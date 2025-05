George Simion, derapaj în mediul online. Ce le-a transmis votanților lui Nicușor Dan: „Nu știu ce voi face cu voi din 19 mai, păreți bezmetici, iraționali”

George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale, a publicat un mesaj controversat în mediul online, duminică, 11 mai. Materialul, care se intitulează „Ce mă fac cu voi?” se adresează susținătorilor contracandidatului său, Nicușor Dan. Potrivit acestuia, acești români ar deveni o problemă pentru el din 19 mai, când el ar deveni președinte.

George Simion, mesaj halucinant adresat votanților lui Nicușor Dan

George Simion a publicat pe blogul său un mesaj ân care îi atacă dur pe opozanții săi, care îl susțin pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale. Candidatul AUR îi acuză pe aceștia de rasism, homofobie și că i-au batjocorit familia. Mai mult, el le transmite că, matematic, nu au cum să câștige turul doi.

„În momentul când scriu aceste rânduri sunt în zborul Ryanair Londra-București, după o zi încărcată în comunitatea românilor din Londra. Nu am deloc emoții privind rezultatul alegerilor de duminica viitoare, atâta timp cât ele sunt corecte și libere (și ne vom lua toate măsurile de precauție ca acest lucru să se întâmple). Nu e aroganță! Nu e vorba despre mine absolut deloc în această candidatură, ci despre un popor român care s-a trezit și care nu mai reacționează deloc la stimulii de manipulare în masă la care a fost supus până în prezent”, scrie George Simion, într-o postare pe blogul său.

Apoi, candidatul AUR îi atacă direct pe votanții lui Nicușor Dan.

„Ce mă frământă acum e ce facem din 19 mai încolo cu voi. Care voi? O parte din cei care vă pretindeți educați, civilizați, europeni, dar dovediți exact contrariul. Zic o parte dintre voi pentru că, printre pozele făcute cu simpatizanții de la bord, am făcut una și cu un coleg de generație (1987, tot bucureștean, el făcuse Vianu, eu Lazăr) care votează Nicușor Dan, dar a știut să îmi strângă mâna și, pe lângă poză, să dialogheze acceptând că reprezentăm două curente ideologice diferite. Să o luăm în ordine…Sunteți exact ce îi acuzați pe votanții noștri/militanții noștri că sunt: subiectivi, cu ochelari de cal, rasiști, homofobi etc. O stimabilă doamnă care a trăit o viață din fonduri Soros (și chiar m-a întrebat dacă eu nu vreau să obțin asemenea surse de venit) a dat o declarație în care ne-a numit fasciști și crede că trei sferturi din aeronava în care sunt ar trebui lipsiți de dreptul de a vota pentru că reprezintă Diaspora”, a scris George Simion.

Citește și: De ce pensii speciale beneficiază familia lui George Simion. Unchiul liderului AUR primește 10.000 de lei pe lună

Citește și: Maurice Munteanu îl felicită pe Nicușor Dan și îl critică pe George Simion după dezbaterea de la Euronews: „O înfruntare simbolică între civilizație și barbarie”

Candidatul AUR, despre votanții lui Nicușor Dan

George Simion a continuat cu criticile aduse susșinătorilor lui Nicușor Dan, pe care îi acuză de rasism și homofobie.

„Am primit atâtea comentarii rasiste din partea unor oameni care se pretind educați că îmi vine, efectiv, greață, și nu aș vrea să fiu măcar o zi în țara mea în pielea unui cetățean cu pielea mai închisă. De la garoi la cioricosan, la țigan împuțit, am fost numit în toate felurile din 5 mai încoace. Ca să evite cenzura, de la Reddit până la Tiktok, pe toate rețelele de socializare, războinicii din bula adversă au început să pună emoticoane cu… CIORI. Asta nu vine de la PLEAVĂ, cum ne numesc ei, de la PRECARIAT, ci de la profesori universitari precum Adrian Papahagi. E bine totuși, e o lecție de viață: până acum nu credeam că România este o țară rasistă”, a afirmat el.

„Și, de multe ori, necivilizată, neasumată și homofobă. Îi felicit pe susținătorii mei prezenți la dezbaterea de la EuroNews, au știut să nu înjure și să nu strige către adversar în Aula Politehnicii. Mi-aș dori mult ca același lucru să se întâmple și în aulele Universității și ASE-ului. Unul din susținătorii lui Nicușor Dan striga la mine CE FACE ȘOFERUL? Și apoi a insistat ȘOFERUL! ȘOFERUL! – remarcă, care făcea referire la invențiile Dianei Iovanovici – Șoșoacă despre un șofer imaginar cu care m-ar fi văzut ea în pat. Dacă în locul meu era o persoană mai sensibilă sau care chiar avea alte preferințe sexuale, cum s-ar fi simțit? Poate un rrom sau un gay să spună asta public în societatea noastră azi când exact acea aripă care se pretinde PROGRESISTĂ are un asemenea comportament?”, a continuat candidatul AUR.

