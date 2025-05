„Țara în care-mi doresc să trăiesc nu e aia în care înjurătura devine argument”. De ce îl susține Tudor Chirilă pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale

Tudor Chirilă a afirmat, într-o postare făcută pe rețelele sociale, că îl susține pe Nicușor Dan în turul doi al alegerilor prezidențiale, moment în care a făcut o comparație între cei doi candidați. Artistul spune că actuala competiție electorală este o confruntare între un candidat „onest, fără partid politic în spate” și un „extremist cu simpatii legionare, fasciste, rusofile”, referindu-se la liderul AUR, George Simion.

Tudor Chirilă îl susține pe Nicușor Dan în turul 2 al alegerilor prezidențiale

Tudor Chirilă obișnuiește să își exprime liber părerile în mediul online, lucru pe care l-a făcut și de data aceasta, cu ocazia turului doi al alegerilor prezidențiale. Actorul a ales să îl susțină pe Nicușor Dan în cursa pentru Cotroceni și a făcut o paralelă între cei doi candidați.

„Ok, a trecut turul unu și cam astea-s gândurile mele. În primul rând partea bună. Mă bucur că există 2 milioane de români care au gândit la fel ca mine și l-au trimis pe Nicușor Dan în turul doi. Sincer, cu o finală Simion-Antonescu sau Simion-Ponta nu m-aș mai fi prezentat la vot. Ar fi fost pentru prima dată. Sau aș fi anulat buletinul. N-aveam niciun chef să votez între extremism și securism. S-a dovedit că Antonescu n-a fost votat de marea mizerie numită USL. Probabil pesediștii au votat fie cu Ponta fie cu Simon, iar peneliștii au fost și ei împărțiți. Maghiarii au votat organizat ce li s-a spus. Antonescu a dispărut în neant, fără nicio sugestie de susținere, ceea ce spune câte ceva. Impostura și trecutul au pierdut”, a scris Tudor Chirilă pe pagina sa de Facebook.

În ceea ce îl privește pe Nicușor Dan, actorul spune că se bucură pentru victoria lui în București și Cluj, precum și în mai multe țări din Diaspora.

„Mă bucur că Nicușor Dan a câștigat în București (detașat) și Cluj, două orașe importante care dau peste treizeci la sută din PIB-ul României. El a mai câștigat în America și Canada, în Australia și Moldova adică acolo unde lumea s-a prins care e faza cu Trump și Maga, iar în Moldova oamenii înțeleg sau contează pentru ei să nu fii pro rus”, a continuat el.

Actorul, despre direcțiile AUR și PSD

Tudor Chirilă a precizat că nu este supărat pe cei care l-au votat pe George Simion, întrucât toți își doresc o schimbare.

„Nu scriu pentru nimeni dintre cei patru milioane de români care l-au votat pe Simion. De fapt, nu încerc să-i conving pe oamenii ăștia de nimic. Nu îi detest, nu îi disprețuiesc, sunt cetățeni români ca și mine. Cred că toți ne dorim o țară mai bună și toți vrem o altă clasă politică mai ales fără mafia transpartinică PSD-PNL. Doar că aici lucrurile se despart. Când vine vorba de cine e cu adevărat împotriva sistemului”, a afirmat el.

„Ciolacu și-a dat demisia, foarte târziu, iar PSD-ul a declarat că nu susține pe nimeni. Brusc direcția pro-occidentală a cam dispărut de la PSD. Pentru că există în PSD un curent la fel de suveranist ca în AUR, un curent al vechilor baroni de tip Paul Stănescu sau Olguța Vasilescu pregătiți să guverneze cu AUR. Am spus-o într-o postare trecută că PSD e mai degrabă un partid pro-rus”, a completat Tudor Chirilă.

Mai mult, actorul crede că PSD ar putea guverna fără probleme alături de AUR, astfel că partidul nu ar dispărea de la conducerea țării.

„Nu valorile europene de tip stat de drept, justiție independentă sau drepturile omului sunt importante pentru ei, ci banii din PNRR, banii și cumetriile în general. Cine uită că PSD este emanația FSN, iar FSN este emanația vechilor comuniști și securiști care au tot predat ștafeta către generațiile mai tinere e într-o mare eroare. Și oricât ar zice Ciolacu, PSD ar guverna fără probleme cu AUR. De aia, susținerea e de fapt pentru George Simion, Nicușor nu va lua voturi de acolo. Să nu uităm că așa zisul partid antisistem AUR este într-o alianță cu PSD în consiliul general al primăriei. Dar astea sunt detalii nesemnificative pentru cei care cred că dau un vot antisistem, votând Simion”, a explicat Chirilă.

