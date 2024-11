Simona Halep, dezamăgită de ITIA și WTA. Prin ce a trecut sportiva în ultima perioadă: „Am pierdut multe nopți în care nu am reușit să adorm, gânduri, anxietate”

Simona Halep (33 ani) a vorbit deschis despre tot ce a simțit în ultima perioadă, după ce a fost acuzată pe nedrept de dopaj, lucru care i-a pus pe pauză cariera timp de doi ani. Sportiva, care a reușit să-și demonstreze nevinovăția în instanță, s-a arătat dezamăgită de ITIA, dar și de faptul că nu i-a fost redat locul WTA pe care îl deținea în clasament.

Simona Halep, dezamăgită de ITIA și WTA

Simona Halep a luptat din greu să demonstreze că a câștigat pe drept toate meciurile din turneurile WTA, după ce a fost depistată pozitiv cu Roxadustat, o substanță interzisă. Aceasta a demonstrat că a ingerat în mod accidental substanța, după ce suplimentele pe care le lua au fost contaminate cu această substanță.

Într-un mesaj sincer și personal postat pe pagina sa de Instagram, jucătoarea de tenis a mărturisit că nu înțelege cum poate exista o diferență mare de tratament între sportive.

„Stau și încerc să înțeleg dar îmi este realmente imposibil să înțeleg așa ceva. Stau și mă întreb, de ce o așa mare diferență de tratament și judecată? Nu găsesc și nici nu cred că poate exista un răspuns logic. Nu poate fi decât rea voință din partea ITIA, organizația care a făcut absolut totul să mă distrugă în ciuda evidenței. S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din cariera, s-a dorit ceva ce niciodată nu mi-aș fi putut imagina că se poate dori”, a scris Simona Halep în mediul online.

Sportiva recunoaște că o doare nedreptatea ce i-a fost făcută, după ce ITIA a abordat total diferit două cazuri identice, ce s-au desfășurat la scurt timp unul de celălalt. De asemenea, ea s-a arătat dezamăgită de WTA și consiliul de jucătoare care au refuzat să îi redea clasamentul, după ce nevinovăția ei a fost demonstrată la TAS.

„Am crezut în bine mereu, am crezut în corectitudinea acestui sport, am crezut în bunătate. A fost dureroasă, este dureroasă și poate că va fi mereu dureroasă nedreptatea care mi-a fost făcută. Cum e posibil ca în cazuri identice întâmplate cam în același timp ITIA să aibă abordări complet diferite în detrimentul meu? Cum aș putea să accept că WTA și consiliul de jucătoare nu au vrut să-mi redea clasamentul pe care îl meritam?!”, a completat sportiva.

Cu ce s-a confruntat sportiva în ultima perioadă

Deși întotdeauna a ales să nu își exprime în mod public sentimentele, de data aceasta Simona Halep a decis că este timpul să împărtășească cu fanii ei momentele dificile prin care a trecut. Aceasta a explicat că s-a confruntat cu anxietatea și insomnia în acești doi ani în care a luptat să-și demonstreze nevinovăția.

„Am pierdut doi ani din carieră, am pierdut multe nopți în care nu am reușit să adorm, gânduri, anxietate, întrebări fără răspunsuri… dar am câștigat dreptatea. S-a dovedit că a fost o contaminare și că pașaportul biologic a fost o pură invenție. Și am mai câștigat ceva, sufletul mi-a rămas curat!! Simt dezamăgire, simt mâhnire, simt frustrare, dar nu simt răutate nici măcar acum”, a dezvăluit Simona Halep.

Totodată, sportiva s-a arătat recunoscătoarea pentru toată susținerea pe care a primit-o în această perioadă dificilă.

„Sunt recunoscătoare pentru susținerea și iubirea necondiționată a celor care au fost alături de mine în fiecare zi. VĂ MULȚUMESC! În toată răutatea, am avut parte și de iubire pentru că cei ce mi-au oferit iubire în momentele acelea m-au cunoscut cu adevărat! Poate că asta este cea mai mare victorie!

Cum bine știm în fiecare dimineață răsare soarele pentru toată lumea, dar e bine să răsară găsindu-te cu sufletul împăcat! Și așa sunt eu, împăcată și mândră de ceea ce sunt!”, a încheiat Simona Halep mesajul.

În prezent, Simona Halep se află pe locul 876 în clasamentul WTA, cu 27 de puncte. După ce și-a demonstrat nevinovăția la TAS, aceasta trebuia repusă pe locul 54.

Sursă foto: Instagram, Profimedia