Citește și: Sondaj INSCOP, cu o săptămână înaintea alegerilor prezidențiale. Cum s-a „topit” diferența dintre George Simion și Nicușor Dan

Citește și: Reacțiile partenerei lui Nicușor Dan și soției lui George Simion la momentul în care candidații se acuză reciproc de „aruncat cu vorbe”. Una zâmbește, cealaltă privește îngrijorată

„Mi-ați atacat soția, sora mătușa”

George Simion continuă să spună că presa i-a atacat familia și chiar l-a îndemnat pe Nicușor Dan să mintă că liderul AUR a depreciat leul și să spună că vrea să concedieze profesori.

„Ați acceptat anularea abuzivă a alegerilor sub pretextul răului mai mic, când tocmai democrația a fost violată. Vă folosiți în această campanie de orice, inclusiv instrumentalizând un viol cu care nu am de a face, batjocorind un om distrus de alcool și tranziție (tatăl meu – căruia i-au inventat cuvinte pe fondul stării sale), mi-ați atacat soția, sora, mătușa, mi-ați inventat un unchi care nu există. Chiar și acum, mințiți cu privire la evenimentele de la Londra (nu aș fi fost invitat la întronizare, aș fi plecat supărat de la întâlnirea cu românii, etc). „Orice acțiune avem, albul devine negru în goana voastră pentru a genera frică și minciuni. Asta l-ați pus și pe Nicușor să facă: a mințit că vreau că dau afară profesori, a mințit că eu am depreciat leul, a atacat oameni capabili și integri din jurul meu precum Sorin Constantinescu, Mugur Mihăescu sau Petrișor Peiu doar pentru a-i face uitați pe Matei Păun, Florin Talpeș și alții. Are multe lucruri despre care refuză să răspundă, motiv pentru care mă tot întreabă oamenii de ce să merg la alte dezbateri cu el”, scrie George Simion, care lansează apoi un nou șir de acuzații către tabăra contracandidatului său.

George Simion susține că Nicușor Dan și susținătorii lui nu au nicio șansă să câștige alegerile

George Simion a continuat cu atacul la adresa votanților lui Nicușor Dan, susținând că primarul general nu are nicio șansă să câștige cursa pentru Cotroceni, afirmând că are „dovezi despre fraudarea finanțării electorale”.

„Dacă vorbim matematic, cum pretindeți voi că vă place (matematica, nu usturoiul, nici golănelile), nu aveți nicio șansă să câștigați. Am în posesie dovezi clare ale felului în care Iohannis i-a cerut explicit în decembrie lui Nicușor să îi fie succesor. Am dovezi despre fraudarea finanțării electorale, printre care și felul în care cumpărați la kilogram influenceri. Am dovezi despre boții și softurile pe care le folosiți. Nu știu încă dacă să le fac publice acum, pentru că, nu-i așa, sunt motive de anulare a alegerilor. Dacă nu șefii instituțiilor, cel puțin adjuncții lor, vin de partea noastră și ce informații ne furnizează vă încadrează în zona de PENALI ÎN FUNCȚII PUBLICE”, a continuat liderul AUR

„Matematic vreți să câștigați prin fraudă: voturi în plus inventate în anumite puncte cheie: municipiul Buzău, Republica Moldova și altele pe care le vom anunța sau vom crea flagrante. Avertizez fiecare persoană implicată că va răspunde pentru fiecare vot furat, fiecare buletin gata ștampilat băgat în urne sau în saci, pentru fiecare vot multiplu. E pe viață și pe moarte, înțelegem. Noi suntem întotdeauna pentru viață (și pentru pace). Fără un total de 11 milioane de voturi (din care peste un milion aduse prin fraudă) ați pierdut”, a mai spus George Simion pe blogul său.

Pe final, George Simion le transmite un mesaj opozanților săi: „Eu trebuie, din 19 mai, să fiu și președintele vostru. Și abia asta mă neliniștește. Majoritatea sunteți colegii mei de generație / educație / aspirații. Dar nu știu ce voi face cu voi, păreți bezmetici, iraționali și total nedispuși să acceptați că lumea nu este doar cum o vedeți voi. Mai existăm și noi, ceilalți, pe aici. Sper să mă ajutați să rezolv dilema: nu Ce caut eu aici? nu Eu cu cine votez? Ci Ce mă fac cu voi? Individual, nu în grup”.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News