Gina Pistol se confruntă cu o problemă medicală, provocată de un simplu strănut: „Ceva groaznic”

Gina Pistol (44 ani) le-a dezvăluit fanilor ei de pe rețelele sociale că se confruntă cu o problemă medicală survenită în urma unui strănut. Soția lui Smiley a încercat să caute ajutor printre internauți, după ce le-a povestit cum a ajuns în această situație.

Ce a pățit Gina Pistol după ce a strănutat

Gina Pistol este una dintre cele mai iubite și apreciate prezentatoare de televiziune din România la ora actuală. Vedeta este la fel de activă și în mediul online, unde își ține fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața ei atât personală, cât și profesională. Acum, soția lui Smiley a dezvăluit că se confruntă cu o problemă medicală cauzată de un simplu strănut. Este vorba despre torticolis, afecțiune de provoacă înțepenirea gâtului.

„Știți acel moment când ai ceva important de făcut și îți apare un coș în vârful nasului sau în frunte sau un herpes la gură sau… ce credeți că mi s-a întâmplat mie? Am torticolis!”, a dezvăluit Gina pe pagina sa de Instagram.

Potrivit acesteia, gâtul i-a rămas înțepenit într-o dimineață, în timp ce stătea cu fiica ei, Josephine, în brațe. A început să strănute și la un moment dat nu a mai putut să își miște capul.

„Ideea este că nu pot să stau cu capul decât un pic înclinat spre dreapta și îmi este foarte greu să îl îndrept. Am înțeles că ține și vreo trei zile, dacă aveți un leac băbesc… Pe scurt așa, ieri dimineață când m-am trezit, s-a trezit și fiica mea. Stătea așa ca o maimuțică în brațele mele, că avem momentul nostru, am avut așa o rafală de strănuturi – la ultimul s-a întâmplat asta. Am mai avut de două ori în viața mea torticolis. M-am trezit cu gâtul înțepenit, dar dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat. Dar nu am știut că pot să pățesc așa ceva de la un strănut, bine… au fost mai multe. Ceva groaznic…”, a povestit Gina Pistol.

Cum a încercat vedeta să se vindece

Gina Pistol a încercat să își recapete mobilitatea prin mai multe metode, dar se pare că niciuna nu a avut efect. Aceasta a precizat că a încercat mai multe creme, în timp ce Smiley i-a făcut masaj, dar nimic nu a dat rezultat. Așa că, acum vedeta așteaptă ca această afecțiune să treacă de la sine.

„Nu știu ce să iau că nu am voie să iau nimic, m-am uns cu toate cremele din lume, m-a masat bărbată-miu, eh…”, a mai spus ea în mediul online.

Torticolis este denumirea medicală pentru gâtul înțepenit, afecțiune caracterizată de durere și dificultate la mișcarea gâtului la momentul răsucirii capului. Dureri care pot fi asociate cu cea de gât sunt durerea de cap, de umăr sau de braț. Persoana care suferă de torticolis își întoarce tot corpul atunci când vrea sa își întoarcă numai capul, deoarece durerea de gât nu îi permite să efectueze răsucirea, potrivit doc.ro.

Această afecțiune apare fie dimineața, la trezirea din somn, fie pe parcursul zilei, în timpul unei activități foarte solicitante. De regulă, torticolisul dispare de la sine după câteva zile, însă acțiunile întreprinse pe parcursul zilei pot agrava sau, dimpotrivă, ameliora simptomele neplăcute.

