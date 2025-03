Vivian Jenna Wilson, fiica transgender a lui Elon Musk, declarații incendiare despre CEO-ul Tesla. „De ce să-mi fie frică de el?” Cum a reacționat miliardarul

Vivian Jenna Wilson (20 de ani), fiica transgender a lui Elon Musk, a adus critici dure la adresa tatălui său într-un interviu recent, subliniind relația tensionată dintre cei doi. Vivian a evidențiat distanțarea sa față de tatăl său și a exprimat opinii ferme despre comportamentul acestuia, atrăgând atenția asupra dinamicii complicate din familia Musk.

Vivian Jenna Wilson, replici dure la adresa tatălui ei

Vivian Jenna Wilson a apărut pe coperta revistei Teen Vogue, oferind al doilea interviu pentru celebra publicație. Wilson a spus că tatăl ei a hărțuit-o pentru că a prezentat-o public ca fiind ciudată în copilărie,, numindu-l pe Elon Musk „penibil” și „bărbat imatur și jalnic”. Se pare că miliardarul nu a fost prea încântat de interviul fiicei sale, el folosindu-se de platforma X pentru a răspândi o teorie a conspirației prin care susține că persoanele trans atacă și vandalizează Tesla.

Vivian Jenna Wilson a dezvăluit pentru Teen Vogue că nu a mai vorbit cu tatăl ei din 2020, anul în care a devenit trans. „De ce trebuie să-mi fie frică de el? Ohhh, are atât de multă putere… Nu-mi pasă. De ce să-mi fie frică de acest om? Pentru că este bogat? Oh, nu, tremur. Ooh, tremur în cizme aici. Nu-mi pasă de câți bani are cineva. Nu. Chiar nu. El deține Twitter. Bine. Felicitări!” – a spus Vivian, notează presa internațională.

Ulterior a adăugat că află adesea ce face Musk prin intermediul știrilor și, uneori, se gândește: „Este nenorocit”. Apoi a adus în discuție salutul său cu brațul ridicat spre cer la inaugurarea lui Donald Trump, comentând: „Salutul nazist a fost o nebunie. Dragă, vom numi o smochină – smochină și vom numi un salut nazist cum a fost. Acela a fost cu siguranță un salut nazist!” – a mai spus în interviu.

Reacția lui Elon Musk după interviu fiicei sale

Musk nu a contestat direct comentariile lui Wilson, dar a apelat la X pentru a face o serie de postări transfobe la scurt timp după publicarea interviului ei. El a citat pe Twitter o postare a unui utilizator numit „Insurrection Barbie” în care a transmis: „Desigur, 3 din 4 dintre persoanele care au fost arestate pentru vandalizarea Tesla sunt transgender sau nonbinare. Care sunt statisticile privind violența trans? Probabilitatea ca o persoană trans să fie violentă pare a fi mult mai mare. Injecțiile cu hormoni provoacă o volatilitate emoțională extremă. Acesta este pur și simplu un fapt.”

Cât despre Wilson, se pare că ea a prosperat de când a rupt legătura cu tatăl. Tânăra studiază în Tokyo, visează să devină streamer Twitch și are o relație bună cu mama ei. În ceea ce privește sentimentele ei actuale despre Elon Musk, ea a spus pentru Teen Vogue: „Nu-mi pasă de el!”.

Foto – Instagram / Profimedia

