care a fost tratată de Ștefania a dezvăluit realitatea de pe "coridoarele reci"
"Facem tot ce putem". Pacienții doctoriței Ștefania Szabo rup tăcerea! Cum se purta cu ei, de fapt, în spital. Mama unei fetițe care a fost tratată de Ștefania a dezvăluit realitatea de pe "coridoarele reci"
Recomandarea zilei

Citește și: Alexandra, soția lui Helmuth Duckadam, dezvăluiri despre ultimele zile din viața portarului de legendă. „S-a internat pentru o durere de spate. Ne-a luat prin surprindere!”

De ce nu îi organizează Alexandra un parastas regretatului fotbalist

Pe 2 decembrie se va împlini un an de la trecerea în neființă a unui dintre cei mai mari fotbaliști din România. Cu toate acestea, Alexandra Duckadam a decis să nu îi organizeze un parastas în mod tradițional. Pe de altă parte va avea loc un eveniment restrâns, în familie.

Nu, nu o să facem nimic. Cel mai probabil nu vom face nimic. Le am eu pe ale mele, eu cu mine. O să fim doar noi, familia”, a precizat ea pentru publicația menționată anterior.

Citește și: Gina Pistol și Smiley își construiesc casă la munte: „Visul meu de când eram mică și săracă”

Citește și: Monica Gabor, apariție spectaculoasă la un eveniment monden din București. În compania cui a fost surprinsă

Alexandra Duckadam a vorbit și despre fiica ei, care a reușit să depășească momentele dificile, deși are doar 17 ani.

„Ea este o forță. Mă uimește în fiecare zi cât de puternică este. Îi seamănă tatălui ei. E puternică și cerebrală, cu capul pe umeri și reușește…Durerea este a ei și doar ea o știe. Are 17 ani! Frații ei sunt departe de noi. Unul este în SUA, celălalt este în Germania. În decembrie au fost și ei aici…Fiecare cu durerea lui”, a povestit soția lui Helmut Duckadam pentru Cancan.

„Sunt convinsă că ar fi foarte mândru și știu că și-a dorit să putem merge mai departe fără el. Asta îmi dă o motivație în plus să fiu puternică și să fac în continuare ceea ce mi-am promis”, a mai spus Alexandra Duckadam.

