Imagine de colecție cu fiica lui Helmut Duckadam în prima zi de școală. Julianne a împlinit 17 ani

Fiica regretatului Helmut Duckadam, Julianne, s-a fotografiat în prima zi de școală alături de mama ei. Tânăra a împlinit pe 9 septembrie 17 ani, ocazie cu care mama ei a postat fotografia specială.

Julianne, fiica regretatului Helmut Duckadam a apărut împreună cu mama ei într-o fotografie care marchează începutul de an școlar. Fotografia a fost postată pe internet de către mama ei, care a anunțat că adolescenta a împlinit 17 ani.

Alexandra, soția lui Duckadam, și-a însoțit fiica la începutul noului an școlar. Cele două au fost prezente la deschiderea liceului cu profil sportiv din Clinceni care îi poartă numele lui Helmut Duckadam.

Julianne învață în acest liceu și a apărut alături de mama ei într-o fotografie. Adolescenta a împlinit recent 17 ani și este o elevă silitoare. În 2023, ea a terminat anul cu media generală 9,66. Deși putea să aleagă orice liceu de prestigiu din București, ea a ales liceul Helmut Duckadam.

„Început de an şcolar într-o clădire nouă a Liceului cu Program Sportiv Helmut Duckadam Clinceni. Un an plin de realizări, dragi elevi!”, a scris Alexandra Duckadam pe Instagram.

Adolescenta și mama ei au participat împreună la deschiderea noului an școlar. Alexandr aa purtat o fustă albă până la genunchi și un sacou negru, iar în picioare a optat pentru o pereche de pantofi cu toc. Fiica ei a purtat o rochie neagră scurtă și o geacă scurtă, iar în picioare o pereche de ghete înalte.

La doar o zi după ce a început școala, fiica lui Helmut Duckadam, Julianne, a împlinit 17 ani. Mama ei a postat mai multe imagini cu fetița ei, alături de o urare emoționantă, în care vorbea despre lipsa tatălui și durerea pe care fata o simte.

La mulți ani, sufletul meu! Astăzi împlinești 17 ani și inima mea este plină de recunoștință pentru că te am.

Știu că nu e ușor și lipsa lui tati apasă pe sufletul tău, dar să nu uiți că el trăiește prin ține, prin zâmbetul tău și frumusețea sufletului tău. Știu că de acolo de sus este mândru de tine, așa cum a fost mereu, de puterea ta și că veghează asupra ta!

Îți doresc să ai o viață minunată, să-ți păstrezi inima bună, să fii înconjurată de oameni frumoși și să-ți amintești mereu că ești lumina mea și cea mai mare binecuvântare din viața mea! Te iubesc infinit!”, a fost mesajul pe care Alexandra Duckadam i l-a scris fiicei sale.

De ce a murit Helmut Duckadam

Helmut Duckadam sau „Eroul de la Sevilla” a murit pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. El suferea de mai multe afecțiuni medicale. Când avea 27 de ani, sportivul a aflat că are ceva la inima și a suferit mai multe intervenții chirurgicale. Ulterior, i s-a descoperit un cheag de sânge la mână, după o accidentare.

Medicii i-au montat un stent, iar în septembrie 2024 a suferit o operație pe cord. Câteva luni mai târziu, acesta a murit în urma unui accident vascular cerebral.

