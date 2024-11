Povestea lui David, omul străzii care i-a impresionat pe români: „M-a dat afară din casă”. Vorbește fluent engleză, deși nu a studiat-o niciodată / Video

David, un om al străzii din București, vorbește fluent limba engleză, deși nu a studiat-o niciodată. Bărbatul de 61 de ani a fost filmat de Mihaela Lacsad, creatoare de conținut online, în timp ce își împărtășea povestea de viață. Videoclipurile publicate pe TikTok au devenit foarte rapid virale.

Povestea lui David, omul străzii care i-a impresionat pe români

David a ajuns pe străzi după decesul părinților și al surorii sale. Povestea lui de viață i-a înduioșat pe români, unii dintre aceștia pregătiți să-i ofere un acoperiș deasupra capului. Mihaela Lacsad, creatoare de conținut online, l-a întâlnit pe David în cartierul Dristor din Capitală.

Bărbatul de 61 de ani a rămas fără adăpost în urmă cu aproximativ două săptămâni.

„Greu, m-a dat afară din casă! Mi-a luat casa din blocul 32, mi-a dat în Ferentari, și mi-a luat-o și pe aia. M-a lăsat pe drum. O să mă duc la cămin, că am vorbit cu cineva. Mă duc la cămin. Te duci seara să te culci și dimineața pleci și îți vezi de treaba ta. Mi-au murit părinții, a murit sora mea. Sunt vai de steaua mea și de zilele mele”, a povestit David.

La căminul respectiv, David ar beneficia de o masă pe zi, un duș și un pat în care să doarmă. Dimineața însă, locatarii ar trebui să părăsească respectivul cămin.

Vorbește fluent engleză

După ce au urmărit TikTok-ul cu David, mai mulți români s-au oferit să-l cazeze. „Am casă la țară cu condiții, să locuiască”, a comentat cineva. „Dă-mi te rog mesaj cum să fac, că aș putea să îl duc la casa de la curte a bunicilor. Stă regește, mâncare avem noi..”, a fost un alt mesaj.

Până de curând, David a lucrat ca agent de pază în afara orașului, dar a fost nevoit să renunțe la slujbă, deoarece angajatorul său nu asigura transportul. David i-a mărturisit tinerei că știe să vorbească engleza, în ciuda faptului că nu a studiat limba niciodată. În continuarea discuției, Mihaela și David au vorbit în limba engleză.

„Domnul vorbește engleză mai bine decât majoritatea din Parlament”, a comentat cineva.

„Am rămas șocat”, a fost o altă reacție.

A leșinat pe stradă. Ce s-a întâmplat după

În ciuda loviturilor grele pe care le-a primit de la viață, David nu și-a pierdut credința în Dumnezeu.

„Domnul vă iubește!”, i-a spus Mihaela Lacsad.

„Știu! Știu! Asta știu. (…) Am căzut pe stradă, am căzut pur și simplu. M-a luat o amețeală. Noroc că m-au luat doi oameni și m-au dus la spital. Am ieșirea din spital aici. O săptămână am stat în spital. Noroc că m-au luat de pe stradă. Dacă voia Dumnezeu, acolo rămâneam. De la tensiune, nu știu. Dacă eram băut spuneam: «Da domnule, am fost beat». Dar nu am băut. Pe ce să bei?! Tu nu ai să-ți iei pâine, nu mai zic de băutură”, a fost răspunsul lui David.