Ce spune Tudor Chirilă despre șansele lui Nicușor Dan

Actorul susține că votul adresat lui Nicușor Dan este un vot „anti PSD”, însă și așa primarul general al Capitalei are șanse mici în fața contra-candidatului său.

„Mie mi-e destul de clar că votul pentru Nicușor e un vot mai anti PSD sau USL decât ăla pentru Simion chiar dacă în eventualitatea în care ar ajunge președinte ar fi obligat de circumstanțe să numească un prim-ministru de la ei. Șansele lui Nicușor sunt mici. Sunt foarte mici. Dar sunt. Și atâta vreme cât sunt merită să nu ne demobilizăm. Și ca ele să existe cu adevărat ar trebui ca cei care nu au votat să iasă la vot. E nevoie de o prezență de peste 60% ca să poate să existe o bătălie. E greu, dar nu imposibil”, a subliniat Tudor Chirilă.

De asemenea, actorul evidențiază faptul că aceste alegeri sunt primele în care există un candidat independent.

„Este prima dată într-o bătălie prezidențială când avem un candidat fără partid, care nu e președinte de partid. Iliescu, Constantinescu, Băsescu, Iohannis au avut partide în spate. Și mereu au mimat echidistanța. Fără îndoială că Nicușor Dan nu e perfect, poate nu comunică bine, nu știe să privească în ochi, nu are papagal și nici șmecherie, nu ridică tonul, face greșeli, n-are golăneală carismatică, are încăpățânări care îl costă, dar poate îl și ajută, în schimb eu îl apreciez ca onest, spontan sincer și mai ales ca pe un om care a sacrificat niște ani buni din viață pentru un principiu, în timp ce mulți dintre noi stăm pe bară și comentăm cum ar trebui făcut”, a precizat acesta.

„Să vrei să salvezi patrimoniul unui oraș, care de fapt e istoria lui, e o formă de patriotism, de care unii fac acum mișto. El e mucușor și plicușor, da nu l-am văzut cu mâna prin nas și nici cu mâna prin banii statului sub formă de mită la contracte cu firme de casă. Desigur, nu bagi mâna în foc pentru nimeni. Că e un individ care a excelat în domeniul matematicii nu pare să mai conteze, dar cred că mintea unui matematician e un pic mai pregătită să înțeleagă economie, să navigheze într-un ecosistem politic. Putea să facă mai multe ca primar, da, am mai vorbit despre asta, dar încerc să văd și cât e de greu să schimbi un sistem administrativ construit atent și desăvârșit de mandatele corupte dinaintea ta”, a continuat actorul.

Tudor Chirilă, despre acțiunile lui George Simion

Tudor Chirilă a vorbit și despre acțiunile lui George Simion, care a promis românilor case la 35.000 de euro, după care a recunoscut că a fost vorba doar despre o mișcare de marketing.

„În dezbaterea de ieri Simion a dat măsura cinismului. Casele promise la 35 de mii de euro au fost doar marketing politic, s-a folosit și el un pic de fraierii care au semnat contractele alea și care l-au votat. Ei bine, s-a mai folosit și de vreo 2 milioane de români ale căror date personale le-a accesat în mod discutabil legal, fără să aibă acordul lor, dar tot marketing politic se numește, nu?”, a subliniat actorul în mediul online.

Totodată, el a scos în evidență și afirmațiile liderului AUR, care a declarat că, dacă va ajunge președinte, va disponibiliza jumătate de milion de bugetari.

„Debarasarea de 500 de mii de bugetari nu e altceva decât replica în oglindă a DOGE (disponibilizările operate de Elon Musk în Statele Unite) toată campania lui se învârte în jurul ideilor MAGA”, a scris Tudor Chirilă.

Ieșirile violente, înjurăturile, live-urile agresive de pe tiktok, comportamentul de bagabonțeală de cartier sunt expresia omului politic care a devenit Simion. Un om politic care a petrecut mai mult pe tiktok decât în Parlament spre deosebire de un Nicușor care a stat mai mult în primărie decât în social media sau pe acasă.

Tudor Chirilă, despre presupusa schimbare a lui George Simion

Actorul nu s-a ferit să vorbească nici despre trecutul lui George Simion, care a apelat de mai multe ori la violențe.

„În tinerețe Simion era un anticomunist convins, ba chiar a fost pe aceleași baricade cu Nicușor, l-a susținut la primărie și a scris frumos despre el (dacă textul atribuit lui Simion e adevărat). Ani mai târziu îmi rămâne în minte imaginea cu Simion luându-l de guler pe Nicușor, la intimidare și escortându-l golănește în afara Parlamentului. Când s-a petrecut oare schimbarea asta dramatică și mai ales ce a determinat-o? Cum s-a transformat anticomunistul care-și spunea „golan” (în amintirea protestatarilor din iunie ’90 ieșiți împotriva regimului neocomunist al lui Iliescu) în extremistul cu simpatii legionare, fasciste, rusofile care propovăduiește patriotismul ceaușist care a aruncat România în sărăcie și în întuneric? Greu de răspuns, dar diferențele par enorme”, a scos în evidență actorul.

Actorul trage un semnal de alarmă

În același timp, Tudor Chirilă a tras un semnal de alarmă, precizând că PSD nu va dispărea, chiar partidul lui George Simion susținându-l în repetate rânduri.

„România dă examen peste două săptămâni. Io n-o să mă apuc acum să alarmez lumea ca să iasă la vot. Dar vreau să spun clar niște lucruri. PSD nu o să dispară. Nici pesedismul. Simion nu e un luptător antisistem. A fost poate când era mai mic. Nu mai e. Dacă era, am fi văzut în parlament propuneri legislative de modificare ale legilor justiției distruse de PSD. În schimb AUR a votat în repetate rânduri la fel cu PSD cel mai notoriu fiind votul pentru menținerea unor categorii de pensii speciale. De votul AUR împotriva eliminării dronelor rusești de pe teritoriul României sper că nu ați uitat”, a continuat actorul.

În aceeași postare, Tudor Chirilă a amintit cum AUR a primit membri PSD și PNL, precum și condamnați penal.

„AUR a primit membri PSD și PNL și va mai primi, a primit condamnați penal și tot așa. Desigur măsurile astea pot fi trecute la marketing politic, nu-i așa? Dar așa cum PNL l-a susținut pe Nicușor Dan la primărie, la fel coaliția PSD-PNL i-a aprobat un buget sub necesarul declarat și mai mic decât cel acordat sectoarelor. Pentru că nu e omul lor. Simion va coabita perfect cu PSD și cu PNL. Nu va scăpa de ei. Votanții AUR au votat PSD și PNL. Altfel cum se explică că după alegerile locale avem peste 65%din voturile pentru primării, PSD și PNL conform datelor existente, iar AUR doar 6%?”, a mai scris actorul.

Tudor Chirilă: „Merg cu tocilarul”

„Țara în care-mi doresc să trăiesc nu e aia în care înjurătura devine argument, în care jurnaliștii devin ținte și sunt amenințați cu moartea, în care se fac liste cu personalități publice acuzate de finanțări oculte neprobate, țara în care îmi doresc să trăiesc nu e una în care populația se împarte în popor și în dușmanii lui, unde „dușmanii” sunt delincvenți de opinie, țara în care un lider de partid amenință din parlament jurnaliștii cu extincția. Retorica lui Simion este despre dictatura din România și democrația hibridă. Totuși, ce este democratic din ce am enunțat mai sus?”, s-a întrebat retoric actorul.

Tudor Chirilă susține că, deși nu este perfect, Nicușor Dan are discursuri echilibrate și are „datele să învețe să fie un președinte decent”.

„Nicușor Dan nu e perfect, dar sper să fie și alegerea celor care nu s-au prezentat la vot, dar vor o Românie decentă. Declarațiile lui sunt echilibrate, omul înțelege că România în Europa are o șansă, altminteri eram un fel de Belarus și cred că are datele să învețe să fie un președinte decent, care să facă numiri corecte în pozițiile cheie, magistrați, servicii, parchete, etc. Să lupte cu adevărat cu corupția care în România se învârte în jurul a 40 de miliarde de euro anual. Și mai e ceva. Eu chiar vreau să votez un președinte care să știe mai multe ca mine, de la care să am ce învăța. Desigur de la orice om ai ce învăța, dar funcția asta de președinte presupune ca acolo să fie un om cu competențe mai înalte măcar într-un domeniu”, a explicat el

„Merg cu tocilarul. Adică mi se pare mișto să spunem copiilor noștri, vedeți câtă matematică a învățat omul ăsta ca să ajungă președinte?”, a încheiat Tudor Chirilă postarea.

