Ana Pîrvulescu, blestemată și înjurată în mediul online. Sora Elenei Gheorghe a făcut plângere la Poliție: „Aceste alegeri au născut ură și răutate în cel mai monstruos mod posibil”

Ana Pîrvulescu a fost nevoită să ceară ajutorul autorităților după ce, în urmă cu câteva luni, un bărbat i-a adresat mai multe injurii și amenințări, în mediul online. Totul a început după ce sora Elenei Gheorghe a postat un filmuleț în care vorbește despre fostul candidat la Președinția României, Călin Georgescu. Acum, agresorul a fost identificat și urmează să fie sancționat.

Ana Pîrvulescu, amenințată și jignită în mediul online

În urmă cu trei luni, Ana Pîrvulescu posta pe Tik Tok câteva filmulețe despre Călin Georgescu, fost candidat independent la alegerile prezidențiale din 2024. Părerile ei au supărat un individ care a început să o amenință și să îi adreseze numeroase injurii. Atunci, sora Elenei Gheorghe a decis să nu lase lucrurile așa și a cerut ajutorul Poliției. Acum, influencerița a fost contactată de autorități pentru a o anunța că agresorul a fost identificat.

Ana a decis să facă public incidentul pentru a le da un exemplu celor care o urmăresc și pentru a-i îndemna pe aceștia să nu accepte niciun fel de agresiune și să ia atitudine.

„Posibil să fie un precedent sau nu. Tot ce trebuie să știți despre abuzul online într-o poveste reală. PS: ultimul este clipul pentru care am fost înjurată. O sa găsiți mai sus și o parte din mesajele pe care le am primit. Nu v-am cerut niciodată să distribuiți vreo postare, dar de data aceasta trebuie să stopăm URA și AMENINȚĂRILE în online. Indiferent de partea cărei tabere ești, sunt astfel de oameni la fiecare pas. Mulțumesc”, a scris Ana Pîrvulescu pe pagina ei de Instagram.

De asemenea, ea a povestit cum a început totul: „În atenția tuturor persoanelor abuzate, înjurate, blestemate și amenințate din online, fie ele persoane publice sau nu. În urmă cu trei luni, am depus pe politiaromana.ro, mai multe print screen-uri cu mesaje în care un individ (mi-am imaginat că este cont fals) mi-a adresat injurii repetate la adresa copiilor”.

Citește și: Elena Gheorghe, mișcări incendiare în videoclipul piesei „Voodoo”: „Shakira e invidioasă”

Citește și: Secretul relației dintre Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene. „Cred că oamenii nu mai cred în povești reale de dragoste” / Exclusiv

Poliția l-a identificat pe agresor

Ana Pîrvulescu a povestit că a fost chemată să dea o declarație în scris la secția de Poliție, iar acum a fost anunțată că agresorul a fost identificat.

„La câteva săptămâni am fost contactată de Poliția secției 11, din sectorul în care locuiesc, pentru a merge să dau o declarație în scris. Lucru pe care l-am și făcut, alegând din cele două variante propuse de Poliția Română, așa încât persoana în cauză să fie sancționată cu amendă și o înștiințare despre ce înseamnă această faptă. Ca mai apoi, dacă lucrurile vor evolua la fel de agresiv, să mergem pe calea dosarului penal și urmări mai grave, dar pe deplin meritate. Azi, la nici o lună de când am făcut plângerea, am fost sunată de agenta Denisa (vreau să-i mulțumesc pe această cale) să-mi spună că agresorul din online a fost localizat și legitimat în persoana lui X (nu vă pot divulga numele)”, a povestit ea.

Potrivit Anei Pîrvulescu, este vorba despre un bărbat stabilit în altă țară, susținător al lui Călin Georgescu.

„Tot ce pot spune oficial despre acesta este că este faptul că este un român stabilit de câțiva ani într-o țară din Europa și a recunoscut polițiștilor că motivul pentru care a avut această atitudine față de mine este faptul că eu mi-am permis să postez pe TikTok câteva filmulețe despre Călin Georgescu. Dragi prieteni, cunoscându-mă de atât de mulți ani prin intermediul online-ului, știți cu toții că nu am avut momente în care să-mi pierd cumpătul, să mă transform în „criminal” de suflete, să înjur, să blestem sau să scriu urât de alți oameni. Sunt o persoană suficient de inteligentă încât să folosesc latura umorului, a ironiei, a sarcasmului și a autoironiei. Fără cuvinte urâte!”, a mai spus sora Elenei Gheorghe.

Citește și: Mădălin Ionescu, mesaj emoționant pentru fiul lui, Filip: „Ești un far într-o lume care încă bâjbâie prin ceață”

Citește și: Irina Artenii, dezvăluiri despre rolul din „Tătuțu’”, planul ei B și prieteniile din lumea artistică: „Mă întristează” / Exclusiv

„Deși știu că printre noi vor fi persoane care vor spune „bine i-ai zis!”. Trist, dar adevărat. Tot ce sper este ca pe viitor să fiți prompți, să depuneți imediat plângere și să nu lăsați nici un „georgist”, „simionist”, „nicușor” să vă sfâșie sufletul. Îmi pare rău să văd că societatea noastră a putrezit”, a conchis ea.

Ana Pîrvulescu, despre ura generată de alegerile prezidențiale

Într-un interviu acordat Viva.ro, Ana Pîrvulescu a vorbit despre hate-ul din mediul online, dar și despre situațiile încordate generate de alegerile prezidențiale, care a împărțit România în două tabere.

„Cred că ura de altă dată care își arăta setea de sânge pe câmpul de luptă, s-a mutat acum, în vremurile noastre, în aria online-ului, pe toate platformele în care oamenii ar fi trebuit să socializeze, să facă schimb de informații, să poarte un dialog de bun simt, să se întâmple lucruri constructive de la a cunoaște oameni pe toată planurile, inclusiv profesionale, care te pot ajuta să îți înflorești afacerile etc. Dar nu, aceste alegeri au schimbat cu totul cursul, și au născut ura și răutate în cel mai monstruos mod posibil. Eu sunt o persoană fără hate în mediul online-ului, sau cel puțin am stat departe de a spune că dețin adevărul în vreo tabără vreodată. Tot ce am postat de-a lungul timpului despre aceste alegeri au fost doar păreri pertinente, și în cele mai multe cazuri m-am bazat pe umor și sarcasm, fără a jigni sau a folosi cuvinte obscene asupra oamenilor”, a explicat ea.

Ana Pîrvulescu a vorbit și despre bărbatul care a amenințat-o din cauza filmulețelor în care vorbea despre Călin Georgescu.

„Și totuși am avut parte de acest personaj, care exista, care se afla în spatele unui cont privat și care își petrece timpul jignind, blestemând, amenințând oameni… Mă bucur că am putut da un exemplu că Politia România este deja pe un drum bun în rezolvarea rapidă a cazurilor de genul ăsta. Sper că cei care și-au făcut un job din a fi oameni răi să înceteze cu această poziție și să își asume poziția lor, de pe contul lor, într-un mod care să păstreze bunul simț, decența și educația. Toți avem dreptul la o părere, dar contează mult cuvintele pe care le folosim… la fel cum tonul face muzica atunci când avem o discuție față în față”, a subliniat sora Elenei Gheorghe pentru publicația menționată anterior.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ana Pîrvulescu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News