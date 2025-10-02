Cristi Tănase a intentat din nou divorț, în doar câteva luni după ce s-a răzgândit. Ce îi cere soției sale

Cristi Tănase a intentat din nou divorț, la doar câteva luni după ce se răzgândise. După mai multe scandaluri cu mama fetiței sale, fotbalistul a decis să divorțeze oficial. Totuși, procesul este unul dificil.
Cristi Tănase și soția lui au o relație complicată cu multe certuri și împăcări, ba chiar și violență fizică. Femeia a cerut ordin de restricție, iar fotbalistul a reacționat cerând divorțul și drept de vizită pentru copii. Ulterior, cei doi s-au împăcat, însă lucrurile nu au mers prea bine.
Anul trecut, Cristi Tănase a depus actele de divorț după un scandal monstru cu soția lui. El a fost surprins căzut pe holul blocului, în timp ce sângera și avea un dinte lipsă. Scena a șocat pe toată lumea, mai ales că soția lui a cerut un ordin de restricție.
Recent, el a făcut și declarații despre relația cu soția lui și spune că tensiunile nu mai sunt atât de mari, dar decizia de a divorța este finală și s-a arătat convins că vor găsi o cale să își crească copilul împreună.
„O să ajungem la un numitor comun, o să vedem. Lucrurile sunt mai ok față de momentul în care am băgat divorț. O să ne înțelegem. Îmi doresc ca lumea să nu mai fie rea. Sper ca acest proces să aibă finalul celui precedent”, a spus Cristi Tănase, potrivit Spynews.