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 101 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 101 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Fanatik
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
GSP.ro
Cea mai frumoasă femeie din lume i-a surprins de Halloween » Schimbare de look: „Nu te mai juca cu mintea mea”
Cea mai frumoasă femeie din lume i-a surprins de Halloween » Schimbare de look: „Nu te mai juca cu mintea mea”
Click.ro
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și pară pe fostul partner care a chemat-o la tribunal! „Îmi cere cadourile înapoi”
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și pară pe fostul partner care a chemat-o la tribunal! „Îmi cere cadourile înapoi”
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Citește și...
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută. „Dacă ai de gând să faci asta, nu-mi scrie”. Foto
Ce prevede Codul Civil dacă un proprietar îți blochează intrarea pe teren. Procedura legală
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum îți dai seama dacă cineva ți-a umblat în telefon. Sfaturi de la experții în securitate digitală
Mama Andreei Cuciuc, dezvăluiri despre relația fiicei ei cu nepotul lui Nicolae Botgros. Cristian Botgros ar fi încercat să o drogheze
Anca Faur, soția lui Buzz Aldrin, a murit la 66 de ani. Românca s-a stins în America, înconjurată de familie
Ce substanță conținea fiola ce a fost ridicată din camera de gardă în care a murit medicul Ștefania Szabo
Scapă rapid de durerile de cap
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Dan Negru, revoltat de prețul unei sticle de apă, în aeroport: „Pentru o viață sănătoasă un om are nevoie de minim 200 de euro/zi”
Dan Negru, revoltat de prețul unei sticle de apă, în aeroport: „Pentru o viață sănătoasă un om are nevoie de minim 200 de euro/zi”
Iustina Loghin și Cornel Luchian de la "Insula Iubirii" au rupt turta fiicei lor. Ce a ales Ivana Nectaria de pe tavă
Iustina Loghin și Cornel Luchian de la "Insula Iubirii" au rupt turta fiicei lor. Ce a ales Ivana Nectaria de pe tavă
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Elle
Daniel Nuță, PRIMELE declarații după ce a fost surprins sărutându-se cu Diana Bart. Ce a dezvăluit actorul despre relația cu prezentatoarea TV: „Un moment firesc al vieții...”
Daniel Nuță, PRIMELE declarații după ce a fost surprins sărutându-se cu Diana Bart. Ce a dezvăluit actorul despre relația cu prezentatoarea TV: „Un moment firesc al vieții...”
EXCLUSIV ELLE: Priscilla Presley. Întâlnire cu o legendă
EXCLUSIV ELLE: Priscilla Presley. Întâlnire cu o legendă
Aurelian Temișan nu mai are voie să apară la TV alături de Andreea Bălan. Care este motivul: „Au probleme cu…”
Aurelian Temișan nu mai are voie să apară la TV alături de Andreea Bălan. Care este motivul: „Au probleme cu…”
DailyBusiness.ro
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
Victor Ponta, mesaj dur pentru Oana Țoiu după anunțul retragerii trupelor americane din România: ”Când vezi o funcție în față, te-ai răzgândit, sunt buni Trump și Vance”
Victor Ponta, mesaj dur pentru Oana Țoiu după anunțul retragerii trupelor americane din România: ”Când vezi o funcție în față, te-ai răzgândit, sunt buni Trump și Vance”
A1.ro
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Horoscop 4 noiembrie 2025. Marte în Săgetător. O zodie trebuie să își ia soarta în mâini. A trecut testul karmei și acum trebuie să își reclădească viața
Horoscop 4 noiembrie 2025. Marte în Săgetător. O zodie trebuie să își ia soarta în mâini. A trecut testul karmei și acum trebuie să își reclădească viața
Gina Pistol și Smiley își construiesc casă la munte: „Visul meu de când eram mică și săracă”
Gina Pistol și Smiley își construiesc casă la munte: „Visul meu de când eram mică și săracă”
Monica Gabor, apariție spectaculoasă la un eveniment monden din București. În compania cui a fost surprinsă
Monica Gabor, apariție spectaculoasă la un eveniment monden din București. În compania cui a fost surprinsă
Nume surpriză la „Chefi la cuțite”, sezonul 16. Etapa amuletelor îi duce pe jurați în cele mai spectaculoase locuri
Nume surpriză la „Chefi la cuțite”, sezonul 16. Etapa amuletelor îi duce pe jurați în cele mai spectaculoase locuri
Observator News
Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Elena Udrea a plecat din țară și a explicat totul într-un mesaj scurt și la obiect! Val de reacții
Ultima oră! Elena Udrea a plecat din țară și a explicat totul într-un mesaj scurt și la obiect! Val de reacții
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Singurele imagini cu băiatul Nicoletei Luciu, înalt ca tatăl, frumos ca mama. A împlinit recent 17 ani și nu îl mai recunoști. Tripleții au deja 14 ani
Singurele imagini cu băiatul Nicoletei Luciu, înalt ca tatăl, frumos ca mama. A împlinit recent 17 ani și nu îl mai recunoști. Tripleții au deja 14 ani
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Viva.ro
Lacrimi, tăcere și o apariție care a zguduit pe toată lumea…La înmormântarea Ștefaniei Szabo au fost scene cu adevărat tulburătoare, însă APARIȚIA EI, îngenuncheată de durere, i-a impresionat pe absolut toți ce prezenți. Când s-a aflat CINE este, de fapt, toată lumea a amuțit... Detalii care zguduie pe oricine
Lacrimi, tăcere și o apariție care a zguduit pe toată lumea…La înmormântarea Ștefaniei Szabo au fost scene cu adevărat tulburătoare, însă APARIȚIA EI, îngenuncheată de durere, i-a impresionat pe absolut toți ce prezenți. Când s-a aflat CINE este, de fapt, toată lumea a amuțit... Detalii care zguduie pe oricine
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Octavia Geamănu spunea că nu gătește niciodată și că la ea în bucătărie miroase a bețișoare parfumate. Nu împarte același pat cu Marian Ionescu, dorm separat: „El nu m-a văzut niciodată în trening, pijamale de bumbac sau cu părul nespălat!” Acum soțul ei rupe tăcerea, iar ce a spus despre vedetă a stârnit reacții
Octavia Geamănu spunea că nu gătește niciodată și că la ea în bucătărie miroase a bețișoare parfumate. Nu împarte același pat cu Marian Ionescu, dorm separat: „El nu m-a văzut niciodată în trening, pijamale de bumbac sau cu părul nespălat!” Acum soțul ei rupe tăcerea, iar ce a spus despre vedetă a stârnit reacții
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Redactia.ro
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Moartea suspectă a doctoriței Ștefania Szabo. Fostul preot Daniel Balaș face acuzații grave
Moartea suspectă a doctoriței Ștefania Szabo. Fostul preot Daniel Balaș face acuzații grave
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
De ce a murit, de fapt, doctorița Ștefania Szabo. Adevărul a ieșit la iveală după două zile de la deces
De ce a murit, de fapt, doctorița Ștefania Szabo. Adevărul a ieșit la iveală după două zile de la deces
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop 3 noiembrie: Zi de aur pentru trei zodii! Cine are parte de bani, iubire și noroc?
Horoscop 3 noiembrie: Zi de aur pentru trei zodii! Cine are parte de bani, iubire și noroc?
Sari peste micul dejun? Crește riscul de mâncat compulsiv seara și de rezistență la insulină, avertizează medicii
Sari peste micul dejun? Crește riscul de mâncat compulsiv seara și de rezistență la insulină, avertizează medicii
Fenomen alarmant în România: explozie de cazuri de dependență.Medicii avertizează: „Nu mai e despre distracție, ci despre o nevoie compulsivă”
Fenomen alarmant în România: explozie de cazuri de dependență.Medicii avertizează: „Nu mai e despre distracție, ci despre o nevoie compulsivă”
Gestul banal care îți aduce o amendă de 1500 de lei dacă stai la bloc! Majoritatea îl facem fără să ne dăm seama
Gestul banal care îți aduce o amendă de 1500 de lei dacă stai la bloc! Majoritatea îl facem fără să ne dăm seama
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Adela Popescu, Radu Vâlcan și-au construit casa de vis la Șușani, dar Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ales Italia! Cum arată noua lor casă de vacanță
Adela Popescu, Radu Vâlcan și-au construit casa de vis la Șușani, dar Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ales Italia! Cum arată noua lor casă de vacanță
Jennifer Aniston își arată iubirea! Cine este Jim Curtis, noul ei partener, și ce diferență de vârstă îi desparte
Jennifer Aniston își arată iubirea! Cine este Jim Curtis, noul ei partener, și ce diferență de vârstă îi desparte
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton