Cristi Tănase a intentat din nou divorț, în doar câteva luni după ce s-a răzgândit. Ce îi cere soției sale

Cristi Tănase a intentat din nou divorț, la doar câteva luni după ce se răzgândise. După mai multe scandaluri cu mama fetiței sale, fotbalistul a decis să divorțeze oficial. Totuși, procesul este unul dificil.

Cristi Tănase divorțează

Cristi Tănase și soția lui au o relație complicată cu multe certuri și împăcări, ba chiar și violență fizică. Femeia a cerut ordin de restricție, iar fotbalistul a reacționat cerând divorțul și drept de vizită pentru copii. Ulterior, cei doi s-au împăcat, însă lucrurile nu au mers prea bine.

Anul trecut, Cristi Tănase a depus actele de divorț după un scandal monstru cu soția lui. El a fost surprins căzut pe holul blocului, în timp ce sângera și avea un dinte lipsă. Scena a șocat pe toată lumea, mai ales că soția lui a cerut un ordin de restricție.

Între timp, lucrurile s-au calmat între cei doi și au decis să se împace. Minunea nu a ținut prea mult, iar „Dodel” așa cum este poreclit fotbalistul, a decis să intenteze din nou divorț.

Mai mult, în urmă cu doar două luni sportivul a fost implicat într-un nou scandal la o pizzerie de lângă București.

„O să ajungem la un numitor comun”

Recent, el a făcut și declarații despre relația cu soția lui și spune că tensiunile nu mai sunt atât de mari, dar decizia de a divorța este finală și s-a arătat convins că vor găsi o cale să își crească copilul împreună.

​„O să ajungem la un numitor comun, o să vedem. Lucrurile sunt mai ok față de momentul în care am băgat divorț. O să ne înțelegem. Îmi doresc ca lumea să nu mai fie rea. Sper ca acest proces să aibă finalul celui precedent”, a spus Cristi Tănase, potrivit Spynews.

El a cerut judecătorilor și reglementarea pensiei alimentare, stabilirea programului de vizite pentru copil, stabilirea numelui acestuia și alte detalii legate de copilul minor.

Totuși, procesul nu avansează, iar primul termen are loc abia în februarie 2026, la jumătate de an de la depunerea acțiunii.

Cristi Tănase a fost acuzat de Adina Maria, soția lui, de comportament violent. Ea a spus că violențele s-au răsfrânt și asupra mamei sale, pe care fotbalistul ar fi strâns-o de gât.

Cei doi s-au căsătorit în octombrie 2023, iar relația lor a fost presărată de scandaluri și certuri. Cristi Tănase și Adina Maria au împreună o fetiță.

