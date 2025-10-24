Dana Nălbaru a împlinit 49 de ani. Vedeta și-a serbat ziua la țară, alături de familie. Ce mesaj emoționant a transmis

Dana Nălbaru a împlinit 49 de ani și a transmis un mesaj plin de bucurie. Vedeta s-a mutat la țară alături de Dragoș Bucur și cei trei copii. Iată cum trăiește acum artista și cum și-a serbat ziua.

Dana Nălbaru, mai fericită ca niciodată

Dana Nălbaru a împlinit 49 de ani și este mai împlinită ca niciodată. Vedeta a transmis un mesaj plin de optimist, semn că este în cea mai bună perioadă a vieții sale.

„Bună dimineața! Împlinesc 49 de ani și viața e mai frumoasă ca oricând! Sunt fericită!”, a scris cântăreața pe rețelele sociale.

Ea s-a mutat la țară în urmă cu doi ani, dar s-a retras din viața publică de mai mulți ani. Ea este căsătorită cu Dragoș Bucur, care a rămas în continuare o prezență constantă pe micile ecrane.

În schimb, Dana Nălbaru și-a dorit să rupă legătura cu lumea mondenă, să se concentra pe cei trei copii: Sofia, Kadri și Roxana, și să se bucure de o viață simplă și curată la țară, într-un mediu liniștit.

Întreagă familie s-a mutat într-un sat din județul Argeș, unde și-au construit o casă și și-au luat o livadă în satul Moreni – Greci, tot din Argeș. Pe acest teren, familia a construit o casă nouă, s-a apucat de cultivat legume și de crescut găini. Mai mult, Dragoș Bucur și-a luat și un tractor.

Cei doi soți mai vin în București pentru proiectele în care sunt implicați, iar în rest au zilnic treburi de făcut în casă și în jurul acesteia.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, unul dintre cele mai solide cupluri mondene

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur s-au întâlnit în trafic, în București. Cântăreața l-a claxonat și i-a făcut semne, în speranța că vor avea o conversație. Și chiar așa s-a întâmplat. Cei doi s-au îndrăgostit la prima vedere și au decis să se căsătorească la mai puțin de o săptămână de la prima întâlnire.

„Am cunoscut-o acum 18 ani, în trafic, undeva pe lângă Regie. Eu mergeam la o filmare, ea mergea la o repetiţie şi ne-am făcut semne în trafic, am coborât, am vorbit. Eu o ştiam aşa, de la televizor şi o mai ştiam de la casting de la „Băieţi buni”… Practic, ea m-a agăţat pe mine pentru că m-a tot claxonat, eu nu prea i-am răspuns, eram cam şmecher. Aveam un Renault Megane atunci”, a povestit Dragoș Bucur.

Dana Nălbaru a ajuns în atenția publicului odată cu trupa Hi-Q, a cărei membră fondatoare este. Ulterior, ea a avut o carieră solo frumoasă. De ceva ani, Dana Nălbaru a decis să lase deoparte viața mondenă și să se concentreze pe familia ei.

