Reacţiile vedetelor după ce Nicuşor Dan a devenit noul Preşedinte al României. Ce au spus Tudor Chirilă, CTP şi Alex Dima

Alegerea lui Nicuşor Dan ca preşedinte al României a stârnit reacţii intense din partea vedetelor, jurnaliştilor şi comentatorilor politici. Turul al doilea al alegerilor din 18 mai 2025 a produs un val de emoție în rândul societăţii civile, dar şi o avalanşă de comentarii, de la entuziasm şi speranţă până la sarcasm şi critici tăioase la adresa contracandidatului George Simion.

Cristian Tudor Popescu: „George Simion a căzut de la înălțimea propriului orgoliu”

Printre primii care au comentat rezultatul alegerilor a fost gazetarul Cristian Tudor Popescu. Cunoscut pentru pozițiile sale ferme împotriva extremismului, CTP a salutat înfrângerea liderului AUR, considerând că acest eşec afectează direct şi influenţa controversatului Călin Georgescu.

Rezultatul alegerilor prezidențiale din 2025 a provocat nu doar reacții de moment, ci și reflecții profunde din partea unor voci cunoscute din spațiul public. Cristian Tudor Popescu a distribuit o părere a editorialistului Claudiu Pândaru, care a oferit o analiză profundă și lirică asupra momentului istoric.

„Nu a fost ușor, ce aștept eu de la Nicușor”, a fost deschiderea manifestului său public.

În opinia sa, victoria nu este un punct final, ci începutul unei responsabilități uriașe. În contrast cu noul președinte, George Simion „a căzut de la înălțimea propriului orgoliu. Și a nimerit în ascuțimea de brici a temperamentului său”, scrie jurnalistul, sugerând că aroganța și impulsivitatea au contribuit decisiv la pierderea alegerilor.

Claudiu Pândaru subliniază că, în contextul anilor de tranziție și dezamăgiri repetate, alegerea lui Nicușor Dan are o semnificație aparte.

„Nicușor Dan este omul în pânzele căruia poporul și-a suflat speranțele, în cazul generației mele, poate ultimele. Ne-am târât toate alegerile strâmbe, lăsat în spate toate dezamăgirile, pitite la nevedere, am galopat deziluziile și am apucat-o într-un ultim efort, o ultimă zvâgnire generațională (…).

Mai pe românește.

Prima misiune a unui președinte este să inspire. Nu doar prin salariu, la care se raportează toți angajații jigniți de contracandidat, ci prin greutatea sufletului și capacitatea de a arăta, și practica, binele.

Nu e primul lider pus de societate în fruntea națiunii ca să ne ferească de prăpastie. Domnii Constantinescu și Iohannis i-au pășit înainte, ultimul dintre ei sfârșind împotmolit în propria-i lene, în care a tras și sufletul, dar mai ales mintea unui popor. Nisipuri mișcătoare în care am căzut mulți, prea mulți, din disperare.

Un nou deceniu de neant va solidifica absenteismul, imunitatea socială, spre adormire și resemnare.

Așa că povara ce apasă pe umerii noului președinte e mare, imensă.

În cinci ani, domnul Nicușor Dan nu mă aștept să facă mari reforme, dar are ocazia să arate că un om bun, care învață carte, care nu e cel mai tare în gură din parcare, poate avea grația, noblețea, poate proiecta emoție și inspirație. Și asta poate va lega, de netăiat, credința că binele din inimă și cartea din mână au o legătură invizibilă. Un prim pas către reforma minții unui neam. E un dar pe care această țară îl merită.

Îmi doresc ca generația copiilor noștri să fie mai puțin dezamăgită ca a mea. Evoluția unei societăți se face în pași mici. Dar pași de neîntors.”, este mesajul redistribuit de Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de socializare.

Tudor Chirilă, mesaj virulent: „Mordor a pierdut. Hobbitul a reușit să câștige”

Artistul Tudor Chirilă nu s-a sfiit să îmbrace rezultatul alegerilor într-o metaforă de film fantasy.

„Mordor a pierdut. Hobbitul a reușit să câștige”, şi-a început Tudor Chrilă mesajul.

Comentariul său, cu tentă politică și simbolică, a fost interpretat de mulți ca o referință directă la confruntarea dintre bine și rău, dintre decență și extremism.

