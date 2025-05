Zece lucruri pe care nu le știai despre Nicușor Dan. De ce i se spunea „Balaurul”, cât plătește chirie și cum a arătat ziua nașterii lui: „Masa de înmormântare s-a transformat într-un chef”

Nicuşor Dan a fost ales președintele României cu 53,6% din voturi într-un context politic tensionat și cu o mobilizare record la urne. Fostul primar general al Capitalei și activist civic cu o imagine de om sobru și discret, a devenit peste noapte cel mai puternic om din stat. Dar cine este, de fapt, omul care a cucerit voturile orașelor mari și inimile românilor?

Zece lucruri pe care nu le știai despre Nicușor Dan

Pe Nicuşor Dan l-am văzut serios, sobru, tehnic, vorbind despre infrastructură, bugete și termoficare. Dar cine este, cu adevărat, omul din spatele imaginii de activist inflexibil și politician calculat? Am aflat detalii inedite, sensibile și chiar amuzante despre actualul președinte al României.

A venit pe lume în timpul unei înmormântări

Cine ar fi crezut că nașterea unui viitor președinte poate avea loc între sarmale și colivă? Nicușor Dan a povestit că s-a născut chiar în ziua în care familia sa organiza masa de pomenire pentru o rudă. Mama lui a refuzat să meargă la spital „până nu se termină treaba”, iar când s-a născut, „masa de înmormântare s-a transformat într-un chef”.

„Când m-am născut, murise o mătușă a tătălui meu, familia mea locuia în aceeași curte, și era masa de după înmormântare, toată lumea era la noi în curte, mama a zis ‘Nu mă duce la spital până se termină treaba’. S-a întâmplat, nu am mai așteptat, s-a dus la spital, masa de înmormântare s-a transformat într-un chef fiindcă i-au spus tatălui meu, „Golea, ai băiat, trebuie să dai de băut”. Numele meu, mi-a zis o prietenă la un moment dat, e un fel de ștampilă. Numele mă reprezintă, acum lumea mă cunoaște. Nu aș vrea să mă cheme altfel. Acesta este numele meu”, a spus Nicuşor Dan pentru hotnews.ro.

A fost poreclit „balaurul” în adolescenţă

Părul lung pe care l-a purtat până de curând, l-a consacrat încă din adolescență. Pe vremea când făcea parte din lotul olimpic de matematică, colegii i-au pus porecla „balaurul”.

„Din cauza părului mare, când eram în lotul de matematică, colegii de lot îmi spuneau balaurul”, spunea el cu umor pentru sursa menţionată anterior.

Iar când a intrat în spațiul public, adversarii politici au încercat să-l atace cu apelative precum „Plicușor” sau „Frigușor”. Apelative despre care a spus că este „imun după 10-12 ani„.

A avut o copilărie cu peripeţii

În ciuda faptului că în prezent este o persoană calmă şi calculată, se pare că peripeţiile nu au lipsit deloc din copilăria lui Nicuşor Dan.

„Mi-am spart capul de 4 ori”, povestea președintele pentru sursa menţionată mai sus.

Una dintre dăți s-a întâmplat la ora de sport, când un coleg i-a aruncat o cărămidă în frunte. Cu toate astea, spune că a avut „o copilărie foarte fericită”: zece luni și jumătate pe an la Făgăraș, iar o lună și jumătate în libertate, la bunici.

Stă cu chirie împreună cu familia sa

Deși a fost primarul Capitalei, iar acum a devenit președintele României, Nicușor Dan locuiește cu chirie. Stă împreună cu partenera lui, Mirabela, și cu copiii lor într-un apartament cu o cameră și două dormitoare la mansardă.

„Plătim chirie 590 euro/lună”, spune el. Cât despre zona în care stă, Nicuşor Dan a mărturisit că este liniștită, plină de copii, declarându-se „neatins de griji materiale”.

„Pot să plec să predau oriunde”, a mai spus acesta.

A condus o rablă peste Canalul Mânecii

Prima lui mașină a fost un Citroen din 1986, cu care a trecut Canalul Mânecii. Apoi, a avut un Opel vechi, de care se leagă multe amintiri. Ambele mașini sunt încă în familie și vrea să le transforme în electrice. De curând, partenera lui a decis că e timpul să renunțe la „gioarsele astea”, a cumpărat o mașină Renault de 10.000 euro, cu care circulă și azi.

„Avem aceste două mașini care deja sunt de epocă, o să le facem electrice și o să le dăm fiecăruia dintre copii, ca un cadou de la părinții lor nostalgici. Eu șofez în București, mă duc cu fetița la școală dimineața, cu mașina personală, apoi merg cu mașina Primăriei”, a mai spus Nicuşor Dan pentru sursa menţionată anterior.

Nu e căsătorit, dar e împreună cu Mirabela de aproape 20 de ani

Chiar dacă Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru sunt împreună de mai bine de două decenii, cei doi nu s-au căsătorit, au împreună o familie solidă.

„E foarte bine așa cum suntem, suntem bine cu copiii, e foarte bine așa”, spunea el pentru sursa menţionată anterior. Când va avea timp, poate va reflecta la pașii următori. Dar până atunci, se declară „un om liber și responsabil”.

Crede în iubire profundă

Pentru Nicușor Dan, iubirea nu e un gest de moment, ci un drum serios, după cum chiar el a declarat.

„Iubirea este un fel de iubire către sinele tău și al celuilalt… acum, pe măsură ce trece timpul, mi se pare că lucrurile devin mai adânci, mai serioase, mai fundamentate”, a mai spus acesta pentru hotnews.ro.

Este un tată implicat și afectuos

Când vorbește despre copii, vocea lui se schimbă. Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au împreună doi copii, pe Aheea, care are 9 ani, și pe Antim, care are 3 ani.

„Trebuie să-i dai copilului multă încredere, să nu-i spui că greșește decât când greșește evident, să-l iei în serios, să simtă că ești lângă el”, a completat Preşedintele României.

În ultima perioadă, a lipsit mult de acasă, Nicuşor Dan a mărturisit că timpul petrecut împreună cu ei este puțin, dar intens.

Este un bărbat romantic

„Am fost romantic de multe ori. Înec să fug de șabloane în manifestările acestea de romantism”, a mărturisit el. Pentru Nicușor Dan, romantismul e o chestiune intimă, nu un spectacol public.

De ce a refuzat să se tundă până acum

Modul în care arată nu e o coincidență, ci o decizie calculată, spunea Nicuşor Dan în urmă cu puţin timp. În timpul campaniei pentru alegerile prezidenţiale, actualul preşedinte al României a decis să scape de buclele care l-au consacrat.

„Modul în care mă îmbrac, tund, bărbieresc, e o decizie asumată… dacă bucureștenii ar decide că așa trebuie să arate primarul lor, fără discuție, aș face-o”, spunea Nicuşor Dan, potrivit hotnews.ro.

Nicușor Dan nu se potrivește deloc tiparului clasic al politicianului român. Nu are vilă, nu are conturi grase, nu merge cu escortă de lux. Are, încă, o viață modestă și principii ferme. Poate tocmai de aceea, în mai 2025, peste 6 milioane de români au decis că el e omul care trebuie să ducă țara într-o nouă direcție.

Sursa foto: Facebook şi Libertatea.ro

