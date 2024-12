Povestea de dragoste dintre Helmut Duckadam și a doua soție, Alexandra. Care este diferența de vârstă dintre ei și câți copii au împreună. Imagine rară din ziua nunții lor

Helmut Duckadam s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani, lăsând un gol imens în sufletele tuturor celor care l-au iubit. Legendarul portar a lăsat în urma sa trei copii din două mariaje. A doua soție, Alexandra, i-a fost alături până în ultima clipă.

Femeia care i-a fost alături lui Helmut Duckadam până în ultima clipă

Helmut Duckadam s-a căsătorit cu a doua soție, Alexandra, în anul 2007, iar în anul următor cei doi deveneau părinții unei fete, Julianne. Adolescenta are doi frați mai mari, pe Robert și Brigitte, din fosta căsnicie a tatălui ei cu prima soție, Ildiko.

Helmut Duckadam și prima soție, Ildiko, au divorțat după 27 de ani de căsnicie, la doar un an după ce s-au mutat în Statele Unite. Ildiko și copiii lor au rămas în State, în timp ce fostul portar s-a întors în țară, unde și-a refăcut viața alături de Alexandra.

„Se scria că umblă după banii mei.”

„Eu am fost căsătorit 27 de ani cu Ildiko. Ne-am despărțit pentru că nu am putut să mă obișnuiesc în SUA. Noi am reușit o performanță de când ne-am mutat în București. Nu am apărut în tabloide. Chiar e o performanță.

După divorț, m-am întors în România și în trei ani am cerut-o de soție pe Alexandra. Atunci se scria că umblă după banii mei, dar nu aveam. Mama mea a luat-o deoparte și a întrebat-o dacă e sigură ce vrea. Ea a fost hotărâtă și vreau să îi mulțumesc în fața a milioane de telespectatori pentru că de când suntem împreună a stat lângă mine zi și noapte”, a spus Helmut Duckadam în trecut, pentru Antena 3.

Au fost împreună la bine, dar mai ales la greu

Alexandra și Helmut au trecut prin multe greutăți împreună.

„Când m-am însurat cu Alexandra, nu aveam nimic. Trăiam, practic, din salariul ei și din pensia mea mică. Am pierdut și apartamentul din Arad și, la un moment dat, ne-am mutat la mama, pentru că nu aveam unde să locuim. Pe cea mică, până la un an de zile, am crescut-o la mama”, povestea fostul portar în trecut.

„Fără respect degeaba este iubire.”

Anul acesta de ziua fostului portar, Alexandra susținea că la baza relației lor stau comunicarea, respectul și sprijinul reciproc. Diferența de vârstă de 20 de ani dintre ei nu a fost niciodată o problemă, mai spunea soția fostului goalkeeper al Stelei.

„Secretul cred că este să te iubești și să te respecți. Fără respect degeaba este iubire, dacă nu îl respecți pe cel de lângă tine și să te accepți cu bune, cu rele, cu defecte, cu orice. La mulți ani, iubirea mea! Te iubesc. În continuare voi fi alături de tine prin orice ne va fi dat să trecem și îmi doresc să ne bucurăm de tot ce avem, de fetița noastră și unul de celălalt”, a spus soția lui, Alexandra, potrivit GSP.ro.

De ce era Helmut Duckadam supranumit „Eroul de la Sevilla”

Cea mai strălucitoare pagină din cariera lui Helmut Duckadam a fost scrisă pe 7 mai 1986, în finala Cupei Campionilor Europeni dintre Steaua București și FC Barcelona. În acea seară, Duckadam a intrat în istoria fotbalului mondial, devenind primul și singurul portar care a apărat patru lovituri de departajare consecutive într-o finală europeană. Această performanță incredibilă i-a adus porecla „Eroul de la Sevilla” și l-a transformat într-un simbol al determinării și curajului.

Helmut Duckadam și-a încheiat cariera în 1991, din cauza mai multor probleme de sănătate. La doar 27 de ani, așadar la scurt timp după finala din 1986, Helmut a aflat că un cheag de sânge îi bloca circulația în braț. Fostul sportiv de performanță a suferit opt intervenții chirurgicale majore, incluzând operații la genunchi și multiple proceduri pentru brațul drept, care i-au marcat viața.

În septembrie anul acesta, Helmut Duckadam a ajuns la Spitalul Universitar pentru o operație programată de aortă. Acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru aortă dilatată și înlocuire valvă. În trecut, Duckadam a dezvăluit că lua zilnic între 18 și 22 de pastile, iar costul anual al medicamentelor era cuprins între 5.000 și 8.000 de euro.

