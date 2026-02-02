Denise Rifai încheie colaborarea cu Kanal D după aproape 6 ani de succes. Emisiunea „40 de întrebări” a adus în prim-plan personalități remarcabile, devenind un fenomen media iubit de milioane de români, dar vedeta este acum pentru un nou format și un nou început.

Denise Rifai, primele declarații după ce s-a aflat că pleacă la Antena 1

Kanal D România și Denise Rifai au anunțat încheierea colaborării, vedeta urmând să părăsească postul pentru concurență.

Cu 228 de invitați și peste 9.000 de întrebări adresate, emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” a captat atenția publicului prin subiectele curajoase și dezvăluirile care au ținut prima pagină a ziarelor. Expresia iconică „Urmează întrebarea roșie”, rostită de Denise Rifai, a devenit parte din vocabularul cotidian al românilor, demonstrând impactul cultural al acestui format.

„«40 de întrebări» nu a fost doar o emisiune, ci un spațiu al dialogului autentic și al introspecției. A fost mai mult decât o emisiune pentru mine, a fost un spațiu al dialogului profund, al întâlnirilor revelatoare”, a declarat jurnalista.

„Am adus în fața telespectatorilor personalități din diverse domenii – artiști, medici, politicieni – oameni care iau decizii pentru noi toți”, a subliniat ea.

Fiecare ediție a fost rezultatul unei munci titanice din partea echipei de producție.

„Fiecare dintre invitați s-a deschis în fața mea și a telespectatorilor, și-au expus viața în lumina reflectoarelor, și pentru asta le mulțumesc”, a continuat Denise.

Ultima ediție a avut un invitat de marcă – președintele României, Nicușor Dan, care a răspuns deschis la întrebări esențiale pentru cetățeni.

Noi orizonturi profesionale

Denise Rifai, considerată una dintre cele mai apreciate jurnaliste din România, și-a adus aportul unic la succesul acestui format prin profesionalismul și dedicarea sa.

„Au fost aproape șase ani de muncă intensă, provocări și întâlniri memorabile. Plec cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună alături de această echipă minunată de la Kanal D”, a mărturisit Denise.

„Am cunoscut aici oameni cu totul speciali, alături de care am construit ceva memorabil – un produs media de care suntem mândri. Vreau să le mulțumesc cu toată inima telespectatorilor care ne-au fost alături în toți acești ani și ne-au inspirat să fim cei mai buni!”, a adăugat ea.

Aceasta a vorbit și despre plecarea la Antena 1.

„E ceva firesc, o trecere spre altă etapă, rămânând, în același timp, în această mare familie a profesioniștilor din media”, a explicat Denise Rifai.

Kanal D, mulțumiri pentru Denise Rifai

Echipa Kanal D România i-a transmis jurnalistei mulțumirile sale pentru implicarea și contribuția sa valoroasă care a dus emisiunea „40 de întrebări” la statutul de fenomen media.

„Îi urăm lui Denise Rifai mult succes în proiectele viitoare și suntem recunoscători pentru tot ceea ce a realizat alături de noi în acești aproape șase ani de muncă împreună”, a fost mesajul oficial al postului de televiziune.

„Fiecare ediție a fost o responsabilitate și o lecție, atât pentru invitați, cât și pentru mine și pentru echipa de la «40 de întrebări»”, a concluzionat Denise Rifai.

Sursă foto: Facebook

