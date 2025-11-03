Mihai Sturzu, adevărul despre plecarea Danei Nălbaru din trupa Hi-Q: „A fost greu de dus momentul acela”

Trupa Hi-Q forma, la finalul anilor 1990 și începutul anilor 2000, una dintre cele mai iubite și de succes formații din România. Mihai Sturzu, Florin Grozea și Dana Nălbaru au lansat hit după hit, astfel că destrămarea trupei a luat fanii prin surprindere. Cea care a decis să plece a fost soția lui Dragoș Bucur, care a luat hotărârea brusc, fără să îi anunțe în prealabil pe colegii ei.

Mihai Sturzu, despre plecarea Danei Nălbaru din Hi-Q

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Mihai Sturzu a vorbit despre plecarea Danei Nălbaru, precizând că a fost o lovitură grea pentru formație.

„Am hotărât să renunț la trupă din motive profesionale, fiindcă acolo nu se făcea treabă la nivel profesionist. Nu cântam niciodată live și trebuia să mințim publicul mereu”, declara Dana într-un interviu pentru cotidianul „Replica”.

Acum, Mihai Sturzu spune că Dana l-a anunțat printr-un mesaj sec că a hotărât să părăsească formația.

„Atunci am fost cei mai supărați din lume. În ce an s-a întâmplat? În 2003, nu? Noi aveam 24 de ani. A fost o perioadă de hipersucces pentru noi. Momentul nostru de aur în televiziune, și dumneavoastră știți cifrele de audiență, a fost așa – share: 51%, rating 38%, nu se putea așa ceva (…). Noi am rămas atunci complet descoperiți pentru că nici nu ne așteptam. A fost așa, pentru că nu am stabilit «uite, hai să ne gândim, peste șase luni să ne oprim», când pleci de la un job, ai o perioadă de preaviz. Noi nu am avut nicio perioadă de preaviz. Țin minte că semnam un nou contract cu o altă televiziune. Îi așteptam pe Florin și Dana, iar Dana mi-a dat mesaj că nu mai ajunge deloc și că, de fapt, se retrage din trupă. A fost greu de dus momentul acela”, a declarat fostul solist în emisiunea lui Denise Rifai.

Ce simte acum fostul artist, la 10 ani de la destrămarea trupei

Dana Nălbaru a părăsit prima dată trupa în anul 2003 pentru a urma o carieră solo. În anul 2010 a revenit la Hi-Q și a rămas alături de colegii ei până în 2015, când formația s-a destrămat definitiv. Dacă atunci i-a fost greu, Mihai Sturzu spune că acum o înțelege pe fosta lui colegă.

„Noi făceam emisiuni la Azuga, se bloca DN1 pentru că școlile din întreaga țară trimiteau copii să fie în public la emisiunea noastră de două ore, care se transmitea live la televiziune. Sigur că e greu de dus… Dana a avut motivele ei. Uitându-mă acum o înțeleg, sigur că da”, a precizat Mihai, care acum este pilot.

Mai mult, fondatorul trupei Hi-Q spune că o felicită pe Dana Nălbaru pentru decizia ei de atunci.

„Nu putem să judecăm pe nimeni și o felicit pentru că a ales să facă așa. Am trecut demult peste aceste emoții”, a continuat Mihai. „Atunci am fost foarte supărați, ne-a trecut. Au trecut suficienți de mulți ani de atunci, acum suntem bine, sănătoși. Am numai respect și apreciere pentru Dana și îi doresc tot binele din lume”, a adăugat el.

