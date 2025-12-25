Destinația exotică în care Alina Pușcău a plecat de Crăciun: „Sora mea a luat bilete de avion pentru mine și mama mea” / Exclusiv

Alina Pușcău sărbătorește Crăciunul într-o destinație exotică, alături de mama și de sora ei mai mare. De Revelion încă nu avea planuri când ne-a vorbit, însă va fi nelipsită din casele românilor datorită prezenței la „Revelionul cel mai nebun de la Antena 1”. În exclusivitate pentru Unica.ro, modelul a dezvăluit cum arătau sărbătorile de iarnă în copilăria ei, dar și ce a contribuit semnificativ la evoluția sa ca om în anul 2025.

Alina Pușcău, dezvăluiri despre reușitele din 2025, Crăciun și „Revelionul cel mai nebun de la Antena 1”

Televizoarele vor sta pornite pe 31 decembrie, de la ora 20:00, când „Revelionul cel mai nebun de la Antena 1” va aduce în fața telespectatorilor momente umoristice, tarafuri live, momente de musical, colaje surprinzătoare și dansuri care îi vor ridica atât pe cei din platou, cât și pe cei de acasă, în picioare.

Petrecerea nu va putea fi ratată, căci surprizele și premierele nu vor lipsi, iar distracția este garantată! Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito sunt cei care se vor asigura că totul ne merge bine și în următorul an, iar invitații, printre care se numără și Alina Pușcău, vor aduce veselia și voia bună, pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Descoperă în interviul de mai jos cum arătau sărbătorile de iarnă în copilăria Alinei Pușcău, dar și ce a contribuit semnificativ la evoluția sa ca om în anul 2025.

Cum arată sărbătorile de iarnă ideale pentru tine? Ce planuri ai pentru acest an, de Crăciun și Anul Nou?

Anul acesta este al încheierii karmei. Anul 2026 va fi anul 1, adică va reprezenta un nou început pentru toată lumea. Eu m-am reinventat, m-am reîntors la mine, la copilăria mea. Vreau să mulțumesc pentru faptul că am participat la Asia Express, a fost un show minunat! Am fost concentrată tot anul pe această emisiune. Pentru mine a fost ceva total diferit de tot ce am făcut, dar a reprezentat și o evoluție importantă pentru cariera și viața mea personală. De Crăciun, sora mea a luat bilete de avion pentru mine și mama mea. O să mergem în Cipru. De Revelion încă nu știu, dar probabil o să plec din țară.

Ce tradiții de sărbători respecți și de unde le-ai preluat?

Tradițiile sunt la fel ca la fiecare, le-am preluat de la părinți.

Motivele pentru care Alina Pușcău a ratat multe sărbători de iarnă în familie

Cum arătau sărbătorile pentru tine, în perioada copilăriei?

Sărbătorile erau foarte frumoase! Erau o bucurie. Îmi umplea inima de fericire să îi văd pe mama și pe tata ocupându-se de tot. Nu știam pe atunci cine e Moș Crăciun, dar adoram să primesc cadouri. Mai am o soră mai mare cu 11 ani și un frate mai mare cu 6 ani. A fost foarte greu pentru mine să nu fiu aproape de ei. Cariera, dar și relațiile, m-au făcut să fiu mereu plecată. Acum sunt foarte fericită pentru că pot să fiu cu ei de sărbători.

Obișnuiești să-ți faci rezoluții pentru noul an? Ce îți propui în general?

Cel mai important este să trăiești în prezent. Prezentul e cel mai important! Totuși, atunci când vine vorba de manifestare și dorințe, trebuie să faci numeroase acțiuni în acest sens pentru a se îndeplini. Câteodată unele dorințe nu sunt pentru tine, căci o să atragi ceea ce ești, nu ce îți dorești. Poate Dumnezeu nu își dorește unele lucruri pentru tine. E mai bine să te dezvolți, să lucrezi la tine ca persoană, iar apoi o să atragi ce vrea sufletul, nu mintea.

De ce ar trebui cei de acasă să fie cu ochii pe Revelionul cel mai nebun?

Sunt niște oameni extraordinari în acest show. Toți am trecut prin multe și acest Revelion o să fie excelent, energia este potrivită pentru 2026!

Foto: Antena 1

