Gina Pistol și Smiley își construiesc casă la munte: „Visul meu de când eram mică și săracă”

Gina Pistol (44 ani) și Smiley (42 ani) au decis să își construiască o casă de vacanță la munte. Prezentatoarea de televiziune a mărturisit că această casă pe care urmează să o ridice într-o zonă cu un peisaj de vis este visul ei din copilărie.

Gina Pistol și Smiley își construiesc casă la munte

Smiley și Gina Pistol au decis să își construiască o casă de vacanță la munte, într-un loc cu un peisaj uluitor. Recent, artistul și prezentatoarea tv au achiziționat terenul, iar acum sunt pregătiți să își ridice casa visurilor lor.

Prezentatoarea „MasterChef” a dezvăluit că dintotdeauna și-a dorit să aibă o casă la munte, încă din copilărie, când ducea o viață cu lipsuri materiale.

„Am venit la munte ca să văd câteva terenuri, pentru că visul meu de când eram mică și săracă e să am o casă la munte și sper să găsesc ce-mi doresc”, dezvăluia Gina Pistol anul trecut.

Acum, cei doi au cumpărat terenul și sunt gata de treabă, sperând că până la finalul anului vor reuși să ridice măcar o parte din construcție. Vedeta a fost să viziteze locul în care urmează să fie construită casa de vacanță și a împărtășit câteva imagini cu fanii ei din mediul online.

„Aici o să fie casa. O casă la care visez de când eram mică”, a scris ea pe Instagram.

Gina Pistol vrea ca fiica ei să crească într-un mediu rural

Gina Pistol a mai vorbit în trecut despre visul ei de a avea o casă la munte, moment în care și-a exprimat nerăbdarea pentru acest proiect de suflet.

„Vreau să ne apucăm de casă, să ne construim o casă. Noi am luat un teren la munte și vreau să fie proiectul ăsta casa mea de suflet. N-am mai construit niciodată o casă. Să o fac cum o simt eu și sunt foarte nerăbdătoare, sunt sigură că o să fie greu. Am avut o vară plină și anumite decizii trebuie să le iau împreună cu Andrei”, a spus prezentatoarea de la MasterChef România într-un interviu.

Mai mult, Gina Pistol spune că își dorește ca fiica ei și a lui Smiley, Josephine, să crească înconjurată de natură și animale, departe de agitația orașului.

„Vreau o casă nu într-o zonă turistică, o casă într-o zonă așa mai retrasă, să stau cu bărbată-miu, să o creștem pe fiica noastră, pisici, câini, capre, oi, măgari, cai, ce-o fi pe acolo. Ce fain e la munte! Doamne, ce țară frumoasă avem!”, spunea în urmă cu ceva timp prezentatoarea tv.