„S-a ridicat un val de voturi care a măturat mitocănia, ura, minciuna, conspirațiile, extremismul și dezbinarea”, a continuat Chirilă, subliniind că victoria lui Nicușor Dan e una istorică, dar și o lecție pentru cei care au încercat să învrăjbească poporul în numele unor idealuri distorsionate.

„În primul rând e bine pentru părinți și copii, uite, mama, unde poți să ajungi dacă înveți la mate…”, a scris ironic artistul, indicând clar că victoria lui Dan este o dovadă că meritocrația încă mai poate produce lideri în România.

„DNA, SRI, SIE, Curtea Constituțională – toate au acum o șansă reală”

Într-un mesaj cu dublă semnificaţie, Tudor Chirilă a avertizat că e momentul ca votanţii să-şi păstreze ochii deschişi.

„Președintele trebuie privit cu un ochi critic, că suntem votanți, nu adepți”, a mai scris acesta.

Tot el a cerut o delimitare clară de „ciolacii, ciucii, rareșii, ponții, nordișii”, pe care îi consideră responsabili pentru „prăpastia” în care România era pe cale să alunece.

„Stau și-mi beau cafeaua pe o terasă dintr-un oraș într-o țară care a spus nu Rusiei și tot răului pe care ea îl întruchipează. E soare, Mordor a pierdut o bătălie, dar nu războiul. Dar azi e soare”, a mai spus acesta.

Alex Dima: „Educația e cheia. Trebuie să trecem la fapte!”

Un alt nume important din spațiul public, jurnalistul Alex Dima, a reacționat scurt, dar tăios.

„Ce lecție învățăm din toată povestea asta? EDUCAȚIA e cheia”, a scris Alex Dima pe contul sau de socializare.

El a făcut apel direct la noul președinte Nicușor Dan să scoată de la naftalină proiectul „România Educată” și să îl transforme în realitate.

„Dacă nu se întâmplă, o să tot ‘fugem’ după iluzii și iluzioniști”, a avertizat Dima, subliniind riscul ca speranţa de azi să devină dezamăgirea de mâine.

Dan Teodorescu, mesaj viral după victoria lui Nicușor Dan

Dan Teodorescu, solistul trupei Taxi, a ales să își exprime bucuria printr-o postare sinceră, scrisă cu emoția celor care au simțit că miza acestor alegeri depășește granițele politice.

„Nu ne-a fost ușor, dar e Nicușor”, și-a început artistul declarația, rezumând într-o singură frază întreaga tensiune a campaniei și speranțele puse în candidatul independent.

Artistul a vorbit despre această victorie ca despre un moment crucial în istoria recentă, în care „Iubirea a învins ura”.

Mesajul său nu a fost doar unul de apreciere pentru noul președinte, ci și o recunoaștere a implicării celor care au ieșit la vot.

„Vă mulțumim pentru luptă, domnule Preşedinte! Bine, nici noi n-am stat degeaba…”, a adăugat muzicianul, subliniind rolul activ al societății civile în rezultatul acestor alegeri.

Dan Teodorescu a continuat cu o confesiune care a rezonat cu mulți dintre susținătorii lui Nicușor Dan.

„Mă bucur că nu voi trăi într-o țară făcută țăndări, mă bucur că nu-mi va fi ruşine să spun că sunt român, mă bucur că nu voi fi cenzurat în țara mea şi, nu în ultimul rând, mă bucur că voi avea un preşedinte pe care – dacă va fi cazul – îl voi înjura cu tot respectul, cu toată recunoştința şi cu toată dragostea”, a mai scris acesta.

Artistul a mărturisit că și-a scris mesajul cu o zi înainte de alegeri, într-un moment de teamă autentică.

„Acum pot să recunosc: am scris asta sâmbătă dimineața, când m-am trezit şi am auzit cum îmi bătea frica la uşă. Cu pumnii. N-aveam cum să fac prostia devastatoare să-i deschid, aşa că am scris, practic, o ficțiune de care m-am agățat şi care m-a ajutat să rezist şi să cred”, a completat acesta.

În final, Dan Teodorescu a adresat un mesaj emoționant către toți cei care au făcut această victorie posibilă.

„Vă mulțumesc din suflet dumneavoastră – tuturor românilor frumoşi şi buni din țară şi din lume, care au transformat ficțiunea asta în realitate”, a concluzionat artistul.

Victoria lui Nicuşor Dan este mai mult decât un rezultat electoral – este o radiografie a societății românești, o dovadă că speranţa nu a murit, dar şi un semnal de alarmă: bătălia pentru o Românie normală abia începe.

