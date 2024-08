Simona Halep, ținută de peste 30.000 de euro în vacanță în Veneția. Cine este Dorin Mateiu, presupusul iubit al sportivei / Foto

Simona Halep se află în vacanță în Veneția, Italia, de unde a publicat mai multe fotografii în mediul online. Jucătoarea de tenis a optat pentru un outfit lejer de vară, întregit de accesorii în valoare de peste 30.000 de euro. Presa sportivă speculează că Simona s-ar afla în Italia alături de Dorin Mateiu, presupul ei iubit.

Simona Halep, ținută de peste 30.000 de euro în vacanță în Veneția

Simona Halep (32 de ani) se relaxează în Veneția, unul dintre cele mai vizitate orașe din Italia, cunoscut și drept „orașul plutitor” sau „orașul îndrăgostiților”. De acolo, sportiva a publicat mai multe imagini la Instagram Story, într-o ținută fluidă de vară. În ciuda simplității sale, outfitul depășește 30.000 de euro.

În fotografiile surprinse în Veneția, Simona poartă un maiou alb, o pereche de pantaloni Fabiana Filippi, ochelari de soare Tom Ford și o geantă Hermès Kelly Mini. Pantalonii Simonei se vând cu aproximativ 620 de euro în prezent, în urma unei reduceri de 35% de la prețul de 950 de euro, pe un site de e-commerce din Italia. Piesa de rezistență a ținutei este poșeta Hermès în valoare de aproximativ 30.000 de euro. Cât despre ochelarii de soare Tom Ford, aceștia costă aproximativ 325 de euro.

Cine este Dorin Mateiu, presupusul iubit al sportivei

Despre Simona Halep se speculează de ceva vreme că ar forma un cuplu cu omul de afaceri Dorin Mateiu, care are o avere de peste 70 de milioane de euro și care este poreclit și „regele mezelurilor”. În urmă cu o săptămână, dubla câștigătoare de turnee de Mare Șlem a primit un buchet superb de trandafiri albi, roz și roșii, pe care l-a fotografiat și l-a postat la Instagram Story.

Dorin Mateiu este fondatorul și fostul proprietar al Elit Cugir, companie pe care a vândut-o în 2017, potrivit MediaFLUX. În toamna anului 2017, Mateiu a vândut companiile de mezeluri Elit și Vericom gigantului american Smithfield Foods și s-a orientat spre afaceri imobiliare în București și Brașov, unde a dezvoltat mai multe proiecte imobiliare de lux. Mateiu este și acționar majoritar la Alba Mall.

Afaceristul a negat că ar forma un cuplu cu Simona Halep

În mai, afaceristul a negat speculațiile că ar forma un cuplu cu sportiva de performanță care este cu 25 de ani mai tânără decât el.

„Suntem cunoștințe. Asta pot să spun. Și-a luat apartament la Rahmaninov, ne știm de acolo. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește! Exclus așa ceva. Eu am invitat-o. De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut”, a declarat Dorin Mateiu, pentru ProSport.

